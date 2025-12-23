Hindustan Hindi News
रच दिया इतिहास! बन गई 100000 यूनिट बिक्री करने वाली देश की पहली इलेक्ट्रिक कार; रेंज 450 km से ज्यादा

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती पॉपुलैरिटी के बीच टाटा मोटर्स ने नया इतिहास रच दिया है। बता दें कि टाटा नेक्सन ईवी (Tata Nexon.ev) 1 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार करने वाली देश की पहली इलेक्ट्रिक कार बन गई है।

Dec 23, 2025 03:35 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Tata Nexon EV

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती पॉपुलैरिटी के बीच टाटा मोटर्स ने नया इतिहास रच दिया है। बता दें कि टाटा नेक्सन ईवी (Tata Nexon.ev) 1 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार करने वाली देश की पहली इलेक्ट्रिक कार बन गई है। यह उपलब्धि न सिर्फ टाटा मोटर्स के लिए, बल्कि देश की पूरी EV इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा माइलस्टोन मानी जा रही है। साल 2020 में लॉन्च हुई Nexon.ev ने भरोसेमंद परफॉर्मेंस, मजबूत रेंज और बेहतर चार्जिंग नेटवर्क के दम पर ग्राहकों का विश्वास जीता है। यही वजह है कि Nexon.ev आज भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है।

इतनी है ई-एसयूवी की कीमत

दूसरी ओर कार के इंटीरियर में ग्राहकों को 12.3-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और सिंगल पेन सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में स्टैंडर्ड 6-एयरबैग और 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है।

5-स्टार सेफ्टी से है लैस

बता दें कि टाटा नेक्सन EV को फैमिली सेफ्टी के लिए क्रैश टेस्ट में भारत NCAP ने 5-स्टार रेटिंग दी है। टाटा नेक्सन EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.49 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 17.49 लाख रुपये तक जाती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
