नेक्सन EV खरीदने का ऐसा मौका फिर ना मिले! ₹1.20 लाख का डिस्काउंट मिल रहा; रेंज भी 489Km

Dec 06, 2025 10:17 am IST

टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर और सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार नेक्सन EV पर ईयरएंड डिस्काउंट का एलान कर दिया है। इस महीने ये इलेक्ट्रिक SUV खरीदने पर 1.20 लाख रुपए का बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। कंपनी इसके सभी वैरिएंट पर एक जैसा डिस्काउंट दे रही है। कंपनी सबसे ज्यादा डिस्काउंट मॉडल ईयर 2024 पर दे रही है। इस इलेक्ट्रिक SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.49 लाख रुपए है। कंपनी इस SUV पर लाइफटाइन बैटरी वारंटी भी दे रही है। बता दें कि टाटा मोटर्स देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर कंपनी भी है।

टाटा नेक्सन EV अब आठ ट्रिम में उपलब्ध है, जिनमें से कुछ केवल एक स्पेसिफिक बैटरी पैक ऑप्शन के लिए हैं, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV के कुल 10 वैरिएंट हैं। नेक्सन ईवी MR 30kWh बैटरी के साथ आता है, जिसकी MIDC रेंज 275km है है। इसे क्रिएटिव +, फियरलेस, फियरलेस +, फियरलेस +S और एम्पावर्ड ट्रिम्स में पेश किया गया है। वहीं, नेक्सन EV 45 45kWh बैटरी के साथ आता है, जिसकी MIDC रेंज 489km है। यह क्रिएटिव, फियरलेस, एम्पावर्ड, एम्पावर्ड + और रेड डार्क फॉर्म में उपलब्ध है।

नेक्सन EV 45 में 40.5kWh की तुलना में 45kWh का बैटरी पैक दिया है। कंपनी का कहना है कि नया बैटरी पैक 15% ज्यादा एनर्जी-डेंसिटी वाला है, इसलिए यह 40.5kWh यूनिट जितनी ही जगह लेता है, लेकिन इसका वजन थोड़ा ज्यादा है। इस तरह, इसकी ARAI सर्टिफाइट रेंज 489km है, जो 40.5kWh यूनिट की तुलना में 24km ज्यादा है। टाटा का कहना है कि नेक्सन EV 45 के लिए रियल-वर्ल्ड C75 साइकिल रेंज लगभग 350 से 370km है। ब्रांड के C75 चक्र को लगभग रियल वर्ल्ड की ड्राइविंग रेंज का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया जाता है।