नेक्सन ₹2 लाख तो पंच ₹1.50 लाख से ज्यादा सस्ता, जानिए टाटा के सभी 8 कारों पर कितनी छूट; 30 सितंबर तक है मौका

जीएसटी दरों में छूट और फेस्टिव सीजन ऑफर्स का असर अब मार्केट में साफ नजर आ रहा है। ग्राहकों के लिए यह मौका किसी जैकपॉट से कम नहीं है। इसी क्रम में टाटा मोटर्स ने ऐलान किया है कि वह अपने पूरे लाइनअप पर स्पेशल फेस्टिव ऑफर दे रही है। यानी कि कंपनी की कारें अब और सस्ती हो गई हैं। मॉडल के हिसाब से बात करें तो ग्राहकों को 2 लाख रुपये तक का फायदा मिल सकता है। बता दें कि यह ऑफर 30 सितंबर, 2025 तक ही वैलिड है। आइए जानते हैं मॉडल-वाइज टाटा की कारों पर मिल रहे छूट के बारे में विस्तार से।

मॉडल जीएसटी छूट फेस्टिव बेनिफिट्स टोटोल बचत Tiago 75,000 45,000 1,20,000 Tigor 81,000 30,000 1,11,000 Punch 1,08,000 50,000 1,58,000 Altroz 1,11,000 65,000 1,76,000 Nexon 1,55,000 45,000 2,00,000 Curvv 67,000 40,000 1,07,000 Harrier 1,44,000 50,000 1,94,000 Safari 1,48,000 50,000 1,98,000

मार्केट में जबरदस्त डिमांड जीएसटी 2.0 की नई दरें 22 सितंबर से लागू हुईं। इसका असर तुरंत बाजार में दिखने लगा। देशभर के ऑटो डीलरशिप पर भीड़ उमड़ पड़ी और ऑनलाइन बुकिंग्स में भी बड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई। छोटे कार मॉडल्स पर सबसे ज्यादा प्राइस कट हुआ है जिसकी वजह से ग्राहकों का रुझान तेजी से बढ़ा। छोटे और मिड-साइज कार सेगमेंट की डिमांड में खास उछाल आया है।

टाटा नेक्सन पर सबसे ज्यादा फायदा जीएसटी में कटौती और फेस्टिवल डिस्काउंट को मिलाकर बात करें तो ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा टाटा मोटर्स की बेस्ट-सेलिंग एसयूवी नेक्सन पर मिलेगा। बता दें कि टाटा नेक्सन की कीमतों में जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद 1,55,000 रुपये तक की कटौती हुई। इसके अलावा, कंपनी फेस्टिवल बेनिफिट्स भी 45,000 रुपये तक का दे रही है। यानी कि इस दौरान ग्राहक टाटा नेक्सन खरीदने पर अधिकतम 2 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं।