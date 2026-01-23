1 लाख घरों तक पहुंचने वाली देश की इकलौती इलेक्ट्रिक कार, अब इन 2 नए कलर्स में भी खरीद पाएंगे

संक्षेप: टाटा मोटर्स ने नेक्सन EV 45 के लिए दो नए कलर स्कीम पेश किए हैं। ये प्योर ग्रे और ओशन ब्लू हैं। ये दोनों कलर सिर्फ डुअल-टोन ऑप्शन में उपलब्ध हैं, इसलिए ये ब्लैक रूफ के साथ आते हैं। इसके अलावा, नेक्सन EV में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

टाटा मोटर्स ने नेक्सन EV 45 के लिए दो नए कलर स्कीम पेश किए हैं। ये प्योर ग्रे और ओशन ब्लू हैं। ये दोनों कलर सिर्फ डुअल-टोन ऑप्शन में उपलब्ध हैं, इसलिए ये ब्लैक रूफ के साथ आते हैं। इसके अलावा, नेक्सन EV में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनकी एक्स-शोरूम कीमतें 12.49 लाख रुपए से शुरू होकर 17.49 लाख रुपए तक जाती हैं। वहीं, 45 kWh वर्जन की एक्स-शोरूम कीमतें 13.99 लाख रुपए से शुरू होती हैं।

नेक्सन EV दिसंबर 2025 में 1 लाख यूनिट की बिक्री का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर चुकी है। जब 2020 में नेक्सन EV आई थी, तब भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट अपनी जगह बना रहा था। उस समय, EVs को बड़े पैमाने पर खास प्रोडक्ट माना जाता था, जिनकी सीमित यूजेबल रेंज, पारंपरिक कारों की तुलना में ज्यादा शुरुआती लागत और भरोसेमंद चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पर अक्सर सवाल उठाए जाते थे। टाटा मोटर्स ने व्यावहारिक ड्राइविंग रेंज, प्रतिस्पर्धी कीमतों और मजबूत वारंटी सपोर्ट देकर इन बाधाओं को सीधे तौर पर दूर किया।

पिछले कुछ सालों में नेक्सन EV में लगातार अपग्रेड हुए हैं। ओरिजिनल मॉडल में लगभग 230Km की क्लेम्ड रेंज मिलती थी, जबकि लेटेस्ट वर्जन अब C75 टेस्ट साइकिल के तहत 375Km तक की रेंज देते हैं। वारंटी कवरेज भी ज्यादा व्यापक हो गया है, जो 8 साल या 1.6 लाख किमी की बैटरी वारंटी से बढ़कर नए वैरिएंट पर लाइफटाइम बैटरी कवरेज तक पहुंच गया है। बढ़ते चार्जिंग नेटवर्क के साथ, इन सुधारों ने मांग में तेजी से वृद्धि की है, जिससे मासिक बिक्री शुरुआती चरण में लगभग 300 यूनिट से बढ़कर आज लगभग 3,000 यूनिट हो गई है।