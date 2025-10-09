Tata Nexon Became Best Selling Car In September 2025 एक ही झटके में खत्म हो गया क्रेटा, अर्टिगा, वैगनआर, स्विफ्ट, डिजायर का दबदबा; अब ये है देश की नंबर-1 कार, Auto Hindi News - Hindustan
Tata Nexon Became Best Selling Car In September 2025

एक ही झटके में खत्म हो गया क्रेटा, अर्टिगा, वैगनआर, स्विफ्ट, डिजायर का दबदबा; अब ये है देश की नंबर-1 कार

टाटा मोटर्स के लिए सितंबर बेहद शानदार रहा है। ये देश की लीडिंग कंपनियो में एकमात्र ऐसी कंपनी रही जिसे सालाना आधार पर ग्रोथ भी मिली। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट टाटा नेक्सन को जाता है। इसने ना सिर्फ कंपनी की बिक्री में चार चांद लगाए, बल्कि ये पिछले महीने देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी रही।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 01:52 PM
Tata Nexon CNGarrow

टाटा मोटर्स के लिए सितंबर बेहद शानदार रहा है। ये देश की लीडिंग कंपनियो में एकमात्र ऐसी कंपनी रही जिसे सालाना आधार पर ग्रोथ भी मिली। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट टाटा नेक्सन को जाता है। इसने ना सिर्फ कंपनी की बिक्री में चार चांद लगाए, बल्कि ये पिछले महीने देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी रही। इसने ओवरऑल कार सेगमेंट में नंबर-1 पोजीशन हासिल की। वहीं, SUV सेगमेंट क्रेटा को भी पीछे छोड़ दिया। पिछले महीने इसकी 22 हजार से भी ज्यादा यूनिट बिकीं। खास बात ये है कि टॉप-5 कारों की लिस्ट में पहली बार मारुति का दबदबा कमजोर नजर आया। चलिए एक बार सितंबर की सेल्स के टॉप-10 मॉडल को देखते हैं।

टॉप-10 कार मॉडल सेल्स सितंबर 2025
मॉडलसितंबर 2025सितंबर 2024YoY ग्रोथ %
टाटा नेक्सन22,57311,47097%
मारुति डिजायर20,03810,85385%
हुंडई क्रेटा18,86115,90219%
महिंद्रा स्कॉर्पियो18,37214,43827%
टाटा पंच15,89113,71116%
मारुति स्विफ्ट15,54716,241-4%
मारुति वैगनआर15,38813,33915%
मारुति फ्रोंक्स13,76713,874-1%
मारुति बलेनो13,17314,292-8%
मारुति अर्टिगा12,11517,441-31%

टॉप-10 कारों की सेल्स पर नजर डालें तो टाटा नेक्सन की सितंबर 2025 में 22,573 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 11,470 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 97% की सालाना ग्रोथ मिली। मारुति डिजायर की सितंबर 2025 में 20,038 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 10,853 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 85% की सालाना ग्रोथ मिली। हुंडई क्रेटा की सितंबर 2025 में 18,861 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 15,902 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 19% की सालाना ग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की सितंबर 2025 में 18,372 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 14,438 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 27% की सालाना ग्रोथ मिली। टाटा पंच की सितंबर 2025 में 15,891 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 13,711 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की सालाना ग्रोथ मिली।

मारुति स्विफ्ट की सितंबर 2025 में 15,547 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 16,241 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की सालाना डिग्रोथ मिली। मारुति वैगनआर की सितंबर 2025 में 15,388 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 13,339 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 15% की सालाना ग्रोथ मिली। मारुति फ्रोंक्स की सितंबर 2025 में 13,767 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 13,874 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की सालाना डिग्रोथ मिली। मारुति बलेनो की सितंबर 2025 में 13,173 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 14,292 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 8% की सालाना डिग्रोथ मिली। मारुति अर्टिगा की सितंबर 2025 में 12,115 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 17,441 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 31% की सालाना डिग्रोथ मिली।

