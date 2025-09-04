Tata Nexon And Punch Price After Reduce 10 Percent GST मिडिल क्लास के लिए सस्ती हुईं पंच और नेक्सन SUV, 10% GST घटने से हजारों रुपए बचेंगे; देखें लिस्ट, Auto Hindi News - Hindustan
पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

छोटी कारों पर लगने वाली GST दरों में कटौती कर दी गई है। मोदी सरकार के नए GST स्लैब में ये 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। यानी ग्राहकों को पूरे 10% टैक्स का फायदा मिलेगा। खास बात ये है कि छोटी कारों की लिस्ट में टाटा मोटर्स के भी कई मॉडल शामिल हैं। इसमें कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली पंच और नेक्सन SUV भी हैं। ये दोनों SUV सरकार द्वारा नई GST के लिए तय किए गए पैमाने पर पूरी तरह फिट बैठ रही हैं। ऐसे में 22 सितंबर से इन दोनों कारों की बिक्री में भी उछाल देखने को मिल सकता है। बता दें कि टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में अल्ट्रोज, टियागो, टिगोर जैसे छोटे मॉडल भी शामिल हैं। पहले जानिए सरकार द्वारा नए GST स्लैब के लिए तैयार की गई कंडीशन।

छोटी कारों को खरीदना सस्ता हुआ

छोटी कारों पर 28% की जगह 18% GST
पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी। चलिए टाटा मोटर्स की छोटी कारों पर आपकी कितनी बचत हो सकती है, इसकी लिस्ट को देखते हैं।

टाटा मोटर्स की इन कारों पर अब 18% GST से आपकी बचत
मॉडलमौजूदा शुरुआती एक्स-शोरुम कीमत29% टैक्स (28% GST + 1% CESS)19% टैक्स (18% GST + 1% CESS)संभावित बचत
टियागो4,99,990 रुपए144,997 रुपए94,998 रुपए49,999 रुपए
पंच5,99,900 रुपए173,971 रुपए113,981 रुपए59,990 रुपए
टिगोर5,99,990 रुपए173,997 रुपए113,998 रुपए59,999 रुपए
अल्ट्रोज6,89,000 रुपए199,810 रुपए130,910 रुपए68,900 रुपए
नेक्सन7,99,990 रुपए231,997 रुपए151,998 रुपए79,999 रुपए
नोट: इन कारों के 1500cc इंजन ऑप्शन पर आपको 28% GST ही देना होगा।

टाटा मोटर्स की छोटी कारों पर GST घटने के बाद आपकी कितनी बचत होगी, इसे समझते हैं। जैसे- टियागो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4,99,990 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 144,997 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 94,998 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 49,999 रुपए का फायदा मिल सकता है। पंच की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,99,900 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 173,971 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 113,981 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 59,990 रुपए का फायदा मिल सकता है।

टिगोर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,99,990 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 173,997 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 113,998 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 59,999 रुपए का फायदा मिल सकता है। अल्ट्रोज की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6,89,000 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 199,810 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 130,910 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 68,900 रुपए का फायदा मिल सकता है।

नेक्सन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,99,990 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 231,997 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 151,998 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 79,999 रुपए का फायदा मिल सकता है।

