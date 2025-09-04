मिडिल क्लास के लिए सस्ती हुईं पंच और नेक्सन SUV, 10% GST घटने से हजारों रुपए बचेंगे; देखें लिस्ट

पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

छोटी कारों पर लगने वाली GST दरों में कटौती कर दी गई है। मोदी सरकार के नए GST स्लैब में ये 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। यानी ग्राहकों को पूरे 10% टैक्स का फायदा मिलेगा। खास बात ये है कि छोटी कारों की लिस्ट में टाटा मोटर्स के भी कई मॉडल शामिल हैं। इसमें कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली पंच और नेक्सन SUV भी हैं। ये दोनों SUV सरकार द्वारा नई GST के लिए तय किए गए पैमाने पर पूरी तरह फिट बैठ रही हैं। ऐसे में 22 सितंबर से इन दोनों कारों की बिक्री में भी उछाल देखने को मिल सकता है। बता दें कि टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में अल्ट्रोज, टियागो, टिगोर जैसे छोटे मॉडल भी शामिल हैं। पहले जानिए सरकार द्वारा नए GST स्लैब के लिए तैयार की गई कंडीशन।

छोटी कारों पर 28% की जगह 18% GST

पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी। चलिए टाटा मोटर्स की छोटी कारों पर आपकी कितनी बचत हो सकती है, इसकी लिस्ट को देखते हैं।

टाटा मोटर्स की इन कारों पर अब 18% GST से आपकी बचत मॉडल मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरुम कीमत 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) संभावित बचत टियागो 4,99,990 रुपए 144,997 रुपए 94,998 रुपए 49,999 रुपए पंच 5,99,900 रुपए 173,971 रुपए 113,981 रुपए 59,990 रुपए टिगोर 5,99,990 रुपए 173,997 रुपए 113,998 रुपए 59,999 रुपए अल्ट्रोज 6,89,000 रुपए 199,810 रुपए 130,910 रुपए 68,900 रुपए नेक्सन 7,99,990 रुपए 231,997 रुपए 151,998 रुपए 79,999 रुपए नोट: इन कारों के 1500cc इंजन ऑप्शन पर आपको 28% GST ही देना होगा।

टाटा मोटर्स की छोटी कारों पर GST घटने के बाद आपकी कितनी बचत होगी, इसे समझते हैं। जैसे- टियागो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4,99,990 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 144,997 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 94,998 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 49,999 रुपए का फायदा मिल सकता है। पंच की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,99,900 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 173,971 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 113,981 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 59,990 रुपए का फायदा मिल सकता है।

टिगोर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,99,990 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 173,997 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 113,998 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 59,999 रुपए का फायदा मिल सकता है। अल्ट्रोज की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6,89,000 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 199,810 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 130,910 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 68,900 रुपए का फायदा मिल सकता है।