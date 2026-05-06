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एक झटके में ₹1.41 लाख सस्ती हो गई ये फैमिली इलेक्ट्रिक कार, फुल चार्ज पर 500Km रेंज! इतने में मिल रही

May 06, 2026 11:31 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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नेक्सन EV को मल्टीपल वैरिएंट में खरीद सकते हैं। इसमें Creative + MR और Fearless MR शामिल हैं। कंपनी इस SUV पर लाइफटाइन बैटरी वारंटी भी दे रही है। Creative + MR की एक्स-शोरूम कीमत 12.49 लाख रुपए और Fearless MR की एक्स-शोरूम कीमत 13.29 लाख रुपए है। वहीं, डिस्काउंट का फायदा इन दोनों वैरिएंट पर मिलेगा।

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टाटा मोटर्स के पास देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर पोर्टफोलियो हैं। इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर और बिकने वाला मॉडल नेक्सन EV है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के दौरान नेक्सन EV की 29,197 यूनिट बिकीं। वहीं, इसके पास सेगमेंट का 13.3% मार्केट शेयर रहा। ये MG विंडसर EV (46,720 यूनिट) के बाद दूसरे नंबर पर रही। ऐसे में आप इस महीने यानी मई में नेक्सन EV खरीदने का प्लान बना रहे हैं जब आपको 1.41 लाख रुपए के बेनिफिट मिलेंगे। बता दें कि न्यू नेक्सन EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.49 लाख रुपए है।

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इसके अलावा कंपनी लिमिटेड टाइम के लिए विशेष रिवॉर्ड प्रोग्राम के तहत ग्राहकों को 1.86 लाख रुपए तक के बेनिफिट भी दे रही है। हालांकि, इसके लिए ग्राहकों को कंपनी की डीलरशिप से संपर्क करना होगा। वहीं, कंपनी 50,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट, फ्री होम चार्जर के साथ इंस्टॉलेशन और 6 महीने तक फ्री फास्ट चार्जिंग भी ऑफर कर रही है। इतना ही नहीं, ग्राहकों को जीरो डाउन पेमेंट और 100% ऑन-रोड फाइनेंस की सुविधा भी मिलेगी।

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बता दें कि नेक्सन EV को सिर्फ मल्टीपल वैरिएंट में खरीद सकते हैं। इसमें Creative + MR और Fearless MR शामिल हैं। कंपनी इस SUV पर लाइफटाइन बैटरी वारंटी भी दे रही है। Creative + MR की एक्स-शोरूम कीमत 12.49 लाख रुपए और Fearless MR की एक्स-शोरूम कीमत 13.29 लाख रुपए है। वहीं, डिस्काउंट का फायदा इन दोनों वैरिएंट पर मिलेगा।

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नेक्सन EV रेंज में MR (30 kWh) वर्जन लोअर पोजीशन पर हैं, जिनकी कीमत 12.49 लाख से शुरू होती है। वहीं LR (40.5 kWh) वर्जन ज्यादा रेंज और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आते हैं, जिनकी कीमत लगभग 13.99 लाख रुपए से शुरू होती है। MR और LR के बीच का अंतर औसतन 1.5 लाख रुपए है, जो चुने गए ट्रिम पर डिपेंड करता है।

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नेक्सन EV के हर ट्रिम की कीमत उसके फीचर्स और बैटरी पैक के आधार पर तय की गई है। उदाहरण के लिए, क्रिएटिव प्लस MR की कीमत 12.49 लाख रुपए है, जो एंट्री-लेवल ऑप्शन है, जबकि फेयरलैस LR की कीमत 14.99 लाख रुपए और एमपावर्ड प्लस LR की कीमत 16.99 लाख रुपए से ज्यादा है, क्योंकि इनकी रेंज ज्यादा है। इनका इंटीरियर प्रीमियम है और इनमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है।

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टाटा नेक्सन EV पर कंपनी 3 साल या 1,25,000 km की स्टैंडर्ड व्हीकल वारंटी और HV बैटरी पर लाइफटाइम वारंटी मिलती है। ग्राहकों को टाटा की EV खास आफ्टर-सेल्स सर्विस का भी लाभ मिलता है, जिसमें रोडसाइड असिस्टेंस और होम चार्जिंग सपोर्ट शामिल हैं। नेक्सन EV के 45kWh का बैटरी पैक की ARAI सर्टिफाइट रेंज 489km है। टाटा का कहना है कि नेक्सन EV 45 के लिए रियल-वर्ल्ड C75 साइकिल रेंज लगभग 350km से 370km है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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