टाटा नेक्सन की GST 2.0 के बाद नई कीमतें

टाटा नेक्सन की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंच %
1.2L Turbo Petrol-Manual (5-speed)
SmartRs. 7,99,990Rs. 7,31,890-Rs. 68,100-8.51%
Smart +Rs. 8,89,990Rs. 7,99,990-Rs. 90,000-10.11%
Smart + SRs. 9,19,990Rs. 8,29,990-Rs. 90,000-9.78%
1.2L Turbo Petrol-Manual (6-speed)
Pure +Rs. 9,69,990Rs. 8,87,390-Rs. 82,600-8.52%
Pure + SRs. 9,99,990Rs. 9,14,890-Rs. 85,100-8.51%
CreativeRs. 10,99,990Rs. 9,99,990-Rs. 1,00,000-9.09%
Creative + SRs. 11,29,990Rs. 10,33,790-Rs. 96,200-8.51%
Creative + S DarkRs. 11,69,990Rs. 10,70,390-Rs. 99,600-8.51%
Creative + PS DTRs. 12,29,990Rs. 11,25,190-Rs. 1,04,800-8.52%
Creative + PS DarkRs. 12,69,990Rs. 11,61,790-Rs. 1,08,200-8.52%
Fearless + PS DTRs. 13,29,990Rs. 12,16,690-Rs. 1,13,300-8.52%
Fearless + PS DarkRs. 13,49,990Rs. 12,34,990-Rs. 1,15,000-8.52%
1.2L Turbo Petrol-Auto (AMT)
Smart +Rs. 9,59,990Rs. 8,78,290-Rs. 81,700-8.51%
Pure +Rs. 10,39,990Rs. 9,51,390-Rs. 88,600-8.52%
Pure + SRs. 10,69,990Rs. 9,78,890-Rs. 91,100-8.51%
CreativeRs. 11,69,990Rs. 10,70,390-Rs. 99,600-8.51%
Creative + SRs. 11,99,990Rs. 10,97,790-Rs. 1,02,200-8.52%
Creative + S DarkRs. 12,39,990Rs. 11,34,390-Rs. 1,05,600-8.52%
1.2L Turbo Petrol-Auto (DCT)
CreativeRs. 12,19,990Rs. 11,16,090-Rs. 1,03,900-8.52%
Creative + PS DTRs. 13,49,990Rs. 12,34,990-Rs. 1,15,000-8.52%
Creative + PS DarkRs. 13,89,990Rs. 12,71,590-Rs. 1,18,400-8.52%
Fearless + PS DTRs. 14,49,990Rs. 13,26,490-Rs. 1,23,500-8.52%
Fearless + PS DarkRs. 14,69,990Rs. 13,44,790-Rs. 1,25,200-8.52%
1.2L Turbo CNG-Manual
SmartRs. 8,99,990Rs. 8,23,390-Rs. 76,600-8.51%
Smart +Rs. 9,79,990Rs. 9,14,890-Rs. 65,100-6.64%
Smart + SRs. 9,99,990Rs. 9,42,290-Rs. 57,700-5.77%
Pure +Rs. 10,69,990Rs. 9,78,890-Rs. 91,100-8.51%
Pure + SRs. 10,99,990Rs. 9,99,990-Rs. 1,00,000-9.09%
CreativeRs. 11,99,990Rs. 10,97,790-Rs. 1,02,200-8.52%
Creative + SRs. 12,29,990Rs. 11,25,190-Rs. 1,04,800-8.52%
Creative + S DarkRs. 12,69,990Rs. 11,61,790-Rs. 1,08,200-8.52%
Creative + PS DTRs. 13,29,990Rs. 12,16,690-Rs. 1,13,300-8.52%
Creative + PS DarkRs. 13,69,990Rs. 12,53,290-Rs. 1,16,700-8.52%
Fearless + PS DTRs. 14,29,990Rs. 13,08,190-Rs. 1,21,800-8.52%
Fearless + PS DarkRs. 14,49,990Rs. 13,26,490-Rs. 1,23,500-8.52%
1.5L Turbo Diesel-Manual
Smart +Rs. 9,99,990Rs. 9,00,890-Rs. 99,100-9.91%
Smart + SRs. 10,29,990Rs. 9,27,890-Rs. 1,02,100-9.91%
Pure +Rs. 10,99,990Rs. 9,90,990-Rs. 1,09,000-9.91%
Pure + SRs. 11,29,990Rs. 10,17,990-Rs. 1,12,000-9.91%
CreativeRs. 12,39,990Rs. 11,17,090-Rs. 1,22,900-9.91%
Creative + SRs. 12,69,990Rs. 11,44,090-Rs. 1,25,900-9.91%
Creative + S DarkRs. 13,09,990Rs. 11,80,090-Rs. 1,29,900-9.92%
Creative + PS DTRs. 13,69,990Rs. 12,34,190-Rs. 1,35,800-9.91%
Creative + PS DarkRs. 14,09,990Rs. 12,70,190-Rs. 1,39,800-9.91%
Fearless + PS DTRs. 14,69,990Rs. 13,24,190-Rs. 1,45,800-9.92%
Fearless + PS DarkRs. 14,89,990Rs. 13,42,290-Rs. 1,47,700-9.91%
1.5L Turbo Diesel-Auto (AMT)
Pure +Rs. 11,69,990Rs. 10,53,290-Rs. 1,16,700-9.97%
CreativeRs. 13,09,990Rs. 11,80,090-Rs. 1,29,900-9.92%
Creative + SRs. 13,39,990Rs. 12,07,090-Rs. 1,32,900-9.92%
Creative + S DarkRs. 13,79,990Rs. 12,43,190-Rs. 1,36,800-9.91%
Creative + PS DTRs. 14,39,990Rs. 12,97,190-Rs. 1,42,800-9.92%
Creative + PS DarkRs. 14,79,990Rs. 13,33,290-Rs. 1,46,700-9.91%
Fearless + PS DTRs. 15,39,990Rs. 13,87,290-Rs. 1,52,700-9.92%
Fearless + PS DarkRs. 15,59,990Rs. 14,05,290-Rs. 1,54,700-9.92%

