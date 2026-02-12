सीधे ₹1.25 लाख डिस्काउंट! देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक SUV पर आई बंपर छूट, अब मचेगी खरीदने वालों की लूट
अगर आप लंबे समय से नेक्सन ईवी (Nexon EV) खरीदने की सोच रहे थे, तो यह समय काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। जी हां, क्योंकि कंपनी अभी इसके MY24 और MY25 यूनिट्स ₹1.25 लाख तक का डिस्काउंट दे रही है।
अगर आप 2026 में पेट्रोल-डीजल छोड़कर इलेक्ट्रिक कार की तरफ शिफ्ट होने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। टाटा मोटर्स (Tata Motors) अपनी EV रेंज पर तगड़े डिस्काउंट ऑफर कर रही है और सबसे ज्यादा फायदा टाटा नेक्सन ईवी (Tata Nexon EV) पर मिल रहा है, जहां कुल बेनिफिट ₹1.25 लाख तक पहुंच रहा है। यह ऑफर सीमित समय के लिए है या स्टॉक खत्म होने तक मान्य है। इसलिए जल्दी फैसला लेना फायदेमंद हो सकता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
टाटा नेक्सन ईवी पर कितना मिलेगा फायदा?
MY25 / MY24 नेक्सन EV (पुराना स्टॉक)
इन मॉडल्स पर कुल मिलाकर ₹1.25 लाख तक का डिस्काउंट मिल सकता है। इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और लॉयल्टी बोनस शामिल हैं, यानी अगर आप अपनी पुरानी कार एक्सचेंज करते हैं और टाटा (Tata) के मौजूदा ग्राहक हैं, तो आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है।
MY26 नेक्सन (Nexon) EV (नया मॉडल)
नए मॉडल पर डिस्काउंट थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ₹30,000 तक का एक्सचेंज बोनस है या ₹35,000 तक का स्क्रैपेज बोनस है। हालांकि, इन दोनों में से सिर्फ एक ही बोनस चुना जा सकता है।
|टाटा नेक्सन EV
|ग्रीन बोनस
|एक्सचेंज / स्क्रैपेज बोनस
|लॉयल्टी बेनिफिट
|टोटल बेनिफिट
|MY2026 ऑल वैरिएंट
|—
|Rs 30,000 / Rs 35,000
|—
|35,000
|MY2025 / MY2024 ऑल वैरिएंट
|Rs 20,000
|Rs 50,000 / Rs 55,000
|50,000
|1.25 लाख
क्यों खास है नेक्सन EV?
ये कार भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक SUVs में से एक है। ये शानदार रेंज और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, कम मेंटेनेंस खर्च, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। ऊपर से अगर ₹1.25 लाख तक की बचत हो जाए, तो डील और भी आकर्षक बन जाती है।
कब तक मिलेगा ऑफर?
ये ऑफर्स फरवरी 2026 तक या स्टॉक उपलब्ध रहने तक लागू हैं। डीलरशिप के हिसाब से लाभ में थोड़ा बदलाव हो सकता है।
