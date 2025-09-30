Tata Nexon Down Payment And EMI Calculation After New GST 2.0 ₹7 लाख के लोन पर घर जा जाएगी चमचमाती नेक्सन, हर महीने बस इतनी बनेगी EMI; समझें 3 से 7 साल का गणित, Auto Hindi News - Hindustan
₹7 लाख के लोन पर घर जा जाएगी चमचमाती नेक्सन, हर महीने बस इतनी बनेगी EMI; समझें 3 से 7 साल का गणित

सरकार के नए GST 2.0 ने टाटा नेक्सन को खरीदना सस्ता कर दिया है। पहले इसके बेस वैरिएंट स्मार्ट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,99,990 रुपए थी, जो अब घटकर 7,31,890 रुपए हो गई है। यानी इसे खरीदना अब 8.51% या 68,100 रुपए खरीदना सस्ता हो गया है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 05:10 PM
Tata Nexon CNG

सरकार के नए GST 2.0 ने टाटा नेक्सन को खरीदना सस्ता कर दिया है। पहले इसके बेस वैरिएंट स्मार्ट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,99,990 रुपए थी, जो अब घटकर 7,31,890 रुपए हो गई है। यानी इसे खरीदना अब 8.51% या 68,100 रुपए खरीदना सस्ता हो गया है। आप इसे खरीदने के लिए 32 हजार रुपए का डाउन पेमेंट करके 7 लाख रुपए का लोन लेते हैं तब मंथली EMI कितनी होगी।

टाटा नेक्सन वैरिएंट वाइज नई कीमतें (GST 2.0)
1.2L Turbo Petrol-Manual (5-speed)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
SmartRs. 7,99,990Rs. 7,31,890-Rs. 68,100-8.51%
Smart +Rs. 8,89,990Rs. 7,99,990-Rs. 90,000-10.11%
Smart + SRs. 9,19,990Rs. 8,29,990-Rs. 90,000-9.78%
1.2L Turbo Petrol-Manual (6-speed)
Pure +Rs. 9,69,990Rs. 8,87,390-Rs. 82,600-8.52%
Pure + SRs. 9,99,990Rs. 9,14,890-Rs. 85,100-8.51%
CreativeRs. 10,99,990Rs. 9,99,990-Rs. 1,00,000-9.09%
Creative + SRs. 11,29,990Rs. 10,33,790-Rs. 96,200-8.51%
Creative + S DarkRs. 11,69,990Rs. 10,70,390-Rs. 99,600-8.51%
Creative + PS DTRs. 12,29,990Rs. 11,25,190-Rs. 1,04,800-8.52%
Creative + PS DarkRs. 12,69,990Rs. 11,61,790-Rs. 1,08,200-8.52%
Fearless + PS DTRs. 13,29,990Rs. 12,16,690-Rs. 1,13,300-8.52%
Fearless + PS DarkRs. 13,49,990Rs. 12,34,990-Rs. 1,15,000-8.52%
1.2L Turbo Petrol-Auto (AMT)
Smart +Rs. 9,59,990Rs. 8,78,290-Rs. 81,700-8.51%
Pure +Rs. 10,39,990Rs. 9,51,390-Rs. 88,600-8.52%
Pure + SRs. 10,69,990Rs. 9,78,890-Rs. 91,100-8.51%
CreativeRs. 11,69,990Rs. 10,70,390-Rs. 99,600-8.51%
Creative + SRs. 11,99,990Rs. 10,97,790-Rs. 1,02,200-8.52%
Creative + S DarkRs. 12,39,990Rs. 11,34,390-Rs. 1,05,600-8.52%
1.2L Turbo Petrol-Auto (DCT)
CreativeRs. 12,19,990Rs. 11,16,090-Rs. 1,03,900-8.52%
Creative + PS DTRs. 13,49,990Rs. 12,34,990-Rs. 1,15,000-8.52%
Creative + PS DarkRs. 13,89,990Rs. 12,71,590-Rs. 1,18,400-8.52%
Fearless + PS DTRs. 14,49,990Rs. 13,26,490-Rs. 1,23,500-8.52%
Fearless + PS DarkRs. 14,69,990Rs. 13,44,790-Rs. 1,25,200-8.52%
1.2L Turbo CNG-Manual
SmartRs. 8,99,990Rs. 8,23,390-Rs. 76,600-8.51%
Smart +Rs. 9,79,990Rs. 9,14,890-Rs. 65,100-6.64%
Smart + SRs. 9,99,990Rs. 9,42,290-Rs. 57,700-5.77%
Pure +Rs. 10,69,990Rs. 9,78,890-Rs. 91,100-8.51%
Pure + SRs. 10,99,990Rs. 9,99,990-Rs. 1,00,000-9.09%
CreativeRs. 11,99,990Rs. 10,97,790-Rs. 1,02,200-8.52%
Creative + SRs. 12,29,990Rs. 11,25,190-Rs. 1,04,800-8.52%
Creative + S DarkRs. 12,69,990Rs. 11,61,790-Rs. 1,08,200-8.52%
Creative + PS DTRs. 13,29,990Rs. 12,16,690-Rs. 1,13,300-8.52%
Creative + PS DarkRs. 13,69,990Rs. 12,53,290-Rs. 1,16,700-8.52%
Fearless + PS DTRs. 14,29,990Rs. 13,08,190-Rs. 1,21,800-8.52%
Fearless + PS DarkRs. 14,49,990Rs. 13,26,490-Rs. 1,23,500-8.52%
1.5L Turbo Diesel-Manual
Smart +Rs. 9,99,990Rs. 9,00,890-Rs. 99,100-9.91%
Smart + SRs. 10,29,990Rs. 9,27,890-Rs. 1,02,100-9.91%
Pure +Rs. 10,99,990Rs. 9,90,990-Rs. 1,09,000-9.91%
Pure + SRs. 11,29,990Rs. 10,17,990-Rs. 1,12,000-9.91%
CreativeRs. 12,39,990Rs. 11,17,090-Rs. 1,22,900-9.91%
Creative + SRs. 12,69,990Rs. 11,44,090-Rs. 1,25,900-9.91%
Creative + S DarkRs. 13,09,990Rs. 11,80,090-Rs. 1,29,900-9.92%
Creative + PS DTRs. 13,69,990Rs. 12,34,190-Rs. 1,35,800-9.91%
Creative + PS DarkRs. 14,09,990Rs. 12,70,190-Rs. 1,39,800-9.91%
Fearless + PS DTRs. 14,69,990Rs. 13,24,190-Rs. 1,45,800-9.92%
Fearless + PS DarkRs. 14,89,990Rs. 13,42,290-Rs. 1,47,700-9.91%
1.5L Turbo Diesel-Auto (AMT)
Pure +Rs. 11,69,990Rs. 10,53,290-Rs. 1,16,700-9.97%
CreativeRs. 13,09,990Rs. 11,80,090-Rs. 1,29,900-9.92%
Creative + SRs. 13,39,990Rs. 12,07,090-Rs. 1,32,900-9.92%
Creative + S DarkRs. 13,79,990Rs. 12,43,190-Rs. 1,36,800-9.91%
Creative + PS DTRs. 14,39,990Rs. 12,97,190-Rs. 1,42,800-9.92%
Creative + PS DarkRs. 14,79,990Rs. 13,33,290-Rs. 1,46,700-9.91%
Fearless + PS DTRs. 15,39,990Rs. 13,87,290-Rs. 1,52,700-9.92%
Fearless + PS DarkRs. 15,59,990Rs. 14,05,290-Rs. 1,54,700-9.92%

हम यहां 7 लाख रुपए के लोन की 5 कंडीशन बता रहे हैं। ये कंडीशन लोन के इंटरेस्ट रेट और टेन्योर यानी टाइम को लेकर है। इसमें 8%, 8.5%, 9%, 9.5% और 10% का इंटरेस्ट रेट के साथ कैलकुलेशन शामिल है।

ये भी पढ़ें:देश की नंबर-1 वैगनआर को खरीदने लिया ₹4 लाख का लोन, तो इतनी बनेगी मंथली EMI
₹7 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
8%3 साल₹21,935
8%4 साल₹17,089
8%5 साल₹14,193
8%6 साल₹12,273
8.00%7 साल₹10,910

टाटा नेक्सन के बेस वैरिएंट स्मार्ट को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 7 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 21,935 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 17,089 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 14,193 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 12,273 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 10,910 रुपए बनेगी।

₹7 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
8.50%3 साल₹22,097
8.50%4 साल₹17,254
8.50%5 साल₹14,362
8.50%6 साल₹12,445
8.50%7 साल₹11,086

टाटा नेक्सन के बेस वैरिएंट स्मार्ट को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 7 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 22,097 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 17,254 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 14,362 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 12,445 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 11,086 रुपए बनेगी।

₹7 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
9%3 साल₹22,260
9%4 साल₹17,420
9%5 साल₹14,531
9%6 साल₹12,618
9%7 साल₹11,262

टाटा नेक्सन के बेस वैरिएंट स्मार्ट को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 7 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 22,260 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 17,420 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 14,531 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 12,618 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 11,262 रुपए बनेगी।

₹7 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
9.50%3 साल₹22,423
9.50%4 साल₹17,586
9.50%5 साल₹14,701
9.50%6 साल₹12,792
9.50%7 साल₹11,441

टाटा नेक्सन के बेस वैरिएंट स्मार्ट को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 7 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 22,423 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 17,586 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 14,701 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 12,792 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 11,441 रुपए बनेगी।

₹7 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
10%3 साल₹22,587
10%4 साल₹17,754
10%5 साल₹14,873
10%6 साल₹12,968
10%7 साल₹11,621

टाटा नेक्सन के बेस वैरिएंट स्मार्ट को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 7 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 22,587 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 17,754 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 14,873 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 12,968 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 11,621 रुपए बनेगी।

ये भी पढ़ें:अब ₹5.79 लाख की हो गई स्विफ्ट, खरीदने के लिए लिया ₹5 लाख का लोन तो जानिए EMI?

