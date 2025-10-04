टाटा की नंबर-1 कार को खरीदना हुआ सस्ता, तगड़े डिस्काउंट के बाद बस इतनी रह गई कीमत

नवरात्रि का त्यौहार अब खत्म हो चुका है। हालांकि, कई कंपनियों ने अपने डिस्काउंट को इस महीने भी बनाए रखा है। इसमें टाटा मोटर्स का नाम भी शामिल है। दरअसल, कंपनी अपने इलेक्ट्रिक कारों पर अक्टूबर में धमाकेदार डिस्काउंट दे रही है।

नवरात्रि का त्यौहार अब खत्म हो चुका है। हालांकि, कई कंपनियों ने अपने डिस्काउंट को इस महीने भी बनाए रखा है। इसमें टाटा मोटर्स का नाम भी शामिल है। दरअसल, कंपनी अपने इलेक्ट्रिक कारों पर अक्टूबर में धमाकेदार डिस्काउंट दे रही है। ऐसे में इन्हें खरीदना और भी आसान हो गया है। कंपनी के लिए सितंबर में सबसे ज्यादा बिकने वाली नेक्सन भी इस लिस्ट में शामिल है। दरअसल, कंपनी नेक्सन EV पर 30,000 रुपए के बेनिफिट दे रही है। जिसके बाद इस कार की नई एक्स-शोरूम कीमत 14.49 लाख रुपए हो गई है। बता दें कि टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में नंबर-1 कंपनी है।

टाटा नेक्सन EV अब आठ ट्रिम में उपलब्ध है, जिनमें से कुछ केवल एक स्पेसिफिक बैटरी पैक ऑप्शन के लिए हैं, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV के कुल 10 वैरिएंट हैं। नेक्सन ईवी MR 30kWh बैटरी के साथ आता है, जिसकी MIDC रेंज 275km है है। इसे क्रिएटिव +, फियरलेस, फियरलेस +, फियरलेस +S और एम्पावर्ड ट्रिम्स में पेश किया गया है। वहीं, नेक्सन EV 45 45kWh बैटरी के साथ आता है, जिसकी MIDC रेंज 489km है। यह क्रिएटिव, फियरलेस, एम्पावर्ड, एम्पावर्ड + और रेड डार्क फॉर्म में उपलब्ध है।