टैक्स में जबरदस्त छूट! यहां से टाटा नेक्सन खरीदने पर ₹86,000 तक की सीधी बचत

टैक्स में जबरदस्त छूट! यहां से टाटा नेक्सन खरीदने पर ₹86,000 तक की सीधी बचत

संक्षेप:

जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद कीमतों में आई राहत का फायदा देश की बेस्ट-सेलिंग कार टाटा Tata Nexon पर भी देखने मिल रहा है। दरअसल, यहां आम तौर पर लगने वाले 28 पर्सेंट की जगह सिर्फ 14 पर्सेंट GST देना होता है।

Dec 21, 2025 03:41 pm IST
जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद कीमतों में आई राहत का फायदा देश की बेस्ट-सेलिंग कार टाटा नेक्सन (Tata Nexon) पर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल, CSD यानी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट से खरीदारी करने पर जवानों और पात्र ग्राहकों को यहां आम तौर पर लगने वाले 28 पर्सेंट की जगह सिर्फ 14 पर्सेंट GST देना होता है। इसी वजह से नेक्सन की कीमत CSD में एक्स-शोरूम के मुकाबले काफी कम हो जाती है। Cars24 के अनुसार, नेक्सन के अलग-अलग वैरिएंट्स पर CSD के जरिए 75 हजार से 86 हजार रुपये तक की सीधी टैक्स बचत हो रही है।

वैरिएंटसीएसडी प्राइस (लाख रुपये)एक्स-शोरूम प्राइस (लाख रुपये)अंतर
Nexon Smart Plus7.25875,000
Nexon Pure Plus8.319.0574,000
Nexon Creative9.099.9081,000
Nexon Creative Plus9.4010.2585,000
Nexon Creative Plus AMT9.9910.8586,000

10.25-इंच स्क्रीन से लैस है कार

दूसरी ओर कार के इंटीरियर में ग्राहकों को 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जिंग, हाइट एडजेस्टेबल फ्रंट सीट, क्रूज कंट्रोल और जेबीएल साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं। दूसरी ओर ग्राहकों की सेफ्टी के लिए कार में स्टैंडर्ड 6-एयरबैग, ABS टेक्नोलॉजी, हिल असिस्ट और 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है। बता दें कि ग्लोबल NCAP ने टाटा नेक्सन को फैमिली सेफ्टी के लिए क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग दी है।