टाटा नेक्सन के सभी वैरिएंट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

1. टाटा नेक्सन स्मार्ट
इसमें पेट्रोल-5MT और CNG-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ISOFIX, सेंट्रल लॉकिंग, हिल-होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, मैनुअल डे/नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर, मल्टी ड्राइव मोड (ईको, सिटी, स्पोर्ट्स), LED हेडलाइट्स और DRLs, टेल-लाइट्स को जोड़ने वाली LED स्ट्रिप, 16-इंच स्टील व्हील, इलुमिनेटेड लोगो और टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्ट के साथ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, फ्रंट पावर विंडो, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैनुअल AC, फ्रंट में 12V चार्जिंग पोर्ट, फोल्डिंग रियर सीट्स और सभी यात्रियों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट शामिल है।

2. टाटा नेक्सन स्मार्ट +
इसमें पेट्रोल-5MT, पेट्रोल-6AMT, CNG-6MT और डीजल-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन स्मार्ट के फीचर्स के साथ रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, व्हील कवर, फॉलो-मी-होम हेडलाइट्स, आउटसाइ़ड रियर व्यू मिरर के लिए पावर एडजस्ट, 7.0-इंच टचस्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एपल कारप्ले, 2 स्पीकर, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, सभी पावर विंडो और पैडल शिफ्टर्स (केवल AMT) शामिल है।

3. टाटा नेक्सन स्मार्ट + S
इसमें पेट्रोल-5MT, CNG-6MT और डीजल-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन स्मार्ट + के फीचर्स के साथ ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटो वाइपर, सनरूफ और रूफ रेल दिए हैं।

ये भी पढ़ें:'वैगनआर EV' से उठ गया पर्दा, कंपनी ने पहली बार फोटो किए शेयर; 270Km होगी रेंज!

4. टाटा नेक्सन स्मार्ट +
इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-6AMT, CNG-6MT, डीजल-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन स्मार्ट + S के फीचर्स के साथ रियर कैमरा, ऑटो-फोल्ड आउटसाइड रियर-व्यू मिरर, बॉडी-कलर डोर हैंडल, शार्क फिन एंटीना, 10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 4 स्पीकर, 4-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हाइट-एडजेस्टेबल ड्राइवर की सीट, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और रियर AC वेंट शामिल हैं।

5. टाटा नेक्सन स्मार्ट + S
इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-6AMT, CNG-6MT और डीजल-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन स्मार्ट + के फीचर्स के साथ ऑटो हेडलैम्प, ऑटोमैटिक वाइपर और सनरूफ शामिल है।

6. टाटा नेक्सन क्रिएटिव
इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-6AMT, पेट्रोल-7DCT, CNG-6MT, डीजल-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन स्मार्ट + S के फीचर्स के साथ 360-डिग्री कैमरा, रियर वाइपर, 16-इंच एलॉय व्हील, पुश बटन स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, कूल्ड ग्लव बॉक्स और USB टाइप A और टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिए हैं।

7. टाटा नेक्सन क्रिएटिव + S
इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-6AMT, CNG-6MT, डीजल-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन क्रिएटिव के फीचर्स के साथ ऑटो हेडलैम्प, ऑटोमैटिक वाइपर और सनरूफ शामिल हैं।

8. टाटा नेक्सन क्रिएटिव + PS
इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-7DCT, CNG-6MT, डीजल-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन क्रिएटिव + S के फीचर्स के साथ टायर प्रेशर मॉनिटर, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फ्रंट फॉग लाइट, रियर डिफॉगर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, पैनोरमिक सनरूफ, बायो-LED हेडलाइट्स, LED टेल-लाइट्स, कीलेस एंट्री, 60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीटें, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, वायरलेस चार्जर, 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर और रियर में USB A और C टाइप चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा का मास्टर प्लान; पीवी, ट्रैक्टर और ट्रक के लिए बना सकती है अलग यूनिट

9. टाटा नेक्सन फियरलेस + PS
इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-7DCT, CNG-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन क्रिएटिव + PS के फीचर्स के साथ रियर-व्यू मिरर के अंदर ऑटो-डिमिंग, हाइट-एडजेस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट, LED DRLs, वेलकम/गुडबाय टेल-लाइट्स एनीमेशन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, लेदरेट सीट और स्टीयरिंग अपहोल्स्ट्री, क्रोम इनर डोर हैंडल, एयर प्यूरीफायर, रिमोट फीचर्स के साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, नेविगेशन के साथ 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक्सप्रेस कूलिंग, वायरलेस चार्जर, 4 स्पीकर, 4 ट्वीटर और एक सबवूफर JBL सिस्टम, OTA अपडेट और इमरजेंसी और ब्रेकडाउन कॉल असिस्ट शामिल है।

Tata Nexon Auto News Hindi

