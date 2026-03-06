एक झटके में ₹1.41 लाख सस्ती हुई ये इलेक्ट्रिक SUV, इसमें है 5-स्टार सेफ्टी; 465 km का मिलेगा रेंज

Mar 06, 2026 12:21 pm IST

टाटा नेक्सन ईवी (Tata Nexon EV) को मार्च, 2026 के दौरान खरीदने पर 1.41 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं।

देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों में से एक नेक्सन ईवी काफी सस्ते में मिल रही है। बता दें कि टाटा नेक्सन ईवी (Tata Nexon EV) को मार्च, 2026 के दौरान खरीदने पर 1.41 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं टाटा नेक्सन ईवी के फीचर्स, ड्राइविंग रेंज और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन टाटा नेक्सन EV में पावरट्रेन के तौर पर ग्राहकों को 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है। पहला बैटरी पैक 30kWh से लैस है। जबकि दूसरा 40.5kWh की बैटरी पैक से लैस है। कंपनी का दावा है कि छोटे बैटरी पैक से ग्राहकों को सिंगल चार्ज में 325 किलोमीटर जबकि बड़ी बैटरी फुल चार्ज पर अपने ग्राहकों को 465 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है।

कार में है 6-एयरबैग की सेफ्टी दूसरी ओर कार के इंटीरियर में ग्राहकों को 12.3-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और सिंगल पेन सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में स्टैंडर्ड 6-एयरबैग और 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है।

इतनी है ईवी की कीमत बता दें कि टाटा नेक्सन EV को फैमिली सेफ्टी के लिए क्रैश टेस्ट में भारत NCAP ने 5-स्टार रेटिंग दी है। टाटा नेक्सन EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.49 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 17.49 लाख रुपये तक जाती है।