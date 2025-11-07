टाटा नेक्सन EV खरीदने जा रहे, तो ₹1.41 लाख का डिस्काउंट लेना मत भूलना! इस महीने इतने में मिल जाएगी

संक्षेप: इस महीने आप टाटा नेक्सन EV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब आपको 1.41 लाख रुपए तक का फायदा मिलने वाला है। नेक्सन कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है। ऐसे में इसे खरीदने का ये सबसे बढ़ा मौका है। ग्राहकों के लिए अच्छी खबर ये भी है कि कंपनी इस कार के सभी वैरिएंट पर एक जैसा डिस्काउंट दे रही है।

Fri, 7 Nov 2025 04:03 PM

इस महीने आप टाटा मोटर्स की नेक्सन EV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब आपको 1.41 लाख रुपए तक का फायदा मिलने वाला है। नेक्सन कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है। ऐसे में इसे खरीदने का ये सबसे बढ़ा मौका है। ग्राहकों के लिए अच्छी खबर ये भी है कि कंपनी इस कार के सभी वैरिएंट पर एक जैसा डिस्काउंट दे रही है। कंपनी सबसे ज्यादा डिस्काउंट मॉडल ईयर 2024 पर दे रही है। वहीं, मॉडल ईयर 2025 पर 90,000 की छूट मिल रही है। इस इलेक्ट्रिक SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.49 लाख रुपए है। कंपनी इस SUV पर लाइफटाइन HV बैटरी वारंटी भी दे रही है।

टाटा नेक्सन EV अब आठ ट्रिम में उपलब्ध है, जिनमें से कुछ केवल एक स्पेसिफिक बैटरी पैक ऑप्शन के लिए हैं, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV के कुल 10 वैरिएंट हैं। नेक्सन ईवी MR 30kWh बैटरी के साथ आता है, जिसकी MIDC रेंज 275km है है। इसे क्रिएटिव +, फियरलेस, फियरलेस +, फियरलेस +S और एम्पावर्ड ट्रिम्स में पेश किया गया है। वहीं, नेक्सन EV 45 45kWh बैटरी के साथ आता है, जिसकी MIDC रेंज 489km है। यह क्रिएटिव, फियरलेस, एम्पावर्ड, एम्पावर्ड + और रेड डार्क फॉर्म में उपलब्ध है।

नेक्सन EV 45 में 40.5kWh की तुलना में 45kWh का बैटरी पैक दिया है। कंपनी का कहना है कि नया बैटरी पैक 15% ज्यादा एनर्जी-डेंसिटी वाला है, इसलिए यह 40.5kWh यूनिट जितनी ही जगह लेता है, लेकिन इसका वजन थोड़ा ज्यादा है। इस तरह, इसकी ARAI सर्टिफाइट रेंज 489km है, जो 40.5kWh यूनिट की तुलना में 24km ज्यादा है। टाटा का कहना है कि नेक्सन EV 45 के लिए रियल-वर्ल्ड C75 साइकिल रेंज लगभग 350 से 370km है। ब्रांड के C75 चक्र को लगभग रियल वर्ल्ड की ड्राइविंग रेंज का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया जाता है।