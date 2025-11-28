2 साल के बाद पंच की 'हेकड़ी निकालने' में कामयाब रही ये SUV, 2 लाख घरों तक पहुंचने की तैयारी; बनी नं-1
टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो कई SUVs शामिल हैं। हालांकि, पिछले 2 सालों से जिस मॉडल का दबदबा बना हुआ है वो पंच है। वही, पंच जिसने नेक्सन जैसे मॉडल को भी बिक्री में अपने सामने टिकने नहीं दिया। हालांकि, इस साल की कहानी बदली हुई नजर आ रही है। भले ही साल की शुरुआती में पंच की बिक्री शानदार आंकड़ों के साथ शुरू हुई, लेकिन अब नेक्सन ने रेस में बहुत आने निकल गई है। दरअसल, अक्टूबर की बिक्री खत्म होने के साथ इन दोनों कारों के बीच 34,527 यूनिट का अंतर आ गया है। इस साल नेक्सन की 158,752 यूनिट तो पंच की 124,225 यूनिट बिकी हैं। चलिए एक बार इनकी मंथली सेल्स को भी देखते हैं।
|टाटा नेक्सन Vs पंच की बिक्री 2025
|महीना
|नेक्सन
|पंच
|जनवरी
|15,397
|16,231
|फरवरी
|15,349
|14.559
|मार्च
|16,366
|17,714
|अप्रैल
|15,457
|12,496
|मई
|13,096
|13,133
|जून
|11,602
|10,446
|जुलाई
|12,825
|10,785
|अगस्त
|14,004
|10,704
|सितंबर
|22,573
|15,891
|अक्टूबर
|22,083
|16,810
|टोटल
|158,752
|124,225
टाटा नेक्सन और पंच की इस साल की सेल्स की बात करें तो जनवरी में नेक्सन की 15,397 यूनिट और पंच की 16,231 यूनिट बिकीं। फरवरी में नेक्सन की 15,349 यूनिट और पंच की 14.559 यूनिट बिकीं। मार्च में नेक्सन की 16,366 यूनिट और पंच की 17,714 यूनिट बिकीं। अप्रैल में नेक्सन की 15,457 यूनिट और पंच की 12,496 यूनिट बिकीं। मई में नेक्सन की 13,096 यूनिट और पंच की 13,133 यूनिट बिकीं।
जून में नेक्सन की 11,602 यूनिट और पंच की 10,446 यूनिट बिकीं। जुलाई में नेक्सन की 12,825 यूनिट और पंच की 10,785 यूनिट बिकीं। अगस्त में नेक्सन की 14,004 यूनिट और पंच की 10,704 यूनिट बिकीं। सितंबर में नेक्सन की 22,573 यूनिट और पंच की 15,891 यूनिट बिकीं। अक्टूबर में नेक्सन की 22,083 यूनिट और पंच की 16,810 यूनिट बिकीं। इस तरह नेक्सन की कुल 158,752 यूनिट और पंच की कुल 124,225 यूनिट बिकीं।
साल खत्म होने में अभी भी दो महीने नवंबर और दिसंबर बाकी है। बात की जाएपिछले दो महीने की तो नेक्सन की 44 हजार से ज्यादा और पंच की 32 हजार से ज्यादा यूनिट बिकी हैं। यदि अगले दो महीने इस तरह की सेल्स जारी रही तो नेक्सन 2 लाख यूनिट की बिक्री पार करने में कामयाब हो जाएगी। वहीं, पंच भी 1.50 लाख से ज्यादा यूनिट बेचने में कामयाब रहेगी।
1. टाटा नेक्सन स्मार्ट
इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 8 से 9 लाख रुपए तक हैं। इसमें पेट्रोल-5MT और CNG-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ISOFIX, सेंट्रल लॉकिंग, हिल-होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, मैनुअल डे/नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर, मल्टी ड्राइव मोड (ईको, सिटी, स्पोर्ट्स), LED हेडलाइट्स और DRLs, टेल-लाइट्स को जोड़ने वाली LED स्ट्रिप, 16-इंच स्टील व्हील, इलुमिनेटेड लोगो और टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्ट के साथ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, फ्रंट पावर विंडो, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैनुअल AC, फ्रंट में 12V चार्जिंग पोर्ट, फोल्डिंग रियर सीट्स और सभी यात्रियों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट शामिल है।
2. टाटा नेक्सन स्मार्ट+
इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 8.9 से 10 लाख रुपए तक हैं। इसमें पेट्रोल-5MT, पेट्रोल-6AMT, CNG-6MT और डीजल-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन स्मार्ट के फीचर्स के साथ रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, व्हील कवर, फॉलो-मी-होम हेडलाइट्स, आउटसाइ़ड रियर व्यू मिरर के लिए पावर एडजस्ट, 7.0-इंच टचस्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एपल कारप्ले, 2 स्पीकर, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, सभी पावर विंडो और पैडल शिफ्टर्स (केवल AMT) शामिल है।
3. टाटा नेक्सन स्मार्ट+ S
इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 9.2 से 10.3 लाख रुपए तक हैं। इसमें पेट्रोल-5MT, CNG-6MT और डीजल-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन स्मार्ट + के फीचर्स के साथ ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटो वाइपर, सनरूफ और रूफ रेल दिए हैं।
4. टाटा नेक्सन प्योर+
इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 9.7 से 11.7 लाख रुपए तक हैं। इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-6AMT, CNG-6MT, डीजल-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन स्मार्ट + S के फीचर्स के साथ रियर कैमरा, ऑटो-फोल्ड आउटसाइड रियर-व्यू मिरर, बॉडी-कलर डोर हैंडल, शार्क फिन एंटीना, 10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 4 स्पीकर, 4-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हाइट-एडजेस्टेबल ड्राइवर की सीट, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और रियर AC वेंट शामिल हैं।
5. टाटा नेक्सन प्योर+ S
इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 10 से 11.30 लाख रुपए तक हैं। इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-6AMT, CNG-6MT और डीजल-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन प्योर + के फीचर्स के साथ ऑटो हेडलैम्प, ऑटोमैटिक वाइपर और सनरूफ शामिल है।
6. टाटा नेक्सन क्रिएटिव
इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 10.1 से 13.1 लाख रुपए तक हैं। इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-6AMT, पेट्रोल-7DCT, CNG-6MT, डीजल-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन प्योर + S के फीचर्स के साथ 360-डिग्री कैमरा, रियर वाइपर, 16-इंच एलॉय व्हील, पुश बटन स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, कूल्ड ग्लव बॉक्स और USB टाइप A और टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिए हैं।
7. टाटा नेक्सन क्रिएटिव+ S
इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 11.3 से 13.4 लाख रुपए तक हैं। इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-6AMT, CNG-6MT, डीजल-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन क्रिएटिव के फीचर्स के साथ ऑटो हेडलैम्प, ऑटोमैटिक वाइपर और सनरूफ शामिल हैं।
8. टाटा नेक्सन क्रिएटिव+ PS
इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 12.3 से 14.4 लाख रुपए तक हैं। इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-7DCT, CNG-6MT, डीजल-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन क्रिएटिव + S के फीचर्स के साथ टायर प्रेशर मॉनिटर, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फ्रंट फॉग लाइट, रियर डिफॉगर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, पैनोरमिक सनरूफ, बायो-LED हेडलाइट्स, LED टेल-लाइट्स, कीलेस एंट्री, 60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीटें, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, वायरलेस चार्जर, 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर और रियर में USB A और C टाइप चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं।
9. टाटा नेक्सन फियरलेस+ PS
इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 13.3 से 15.4 लाख रुपए तक हैं। इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-7DCT, CNG-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन क्रिएटिव + PS के फीचर्स के साथ रियर-व्यू मिरर के अंदर ऑटो-डिमिंग, हाइट-एडजेस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट, LED DRLs, वेलकम/गुडबाय टेल-लाइट्स एनीमेशन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, लेदरेट सीट और स्टीयरिंग अपहोल्स्ट्री, क्रोम इनर डोर हैंडल, एयर प्यूरीफायर, रिमोट फीचर्स के साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, नेविगेशन के साथ 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक्सप्रेस कूलिंग, वायरलेस चार्जर, 4 स्पीकर, 4 ट्वीटर और एक सबवूफर JBL सिस्टम, OTA अपडेट और इमरजेंसी और ब्रेकडाउन कॉल असिस्ट शामिल है।