टाटा नेक्सन के सभी वैरिएंट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

1. टाटा नेक्सन स्मार्ट
इसमें पेट्रोल-5MT और CNG-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ISOFIX, सेंट्रल लॉकिंग, हिल-होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, मैनुअल डे/नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर, मल्टी ड्राइव मोड (ईको, सिटी, स्पोर्ट्स), LED हेडलाइट्स और DRLs, टेल-लाइट्स को जोड़ने वाली LED स्ट्रिप, 16-इंच स्टील व्हील, इलुमिनेटेड लोगो और टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्ट के साथ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, फ्रंट पावर विंडो, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैनुअल AC, फ्रंट में 12V चार्जिंग पोर्ट, फोल्डिंग रियर सीट्स और सभी यात्रियों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट शामिल है।

2. टाटा नेक्सन स्मार्ट +
इसमें पेट्रोल-5MT, पेट्रोल-6AMT, CNG-6MT और डीजल-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन स्मार्ट के फीचर्स के साथ रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, व्हील कवर, फॉलो-मी-होम हेडलाइट्स, आउटसाइ़ड रियर व्यू मिरर के लिए पावर एडजस्ट, 7.0-इंच टचस्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एपल कारप्ले, 2 स्पीकर, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, सभी पावर विंडो और पैडल शिफ्टर्स (केवल AMT) शामिल है।

3. टाटा नेक्सन स्मार्ट + S
इसमें पेट्रोल-5MT, CNG-6MT और डीजल-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन स्मार्ट + के फीचर्स के साथ ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटो वाइपर, सनरूफ और रूफ रेल दिए हैं।

4. टाटा नेक्सन स्मार्ट +
इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-6AMT, CNG-6MT, डीजल-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन स्मार्ट + S के फीचर्स के साथ रियर कैमरा, ऑटो-फोल्ड आउटसाइड रियर-व्यू मिरर, बॉडी-कलर डोर हैंडल, शार्क फिन एंटीना, 10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 4 स्पीकर, 4-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हाइट-एडजेस्टेबल ड्राइवर की सीट, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और रियर AC वेंट शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:नए GST से ₹5.50 लाख की हो गई पंच, अब ₹5 लाख का लोन पर इनती बनेगी EMI

5. टाटा नेक्सन स्मार्ट + S
इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-6AMT, CNG-6MT और डीजल-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन स्मार्ट + के फीचर्स के साथ ऑटो हेडलैम्प, ऑटोमैटिक वाइपर और सनरूफ शामिल है।

6. टाटा नेक्सन क्रिएटिव
इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-6AMT, पेट्रोल-7DCT, CNG-6MT, डीजल-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन स्मार्ट + S के फीचर्स के साथ 360-डिग्री कैमरा, रियर वाइपर, 16-इंच एलॉय व्हील, पुश बटन स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, कूल्ड ग्लव बॉक्स और USB टाइप A और टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिए हैं।

7. टाटा नेक्सन क्रिएटिव + S
इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-6AMT, CNG-6MT, डीजल-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन क्रिएटिव के फीचर्स के साथ ऑटो हेडलैम्प, ऑटोमैटिक वाइपर और सनरूफ शामिल हैं।

8. टाटा नेक्सन क्रिएटिव + PS
इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-7DCT, CNG-6MT, डीजल-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन क्रिएटिव + S के फीचर्स के साथ टायर प्रेशर मॉनिटर, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फ्रंट फॉग लाइट, रियर डिफॉगर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, पैनोरमिक सनरूफ, बायो-LED हेडलाइट्स, LED टेल-लाइट्स, कीलेस एंट्री, 60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीटें, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, वायरलेस चार्जर, 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर और रियर में USB A और C टाइप चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं।

9. टाटा नेक्सन फियरलेस + PS
इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-7DCT, CNG-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन क्रिएटिव + PS के फीचर्स के साथ रियर-व्यू मिरर के अंदर ऑटो-डिमिंग, हाइट-एडजेस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट, LED DRLs, वेलकम/गुडबाय टेल-लाइट्स एनीमेशन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, लेदरेट सीट और स्टीयरिंग अपहोल्स्ट्री, क्रोम इनर डोर हैंडल, एयर प्यूरीफायर, रिमोट फीचर्स के साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, नेविगेशन के साथ 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक्सप्रेस कूलिंग, वायरलेस चार्जर, 4 स्पीकर, 4 ट्वीटर और एक सबवूफर JBL सिस्टम, OTA अपडेट और इमरजेंसी और ब्रेकडाउन कॉल असिस्ट शामिल है।

Tata Tata Motors Tata Nexon अन्य..

