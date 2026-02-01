₹7.31 लाख की इस SUV को खरीदने की ऐसी मची लूट, जनवरी में 23000 घरों तक पुहंच गई; जानिए नाम

संक्षेप: टाटा मोटर्स ने साल 2026 की शुरुआत शानदार नोट के साथ की है। साल के पहले महीने में कंपनी ने रिकॉर्ड 71,066 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के मुकाबले 47.1% की ग्रोथ है। यह कंपनी की अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री भी है।

Feb 01, 2026 12:42 pm IST

टाटा मोटर्स ने साल 2026 की शुरुआत शानदार नोट के साथ की है। साल के पहले महीने में कंपनी ने रिकॉर्ड 71,066 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के मुकाबले 47.1% की ग्रोथ है। यह कंपनी की अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री भी है। कंपनी की इस सेल्स में उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली नेक्सन SUV का बड़ा योगदान रहा। दरअसल, नेक्सन पिछले कुछ महीने से कंपनी के लिए लगातार नंबर-1 कार बन रही है। वहीं, जनवरी 2026 में भी इसकी 23,000 यूनिट बिकीं। इस तरह ये कंपनी के लिए एक बार फिर टॉपर रही।

नेक्सन के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी मंथली सेल भी है। इससे पहले साल 2025 भी नेक्सन के लिए शानदार रहा था। दरअसल, कैलेंडर ईयर 2025 में टाटा नेक्सन की 2,00,561 यूनिट बिकीं। जबकि कैलेंडर ईयर 2024 में इसकी 1,61,611 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 38,950 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे सालाना आधार पर 24.10% की ईयरली ग्रोथ मिली। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,31,890 रुपए है।

टाटा नेक्सन के वैरिएंट वाइज फीचर्स टाटा नेक्सन स्मार्ट

इसमें पेट्रोल-5MT और CNG-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ISOFIX, सेंट्रल लॉकिंग, हिल-होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, मैनुअल डे/नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर, मल्टी ड्राइव मोड (ईको, सिटी, स्पोर्ट्स), LED हेडलाइट्स और DRLs, टेल-लाइट्स को जोड़ने वाली LED स्ट्रिप, 16-इंच स्टील व्हील, इलुमिनेटेड लोगो और टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्ट के साथ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, फ्रंट पावर विंडो, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैनुअल AC, फ्रंट में 12V चार्जिंग पोर्ट, फोल्डिंग रियर सीट्स और सभी यात्रियों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट शामिल है।

टाटा नेक्सन प्योर+ S

इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-6AMT, CNG-6MT और डीजल-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन प्योर + के फीचर्स के साथ ऑटो हेडलैम्प, ऑटोमैटिक वाइपर और सनरूफ शामिल है। इसमें नेक्सन स्मार्ट + S के फीचर्स के साथ रियर कैमरा, ऑटो-फोल्ड आउटसाइड रियर-व्यू मिरर, बॉडी-कलर डोर हैंडल, शार्क फिन एंटीना, 10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 4 स्पीकर, 4-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हाइट-एडजेस्टेबल ड्राइवर की सीट, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और रियर AC वेंट शामिल हैं।

टाटा नेक्सन क्रिएटिव+ PS

इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-7DCT, CNG-6MT, डीजल-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन क्रिएटिव + S के फीचर्स के साथ टायर प्रेशर मॉनिटर, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फ्रंट फॉग लाइट, रियर डिफॉगर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, पैनोरमिक सनरूफ, बायो-LED हेडलाइट्स, LED टेल-लाइट्स, कीलेस एंट्री, 60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीटें, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, वायरलेस चार्जर, 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर और रियर में USB A और C टाइप चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं।