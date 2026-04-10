बिक्री में नंबर-1 इस इलेक्ट्रिक कार पर आया ₹1.41 लाख का डिस्काउंट, 465 km है रेंज; सेफ्टी में भी 5-स्टार
भारतीय ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर आप भी अगले कुछ दिनों में नई इलेक्ट्रिक कार (EV) खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है।
भारतीय ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर आप भी अगले कुछ दिनों में नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, टाटा मोटर्स अपनी बेस्ट-सेलिंग इलेक्ट्रिक कार नेक्सन ईवी पर अप्रैल, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। बता दें कि इस दौरान टाटा नेक्सन ईवी (Tata Nexon EV) खरीदने पर ग्राहकों को अधिकतम 1.41 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
टाटा नेक्सन EV में पावरट्रेन के तौर पर ग्राहकों को 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है। पहला बैटरी पैक 30kWh से लैस है। जबकि दूसरा 40.5kWh की बैटरी पैक से लैस है। कंपनी का दावा है कि छोटे बैटरी पैक से ग्राहकों को सिंगल चार्ज में 325 किलोमीटर जबकि बड़ी बैटरी फुल चार्ज पर अपने ग्राहकों को 465 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Nexon EV
₹ 12.49 - 17.49 लाख
Mahindra 3XO EV
₹ 13.89 - 15.46 लाख
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
Hyundai Inster
₹ 12 लाख से शुरू
VinFast VF6
₹ 16.49 - 18.29 लाख
Maruti Suzuki e Vitara
₹ 15.99 - 20.01 लाख
कार में है 6-एयरबैग की सेफ्टी
दूसरी ओर कार के इंटीरियर में ग्राहकों को 12.3-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और सिंगल पेन सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में स्टैंडर्ड 6-एयरबैग और 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है।
इतनी है ईवी की कीमत
बता दें कि टाटा नेक्सन EV को फैमिली सेफ्टी के लिए क्रैश टेस्ट में भारत NCAP ने 5-स्टार रेटिंग दी है। टाटा नेक्सन EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.49 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 17.49 लाख रुपये तक जाती है। बता दें कि नेक्सन ईवी कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली ईवी भी है।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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