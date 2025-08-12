फिर नंबर-1 बनने से चूक गई टाटा पंच, लोगों ने इस SUV को सबसे ज्यादा खरीदा; ये हैरियर, सफारी भी नहीं

टाटा मोटर्स में बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुए अपने सभी मॉडलों की बिक्री का डेटा जारी कर दिया है। एक बार फिर कंपनी की पॉपुलर एसयूवी टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

टाटा मोटर्स में बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुए अपने सभी मॉडलों की बिक्री का डेटा जारी कर दिया है। बता दें कि एक बार फिर कंपनी की पॉपुलर एसयूवी टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टाटा नेक्सन को बीते महीने कुल 12,825 नए ग्राहक मिले। हालांकि, इस दौरान टाटा नेक्सन की बिक्री में सालाना आधार पर 8 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जुलाई, 2024 में यह आंकड़ा 13,902 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

33% घट गई पंच की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टाटा पंच रही। टाटा पंच ने इस दौरान 33 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 10,785 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टियागो रही। टाटा टियागो ने इस दौरान 2 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 5,575 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा अल्ट्रोज रही। टाटा अल्ट्रोज ने इस दौरान 13 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,905 यूनिट कार की बिक्री की।