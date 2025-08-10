टाटा की नंबर-1 EV पर भी आया बंपर डिस्काउंट, रेंज 450 km से ज्यादा; ऑफर अगस्त तक वैलिड

टाटा मोटर्स अगस्त, 2025 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी की पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा नेक्सन ईवी (Tata Nexon EV) भी सस्ते में मिल रही है।

टाटा मोटर्स अगस्त, 2025 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी की पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा नेक्सन ईवी (Tata Nexon EV) भी सस्ते में मिल रही है। बता दें कि टाटा नेक्सन ईवी खरीदने पर ग्राहक इस दौरान अधिकतम 50,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा एक्सचेंज बोनस भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि नेक्सन ईवी कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक मॉडल भी है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

कुछ ऐसा है नेक्सन ईवी का पावरट्रेन टाटा नेक्सन EV में पावरट्रेन के तौर पर ग्राहकों को 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है। पहला बैट्री पैक 30kWh से लैस है जो 129bhp की अधिकतम पावर और 215Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। जबकि दूसरा 40.5kWh की बैटरी बैक से लैस है जो 144bhp की अधिकतम पावर और 215Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। कंपनी का दावा है कि छोटे बैटरी पैक से ग्राहकों को सिंगल चार्ज में 325 किलोमीटर जबकि बड़ी बैटरी फुल चार्ज पर अपने ग्राहकों को 465 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है।

इतनी है इलेक्ट्रिक एसयूवी की कीमत दूसरी ओर कार के इंटीरियर में ग्राहकों को 12.3-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और सिंगल पेन सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में स्टैंडर्ड 6-एयरबैग और 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है। बता दें कि टाटा नेक्सन EV को फैमिली सेफ्टी के लिए क्रैश टेस्ट में भारत NCAP ने 5-स्टार रेटिंग दी है। नेक्सन EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.49 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 17.19 लाख रुपये तक जाती है।