नंबर-1 बनकर 'इतरा' रही थी पंच, टाटा की ही इस SUV ने दे डाली पटखनी! 27059 यूनिट का रहा अंतर

टाटा मोटर्स की कैलेंडर ईयर 2025 सेल्स में कई चौंकड़े वाले बदलाव देखने को मिले। दरअसल, बीते साल जिन टॉप-10 को सबसे ज्यादा खरीदा गया उसमें टाटा की नेक्सन और पंच दोनों शामिल हैं। हालांकि, इनके सेल्स के बीच बड़ा अंतर देखने को मिला। दरअसल, कैलेंडर ईयर 2024 में पंच देश की नंबर-1 कार बनकर सामने आई थी। ये 2 लाख यूनिट से ज्यादा बिकने वाली इकलौती कार भी थी। हालांकि, बीते साल यानी CY 2025 में ये पहली पोजीशन से बड़ी गिरावट के साथ 10वें नंबर पर आ गई। दोनों के बीच 27,059 यूनिट का अंतर रहा।

कैलेंडर ईयर 2025 में टाटा नेक्सन की 2,00,561 यूनिट बिकीं। जबकि कैलेंडर ईयर 2024 में इसकी 1,61,611 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 38,950 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे सालाना आधार पर 24.10% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, टॉप-10 में इसे तीसरी पोजीशन मिली। दूसरी तरफ, कैलेंडर ईयर 2025 में टाटा पंच की 1,73,502 यूनिट बिकीं। जबकि कैलेंडर ईयर 2024 में इसकी 2,02,030 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 28,528 यूनिट कम बिकीं और इसे 14.12% की ईयरली डिग्रोथ मिली। वहीं, इसे टॉप-10 में दसवीं पोजीशन मिली।

टॉप-10 कार कैलेंडर ईयर 2025 नं मॉडल CY 2025 CY 2024 1 मारुति डिजायर 2,14,488 1,67,988 2 हुंडई क्रेटा 2,01,122 1,86,919 3 टाटा नेक्सन 2,00,561 1,61,611 4 मारुति वैगनआर 1,94,238 1,90,855 5 मारुति अर्टिगा 1,92,025 1,90,091 6 मारुति स्विफ्ट 1,89,261 1,72,808 7 मारुति फ्रोंक्स 1,79,894 1,56,236 8 महिंद्रा स्कॉर्पियो 1,76,988 1,66,364 9 मारुति ब्रेजा 1,75,310 1,88,160 10 टाटा पंच 1,73,502 2,02,030 टोटल 18,97,389 17,83,062

टाटा नेक्सन स्मार्ट

इसमें पेट्रोल-5MT और CNG-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ISOFIX, सेंट्रल लॉकिंग, हिल-होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, मैनुअल डे/नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर, मल्टी ड्राइव मोड (ईको, सिटी, स्पोर्ट्स), LED हेडलाइट्स और DRLs, टेल-लाइट्स को जोड़ने वाली LED स्ट्रिप, 16-इंच स्टील व्हील, इलुमिनेटेड लोगो और टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्ट के साथ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, फ्रंट पावर विंडो, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैनुअल AC, फ्रंट में 12V चार्जिंग पोर्ट, फोल्डिंग रियर सीट्स और सभी यात्रियों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट शामिल है।

टाटा नेक्सन प्योर+ S

इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-6AMT, CNG-6MT और डीजल-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन प्योर + के फीचर्स के साथ ऑटो हेडलैम्प, ऑटोमैटिक वाइपर और सनरूफ शामिल है। इसमें नेक्सन स्मार्ट + S के फीचर्स के साथ रियर कैमरा, ऑटो-फोल्ड आउटसाइड रियर-व्यू मिरर, बॉडी-कलर डोर हैंडल, शार्क फिन एंटीना, 10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 4 स्पीकर, 4-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हाइट-एडजेस्टेबल ड्राइवर की सीट, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और रियर AC वेंट शामिल हैं।

टाटा नेक्सन क्रिएटिव+ PS

इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-7DCT, CNG-6MT, डीजल-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन क्रिएटिव + S के फीचर्स के साथ टायर प्रेशर मॉनिटर, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फ्रंट फॉग लाइट, रियर डिफॉगर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, पैनोरमिक सनरूफ, बायो-LED हेडलाइट्स, LED टेल-लाइट्स, कीलेस एंट्री, 60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीटें, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, वायरलेस चार्जर, 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर और रियर में USB A और C टाइप चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं।