टाटा की नंबर-1 कार को खरीदना हुआ सस्ता, तगड़े डिस्काउंट के बाद बस इतनी रह गई कीमत

नवरात्रि का त्यौहार अब खत्म हो चुका है। हालांकि, कई कंपनियों ने अपने डिस्काउंट को इस महीने भी बनाए रखा है। इसमें टाटा मोटर्स का नाम भी शामिल है। दरअसल, कंपनी अपने इलेक्ट्रिक कारों पर अक्टूबर में धमाकेदार डिस्काउंट दे रही है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 08:13 AM
नवरात्रि का त्यौहार अब खत्म हो चुका है। हालांकि, कई कंपनियों ने अपने डिस्काउंट को इस महीने भी बनाए रखा है। इसमें टाटा मोटर्स का नाम भी शामिल है। दरअसल, कंपनी अपने इलेक्ट्रिक कारों पर अक्टूबर में धमाकेदार डिस्काउंट दे रही है। ऐसे में इन्हें खरीदना और भी आसान हो गया है। कंपनी के लिए सितंबर में सबसे ज्यादा बिकने वाली नेक्सन भी इस लिस्ट में शामिल है। दरअसल, कंपनी नेक्सन EV पर 30,000 रुपए के बेनिफिट दे रही है। जिसके बाद इस कार की नई एक्स-शोरूम कीमत 14.49 लाख रुपए हो गई है। बता दें कि टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में नंबर-1 कंपनी है।

टाटा नेक्सन EV अब आठ ट्रिम में उपलब्ध है, जिनमें से कुछ केवल एक स्पेसिफिक बैटरी पैक ऑप्शन के लिए हैं, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV के कुल 10 वैरिएंट हैं। नेक्सन ईवी MR 30kWh बैटरी के साथ आता है, जिसकी MIDC रेंज 275km है है। इसे क्रिएटिव +, फियरलेस, फियरलेस +, फियरलेस +S और एम्पावर्ड ट्रिम्स में पेश किया गया है। वहीं, नेक्सन EV 45 45kWh बैटरी के साथ आता है, जिसकी MIDC रेंज 489km है। यह क्रिएटिव, फियरलेस, एम्पावर्ड, एम्पावर्ड + और रेड डार्क फॉर्म में उपलब्ध है।

नेक्सन EV 45 में 40.5kWh की तुलना में 45kWh का बैटरी पैक दिया है। कंपनी का कहना है कि नया बैटरी पैक 15% ज्यादा एनर्जी-डेंसिटी वाला है, इसलिए यह 40.5kWh यूनिट जितनी ही जगह लेता है, लेकिन इसका वजन थोड़ा ज्यादा है। इस तरह, इसकी ARAI सर्टिफाइट रेंज 489km है, जो 40.5kWh यूनिट की तुलना में 24km ज्यादा है। टाटा का कहना है कि नेक्सन EV 45 के लिए रियल-वर्ल्ड C75 साइकिल रेंज लगभग 350 से 370km है। ब्रांड के C75 चक्र को लगभग रियल वर्ल्ड की ड्राइविंग रेंज का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया जाता है।

