टैक्स में जबरदस्त छूट! यहां से टाटा नेक्सन खरीदने पर ₹86,000 तक की सीधी बचत

जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद कीमतों में आई राहत का फायदा देश की बेस्ट-सेलिंग कार टाटा Tata Nexon पर भी देखने मिल रहा है। दरअसल, यहां आम तौर पर लगने वाले 28 पर्सेंट की जगह सिर्फ 14 पर्सेंट GST देना होता है।
जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद कीमतों में आई राहत का फायदा देश की बेस्ट-सेलिंग कार टाटा नेक्सन (Tata Nexon) पर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल, CSD यानी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट से खरीदारी करने पर जवानों और पात्र ग्राहकों को यहां आम तौर पर लगने वाले 28 पर्सेंट की जगह सिर्फ 14 पर्सेंट GST देना होता है। इसी वजह से नेक्सन की कीमत CSD में एक्स-शोरूम के मुकाबले काफी कम हो जाती है। Cars24 के अनुसार, नेक्सन के अलग-अलग वैरिएंट्स पर CSD के जरिए 75 हजार से 86 हजार रुपये तक की सीधी टैक्स बचत हो रही है।
दमदार इंजन से लैस है एसयूवी
टाटा नेक्सन में पावरट्रेन के तौर पर 1.2-लीटर टर्बो पैट्रोल इंजन दिया गया है जो 120bhp की अधिकतम पावर और 170Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, कार में 1.5-लीटर का डीजल इंजन भी दिया गया है जो 110bhp की अधिकतम पावर और 260Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकती है। बता दें कि भारतीय मार्केट में टाटा नेक्सन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8 लाख रुपये से टॉप मॉडल में 15.60 लाख रुपये तक जाती है।
|वैरिएंट
|सीएसडी प्राइस (लाख रुपये)
|एक्स-शोरूम प्राइस (लाख रुपये)
|अंतर
|Nexon Smart Plus
|7.25
|8
|75,000
|Nexon Pure Plus
|8.31
|9.05
|74,000
|Nexon Creative
|9.09
|9.90
|81,000
|Nexon Creative Plus
|9.40
|10.25
|85,000
|Nexon Creative Plus AMT
|9.99
|10.85
|86,000
10.25-इंच स्क्रीन से लैस है कार
दूसरी ओर कार के इंटीरियर में ग्राहकों को 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जिंग, हाइट एडजेस्टेबल फ्रंट सीट, क्रूज कंट्रोल और जेबीएल साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं। दूसरी ओर ग्राहकों की सेफ्टी के लिए कार में स्टैंडर्ड 6-एयरबैग, ABS टेक्नोलॉजी, हिल असिस्ट और 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है। बता दें कि ग्लोबल NCAP ने टाटा नेक्सन को फैमिली सेफ्टी के लिए क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग दी है।
