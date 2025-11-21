Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़tata nexon best-selling car october 2025 beats dzire ertiga creta check top-25 list
डिजायर, अर्टिगा, क्रेटा, पंच को छोड़ इस SUV को लोगों ने बनाया नंबर-1; जानिए देश की टॉप-25 में कौन-कौन

डिजायर, अर्टिगा, क्रेटा, पंच को छोड़ इस SUV को लोगों ने बनाया नंबर-1; जानिए देश की टॉप-25 में कौन-कौन

संक्षेप:

भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी सेगमेंट की डिमांड बीते कुछ सालों से लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि बीते महीने यानी अक्टूबर, 2025 में हुई ओवरऑल कार बिक्री में टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने देश में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

Fri, 21 Nov 2025 11:03 AMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी सेगमेंट की डिमांड बीते कुछ सालों से लगातार बढ़ती जा रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते महीने यानी अक्टूबर, 2025 में हुई ओवरऑल कार बिक्री में टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने देश में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टाटा नेक्सन को बीते महीने कुल 22,083 नए ग्राहक मिले। इस दौरान टाटा नेक्सन की बिक्री में सालाना आधार पर 50 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अक्टूबर, 2024 में यह आंकड़ा 14,759 यूनिट था। आइए जानते हैं बीते महीने की 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

36% बढ़ गई वैगनआर की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति डिजायर रही। मारुति डिजायर ने इस दौरान 64 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 20,791 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी अर्टिगा रही। मारुति अर्टिगा ने इस दौरान 7 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 22,087 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति वैगनआर रही। मारुति वैगनआर ने इस दौरान 36 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,970 यूनिट कार की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही मारुति फ्रोंक्स

बिक्री कि लिस्ट में पांचवें नंबर पर हुंडई क्रेटा रही। हुंडई क्रेटा ने इस दौरान 5 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,381 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा स्कॉर्पियो रही। महिंद्रा स्कार्पियो ने इस दौरान 14 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,880 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति फ्रोंक्स रही। मारुति फ्रोंक्स ने इस दौरान 4 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,003 यूनिट कार की बिक्री की।

11% घट गई मारुति स्विफ्ट की बिक्री

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर मारुति सुजुकी बलेनो रही। मारुति बलेनो ने इस दौरान 5 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,873 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा पंच रही। टाटा पंच ने इस दौरान 7 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,810 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही। मारुति स्विफ्ट ने इस दौरान 11 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 15,542 यूनिट कार की बिक्री की।

अठारहवें नंबर पर रही हुंडई वेन्यू

बिक्री की इस लिस्ट में ग्यारहवें नंबर पर 14,343 यूनिट कार बेचकर महिंद्रा बोलेरो रही। जबकि बारहवें नंबर पर 13,537 यूनिट कार की बिक्री करके मारुति सुजुकी ईको रही। वहीं, तेरहवें नंबर पर 13,496 यूनिट कार की बिक्री करके मारुति विक्टोरिस रही। जबकि चौदहवें नंबर पर 12,745 यूनिट कार की बिक्री करके किआ सोनेट और 12,237 यूनिट कार के बिक्री करके पंद्रहवें नंबर पर महिंद्रा XUV 3XO रही। इसके अलावा, 12,072 यूनिट कार की बिक्री करके सोलहवें नंबर पर मारुति ब्रेजा, 12,029 यूनिट कार की बिक्री करके सत्रहवें नंबर पर महिंद्रा थार और 11,738 यूनिट कार की बिक्री करके अठारहवें नंबर पर हुंडई वेन्यू रही।

लास्ट पोजीशन पर रही किआ सेल्टोस

बिक्री की इस लिस्ट में 11,555 यूनिट कार बेचकर उन्नीसवें नंबर पर टोयोटा हायराइडर, 11,089 यूनिट कार के बिक्री करके बीसवें वएलनंबर पर टोयोटा इनोवा, 10,409 यूनिट कार की बिक्री करके इक्कीसवें नंबर पर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और बाइसवें नंबर पर 10,139 यूनिट कार की बिक्री करके महिंद्रा XUV 700 रही। इसके अलावा, तेईसवें नंबर पर 8,850 यूनिट कार की बिक्री करके टाटा टियागो, 8,789 यूनिट कार की बिक्री करके चौबीसवें नंबर पर किआ कैरेंस उसे और 7,130 यूनिट कार की बिक्री करके पच्चीसवें नंबर पर किआ सेल्टोस रही।

