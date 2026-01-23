1 लाख घरों तक पहुंचने वाली देश की इकलौती इलेक्ट्रिक कार, अब इन 2 नए कलर्स में भी खरीद पाएंगे

Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata Nexon EV 45 now available with two new colour schemes
संक्षेप:

Jan 23, 2026 06:58 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
टाटा मोटर्स ने नेक्सन EV 45 के लिए दो नए कलर स्कीम पेश किए हैं। ये प्योर ग्रे और ओशन ब्लू हैं। ये दोनों कलर सिर्फ डुअल-टोन ऑप्शन में उपलब्ध हैं, इसलिए ये ब्लैक रूफ के साथ आते हैं। इसके अलावा, नेक्सन EV में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनकी एक्स-शोरूम कीमतें 12.49 लाख रुपए से शुरू होकर 17.49 लाख रुपए तक जाती हैं। वहीं, 45 kWh वर्जन की एक्स-शोरूम कीमतें 13.99 लाख रुपए से शुरू होती हैं।

नेक्सन EV दिसंबर 2025 में 1 लाख यूनिट की बिक्री का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर चुकी है। जब 2020 में नेक्सन EV आई थी, तब भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट अपनी जगह बना रहा था। उस समय, EVs को बड़े पैमाने पर खास प्रोडक्ट माना जाता था, जिनकी सीमित यूजेबल रेंज, पारंपरिक कारों की तुलना में ज्यादा शुरुआती लागत और भरोसेमंद चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पर अक्सर सवाल उठाए जाते थे। टाटा मोटर्स ने व्यावहारिक ड्राइविंग रेंज, प्रतिस्पर्धी कीमतों और मजबूत वारंटी सपोर्ट देकर इन बाधाओं को सीधे तौर पर दूर किया।

ये भी पढ़ें:सिर्फ ₹5.59 लाख में टाटा की ये नई कार लॉन्च, डुअल CNG सिलेंडर भी मिलेगा

पिछले कुछ सालों में नेक्सन EV में लगातार अपग्रेड हुए हैं। ओरिजिनल मॉडल में लगभग 230Km की क्लेम्ड रेंज मिलती थी, जबकि लेटेस्ट वर्जन अब C75 टेस्ट साइकिल के तहत 375Km तक की रेंज देते हैं। वारंटी कवरेज भी ज्यादा व्यापक हो गया है, जो 8 साल या 1.6 लाख किमी की बैटरी वारंटी से बढ़कर नए वैरिएंट पर लाइफटाइम बैटरी कवरेज तक पहुंच गया है। बढ़ते चार्जिंग नेटवर्क के साथ, इन सुधारों ने मांग में तेजी से वृद्धि की है, जिससे मासिक बिक्री शुरुआती चरण में लगभग 300 यूनिट से बढ़कर आज लगभग 3,000 यूनिट हो गई है।

ये भी पढ़ें:पेट्रोल मॉडल पर भारी पड़ा ये ई-स्कूटर, टॉप-10 में सिर्फ इसी को मिली एंट्री

1 लाख बिक्री का आंकड़ा हासिल करना टाटा मोटर्स की सिर्फ व्हीकल सेल पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक पूर्ण EV इकोसिस्टम बनाने की व्यापक रणनीति को भी उजागर करता है। कंपनी ने 1,000 से ज्यादा शहरों और कस्बों में 1,200 से ज्यादा आउटलेट्स तक अपनी EV बिक्री और सर्विस मौजूदगी का विस्तार किया है, जिसे 5,000 से ज्यादा प्रशिक्षित EV टेक्नीशियन की वर्कफोर्स का सपोर्ट मिला है। चार्जिंग समाधानों में अब होम इंस्टॉलेशन, कम्युनिटी चार्जर, वेरिफाइड पब्लिक चार्जिंग पॉइंट और फास्ट-चार्जिंग मेगा हब शामिल हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Tata Motors Tata Tata Nexon

