Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata Nexon EV get discount up to Rs. 1,25,000 in feb 2026, check details
सीधे ₹1.25 लाख डिस्काउंट! देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक SUV पर आई बंपर छूट, अब मचेगी खरीदने वालों की लूट

सीधे ₹1.25 लाख डिस्काउंट! देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक SUV पर आई बंपर छूट, अब मचेगी खरीदने वालों की लूट

संक्षेप:

अगर आप लंबे समय से नेक्सन ईवी (Nexon EV) खरीदने की सोच रहे थे, तो यह समय काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। जी हां, क्योंकि कंपनी अभी इसके MY24 और MY25 यूनिट्स ₹1.25 लाख तक का डिस्काउंट दे रही है।

Feb 12, 2026 01:58 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Tata Nexon EVarrow

अगर आप 2026 में पेट्रोल-डीजल छोड़कर इलेक्ट्रिक कार की तरफ शिफ्ट होने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। टाटा मोटर्स (Tata Motors) अपनी EV रेंज पर तगड़े डिस्काउंट ऑफर कर रही है और सबसे ज्यादा फायदा टाटा नेक्सन ईवी (Tata Nexon EV) पर मिल रहा है, जहां कुल बेनिफिट ₹1.25 लाख तक पहुंच रहा है। यह ऑफर सीमित समय के लिए है या स्टॉक खत्म होने तक मान्य है। इसलिए जल्दी फैसला लेना फायदेमंद हो सकता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति की इस कार को 6 महीने की सबसे कमजोर सेल मिली, सिर्फ 197 यूनिट बिकीं

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Nexon EV

Tata Nexon EV

₹ 12.49 - 17.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra 3XO EV

Mahindra 3XO EV

₹ 13.89 - 15.46 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 400 EV

Mahindra XUV 400 EV

₹ 15.49 - 17.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF6

VinFast VF6

₹ 16.49 - 18.29 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG ZS EV

MG ZS EV

₹ 17.99 - 20.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Curvv EV

Tata Curvv EV

₹ 17.49 - 22.24 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

टाटा नेक्सन ईवी पर कितना मिलेगा फायदा?

MY25 / MY24 नेक्सन EV (पुराना स्टॉक)

इन मॉडल्स पर कुल मिलाकर ₹1.25 लाख तक का डिस्काउंट मिल सकता है। इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और लॉयल्टी बोनस शामिल हैं, यानी अगर आप अपनी पुरानी कार एक्सचेंज करते हैं और टाटा (Tata) के मौजूदा ग्राहक हैं, तो आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:₹5.59 लाख की टाटा CNG SUV, इसके आसपास भी नहीं टिकती नंबर-1 नेक्सन

MY26 नेक्सन (Nexon) EV (नया मॉडल)

नए मॉडल पर डिस्काउंट थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ₹30,000 तक का एक्सचेंज बोनस है या ₹35,000 तक का स्क्रैपेज बोनस है। हालांकि, इन दोनों में से सिर्फ एक ही बोनस चुना जा सकता है।

टाटा नेक्सन EVग्रीन बोनसएक्सचेंज / स्क्रैपेज बोनसलॉयल्टी बेनिफिटटोटल बेनिफिट
MY2026 ऑल वैरिएंटRs 30,000 / Rs 35,00035,000
MY2025 / MY2024 ऑल वैरिएंटRs 20,000Rs 50,000 / Rs 55,00050,0001.25 लाख

क्यों खास है नेक्सन EV?

ये कार भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक SUVs में से एक है। ये शानदार रेंज और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, कम मेंटेनेंस खर्च, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। ऊपर से अगर ₹1.25 लाख तक की बचत हो जाए, तो डील और भी आकर्षक बन जाती है।

ये भी पढ़ें:मारुति की इस कार को 6 महीने की सबसे कमजोर सेल मिली, सिर्फ 197 यूनिट बिकीं

कब तक मिलेगा ऑफर?

ये ऑफर्स फरवरी 2026 तक या स्टॉक उपलब्ध रहने तक लागू हैं। डीलरशिप के हिसाब से लाभ में थोड़ा बदलाव हो सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Tata Nexon

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;