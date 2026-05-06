एक झटके में ₹1.41 लाख सस्ती हो गई ये फैमिली इलेक्ट्रिक कार, फुल चार्ज पर 500Km रेंज! इतने में मिल रही

May 06, 2026 11:31 am IST

नेक्सन EV को मल्टीपल वैरिएंट में खरीद सकते हैं। इसमें Creative + MR और Fearless MR शामिल हैं। कंपनी इस SUV पर लाइफटाइन बैटरी वारंटी भी दे रही है। Creative + MR की एक्स-शोरूम कीमत 12.49 लाख रुपए और Fearless MR की एक्स-शोरूम कीमत 13.29 लाख रुपए है। वहीं, डिस्काउंट का फायदा इन दोनों वैरिएंट पर मिलेगा।

टाटा मोटर्स के पास देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर पोर्टफोलियो हैं। इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर और बिकने वाला मॉडल नेक्सन EV है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के दौरान नेक्सन EV की 29,197 यूनिट बिकीं। वहीं, इसके पास सेगमेंट का 13.3% मार्केट शेयर रहा। ये MG विंडसर EV (46,720 यूनिट) के बाद दूसरे नंबर पर रही। ऐसे में आप इस महीने यानी मई में नेक्सन EV खरीदने का प्लान बना रहे हैं जब आपको 1.41 लाख रुपए के बेनिफिट मिलेंगे। बता दें कि न्यू नेक्सन EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.49 लाख रुपए है।

इसके अलावा कंपनी लिमिटेड टाइम के लिए विशेष रिवॉर्ड प्रोग्राम के तहत ग्राहकों को 1.86 लाख रुपए तक के बेनिफिट भी दे रही है। हालांकि, इसके लिए ग्राहकों को कंपनी की डीलरशिप से संपर्क करना होगा। वहीं, कंपनी 50,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट, फ्री होम चार्जर के साथ इंस्टॉलेशन और 6 महीने तक फ्री फास्ट चार्जिंग भी ऑफर कर रही है। इतना ही नहीं, ग्राहकों को जीरो डाउन पेमेंट और 100% ऑन-रोड फाइनेंस की सुविधा भी मिलेगी।

बता दें कि नेक्सन EV को सिर्फ मल्टीपल वैरिएंट में खरीद सकते हैं। इसमें Creative + MR और Fearless MR शामिल हैं। कंपनी इस SUV पर लाइफटाइन बैटरी वारंटी भी दे रही है। Creative + MR की एक्स-शोरूम कीमत 12.49 लाख रुपए और Fearless MR की एक्स-शोरूम कीमत 13.29 लाख रुपए है। वहीं, डिस्काउंट का फायदा इन दोनों वैरिएंट पर मिलेगा।

नेक्सन EV रेंज में MR (30 kWh) वर्जन लोअर पोजीशन पर हैं, जिनकी कीमत 12.49 लाख से शुरू होती है। वहीं LR (40.5 kWh) वर्जन ज्यादा रेंज और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आते हैं, जिनकी कीमत लगभग 13.99 लाख रुपए से शुरू होती है। MR और LR के बीच का अंतर औसतन 1.5 लाख रुपए है, जो चुने गए ट्रिम पर डिपेंड करता है।

नेक्सन EV के हर ट्रिम की कीमत उसके फीचर्स और बैटरी पैक के आधार पर तय की गई है। उदाहरण के लिए, क्रिएटिव प्लस MR की कीमत 12.49 लाख रुपए है, जो एंट्री-लेवल ऑप्शन है, जबकि फेयरलैस LR की कीमत 14.99 लाख रुपए और एमपावर्ड प्लस LR की कीमत 16.99 लाख रुपए से ज्यादा है, क्योंकि इनकी रेंज ज्यादा है। इनका इंटीरियर प्रीमियम है और इनमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है।

टाटा नेक्सन EV पर कंपनी 3 साल या 1,25,000 km की स्टैंडर्ड व्हीकल वारंटी और HV बैटरी पर लाइफटाइम वारंटी मिलती है। ग्राहकों को टाटा की EV खास आफ्टर-सेल्स सर्विस का भी लाभ मिलता है, जिसमें रोडसाइड असिस्टेंस और होम चार्जिंग सपोर्ट शामिल हैं। नेक्सन EV के 45kWh का बैटरी पैक की ARAI सर्टिफाइट रेंज 489km है। टाटा का कहना है कि नेक्सन EV 45 के लिए रियल-वर्ल्ड C75 साइकिल रेंज लगभग 350km से 370km है।