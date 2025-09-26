tata nexon curvv harrier safari tiago tigor to punch get gst and festive benefits of up to rs 200000 नेक्सन ₹2 लाख तो पंच ₹1.50 लाख से ज्यादा सस्ता, जानिए टाटा के सभी 8 कारों पर कितनी छूट; 30 सितंबर तक है मौका, Auto Hindi News - Hindustan
नेक्सन ₹2 लाख तो पंच ₹1.50 लाख से ज्यादा सस्ता, जानिए टाटा के सभी 8 कारों पर कितनी छूट; 30 सितंबर तक है मौका

जीएसटी दरों में छूट और फेस्टिव सीजन ऑफर्स का असर अब मार्केट में साफ नजर आ रहा है। ग्राहकों के लिए यह मौका किसी जैकपॉट से कम नहीं है। इसी क्रम में टाटा मोटर्स ने ऐलान किया है कि वह अपने पूरे लाइनअप पर स्पेशल फेस्टिव ऑफर दे रही है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 04:24 PM
जीएसटी दरों में छूट और फेस्टिव सीजन ऑफर्स का असर अब मार्केट में साफ नजर आ रहा है। ग्राहकों के लिए यह मौका किसी जैकपॉट से कम नहीं है। इसी क्रम में टाटा मोटर्स ने ऐलान किया है कि वह अपने पूरे लाइनअप पर स्पेशल फेस्टिव ऑफर दे रही है। यानी कि कंपनी की कारें अब और सस्ती हो गई हैं। मॉडल के हिसाब से बात करें तो ग्राहकों को 2 लाख रुपये तक का फायदा मिल सकता है। बता दें कि यह ऑफर 30 सितंबर, 2025 तक ही वैलिड है। आइए जानते हैं मॉडल-वाइज टाटा की कारों पर मिल रहे छूट के बारे में विस्तार से।

मॉडलजीएसटी छूटफेस्टिव बेनिफिट्सटोटोल बचत
Tiago75,00045,0001,20,000
Tigor81,00030,0001,11,000
Punch1,08,00050,0001,58,000
Altroz1,11,00065,0001,76,000
Nexon1,55,00045,0002,00,000
Curvv67,00040,0001,07,000
Harrier1,44,00050,0001,94,000
Safari1,48,00050,0001,98,000

मार्केट में जबरदस्त डिमांड

जीएसटी 2.0 की नई दरें 22 सितंबर से लागू हुईं। इसका असर तुरंत बाजार में दिखने लगा। देशभर के ऑटो डीलरशिप पर भीड़ उमड़ पड़ी और ऑनलाइन बुकिंग्स में भी बड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई। छोटे कार मॉडल्स पर सबसे ज्यादा प्राइस कट हुआ है जिसकी वजह से ग्राहकों का रुझान तेजी से बढ़ा। छोटे और मिड-साइज कार सेगमेंट की डिमांड में खास उछाल आया है।

टाटा नेक्सन पर सबसे ज्यादा फायदा

जीएसटी में कटौती और फेस्टिवल डिस्काउंट को मिलाकर बात करें तो ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा टाटा मोटर्स की बेस्ट-सेलिंग एसयूवी नेक्सन पर मिलेगा। बता दें कि टाटा नेक्सन की कीमतों में जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद 1,55,000 रुपये तक की कटौती हुई। इसके अलावा, कंपनी फेस्टिवल बेनिफिट्स भी 45,000 रुपये तक का दे रही है। यानी कि इस दौरान ग्राहक टाटा नेक्सन खरीदने पर अधिकतम 2 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

मारुति कारों पर टूटे ग्राहक

बता दें कि मारुति सुजुकी के लिए यह फेस्टिव सीजन ऐतिहासिक बन गया है। कंपनी के अनुसार, ग्राहकों का रिस्पॉन्स पिछले 35 सालों में सबसे ज्यादा है। सिर्फ पहले ही दिन 80,000 से ज्यादा लोगों ने पूछताछ की और 25,000 कारों की डिलीवर कर दी गईं।

