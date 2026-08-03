5-स्टार सेफ्टी वाली इस SUV पर ₹75,000 का डिस्काउंट, ब्रेजा से होती है टक्कर; ऑफर अगस्त तक वैलिड
टाटा मोटर्स अपनी ताबड़तोड़ बिकने वाली एसयूवी नेक्सन पर अगस्त, 2026 में बंपर डिस्काउंट दे रही है। ग्राहक इस दौरान Tata Nexon खरीदने पर अधिकतम 75,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।
टाटा मोटर्स अपने अलग-अलग मॉडलों पर अगस्त, 2026 में बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी ताबड़तोड़ बिकने वाली एसयूवी नेक्सन पर बंपर डिस्काउंट दे रही है। ग्राहक इस दौरान टाटा नेक्सन (Tata Nexon) खरीदने पर अधिकतम 75,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं टाटा नेक्सन के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
डिजाइन और स्टाइल
टाटा नेक्सन का एक्सटीरियर बेहद मस्कुलर और स्पोर्टी नज़र आता है। सामने की तरफ दिए गए शार्प LED DRLs और आकर्षक ग्रिल इसे रोड पर शानदार प्रेजेंस देते हैं। साइड प्रोफाइल में अलॉय व्हील्स और रूफ रेल्स का कॉम्बिनेशन इसे एक कम्पलीट SUV लुक देता है। जबकि रियर में दी गई कनेक्टेड टेललाइट्स इसके बैक लुक को काफी ट्रेंडी बनाती हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Nexon
₹ 7.37 - 14.22 लाख
Mahindra XUV 3XO
₹ 7.54 - 14.88 लाख
Maruti Suzuki Brezza
₹ 7.4 - 13.71 लाख
Skoda Kylaq
₹ 7.59 - 12.99 लाख
Hyundai Venue N Line
₹ 10.65 - 15.48 लाख
Hyundai Venue
₹ 8 - 15.64 लाख
इंटीरियर और केबिन फीचर्स
अंदर से नेक्सन का केबिन काफी प्रीमियम फील कराता है। इसमें 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसके अलावा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और 360-डिग्री कैमरा जैसी आधुनिक सुविधाएं सफर को आरामदायक बनाती हैं। इसमें 382 लीटर का बड़ा बूट स्पेस भी मिलता है।
इंजन, सेफ्टी और माइलेज
नेक्सन में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ-साथ CNG का ऑप्शन भी मिलता है। सेफ्टी के मामले में इसे 5-स्टार रेटिंग हासिल है। इसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं। यह कार पेट्रोल वैरिएंट में लगभग 17 किमी/लीटर, डीजल में करीब 23-24 किमी/लीटर और CNG में लगभग 17.4 किमी/किग्रा का एवरेज मिल जाता है।
कितनी है एसयूवी की कीमत
टाटा नेक्सन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.40 लाख से लेकर टॉप मॉडल में 14.30 लाख रुपये तक जाती है। मजबूत बिल्ड क्वालिटी, शानदार फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस की वजह से यह कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है। बता दें कि मार्केट में टाटा नेक्सन का मुकाबला मारुति ब्रेजा और किआ सोनेट जैसी एसयूवी से होता है।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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