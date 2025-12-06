Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata Nexon EV Discounts Rs.1.20 Lakh In December 2025
नेक्सन EV खरीदने का ऐसा मौका फिर ना मिले! ₹1.20 लाख का डिस्काउंट मिल रहा; रेंज भी 489Km

संक्षेप:

टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर और सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार नेक्सन EV पर ईयरएंड डिस्काउंट का एलान कर दिया है। इस महीने ये इलेक्ट्रिक SUV खरीदने पर 1.20 लाख रुपए का बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। कंपनी इसके सभी वैरिएंट पर एक जैसा डिस्काउंट दे रही है।

Dec 06, 2025 10:17 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
टाटा नेक्सन EV अब आठ ट्रिम में उपलब्ध है, जिनमें से कुछ केवल एक स्पेसिफिक बैटरी पैक ऑप्शन के लिए हैं, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV के कुल 10 वैरिएंट हैं। नेक्सन ईवी MR 30kWh बैटरी के साथ आता है, जिसकी MIDC रेंज 275km है है। इसे क्रिएटिव +, फियरलेस, फियरलेस +, फियरलेस +S और एम्पावर्ड ट्रिम्स में पेश किया गया है। वहीं, नेक्सन EV 45 45kWh बैटरी के साथ आता है, जिसकी MIDC रेंज 489km है। यह क्रिएटिव, फियरलेस, एम्पावर्ड, एम्पावर्ड + और रेड डार्क फॉर्म में उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:टाटा ने फुल चार्ज पर 502Km दौड़ने वाली कार को किया सस्ता, पूरे ₹1.80 लाख की छूट

नेक्सन EV 45 में 40.5kWh की तुलना में 45kWh का बैटरी पैक दिया है। कंपनी का कहना है कि नया बैटरी पैक 15% ज्यादा एनर्जी-डेंसिटी वाला है, इसलिए यह 40.5kWh यूनिट जितनी ही जगह लेता है, लेकिन इसका वजन थोड़ा ज्यादा है। इस तरह, इसकी ARAI सर्टिफाइट रेंज 489km है, जो 40.5kWh यूनिट की तुलना में 24km ज्यादा है। टाटा का कहना है कि नेक्सन EV 45 के लिए रियल-वर्ल्ड C75 साइकिल रेंज लगभग 350 से 370km है। ब्रांड के C75 चक्र को लगभग रियल वर्ल्ड की ड्राइविंग रेंज का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया जाता है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
