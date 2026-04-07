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टाटा की इन दो कॉम्पैक्ट SUV के लिए मची लूट, टोटल सेल 4 लाख यूनिट के पार, पीछे छूटीं मारुति, हुंडई, किआ

Apr 07, 2026 12:24 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा की दो पॉप्युलर कॉम्पैक्ट एसयूवी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में जबर्दस्त परफॉर्म किया है। इनकी टोटल सेल 400034 यूनिट रहीं। इस सेगमेंट का ओवरऑल परफॉर्मेंस पिछले वित्त वर्ष में काफी बेहतरीन रहा। 

टाटा की इन दो कॉम्पैक्ट SUV के लिए मची लूट, टोटल सेल 4 लाख यूनिट के पार, पीछे छूटीं मारुति, हुंडई, किआ

टाटा की दो पॉप्युलर कॉम्पैक्ट एसयूवी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में जबर्दस्त परफॉर्म किया है। हम बात कर रहे हैं, नेक्सॉन और पंच की। Autopunditz की रिपोर्ट के अनुसार FY2026 में 2,16,054 नेक्सॉन और 1,83,980 पंच बिकीं। इस हिसाब से इनकी टोटल सेल 400034 यूनिट रहीं। रिपोर्ट में सब-4 मीटर SUVs की सेल परफॉर्मेंस के बारे में डीटेल जानकारी दी गई है। इसके अनुसार FY 2026 में टाटा और मारुति सुजुकी के प्रदर्शन सबसे शानदार रहा। इन दोनों कंपनियों की टोटल सेल पिछले फाइनेंशियल ईयर में 7.5 लाख यूनिट से ज्यादा रही। इस सेगमेंट का ओवरऑल परफॉर्मेंस पिछले वित्त वर्ष में काफी बेहतरीन रहा और इसी की बदौलत इस सेगमेंट में 6.3 पर्सेंट की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ देखी गई। आइए जानते हैं डीटेल।

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टाटा रही सेगमेंट लीडर

टाटा की नेक्सॉन FY2026 में नंबर 1 पोजिशन पर रही। कंपनी की कॉम्पैक्ट SUV की सेल में 32.5 पर्सेंट का इजाफा हुआ और इसकी टोटल सेल 2,16,054 रही। वहीं, पंच की सेल में 6.4 पर्सेंट की कमी आई, लेकिन इसके बावजूद भी यह FY2026 में सेल के मामले में 1,83,980 यूनिट्स के साथ ब्रेजा से आगे रही।

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ब्रेजा और फ्रॉन्क्स के साथ मारुति सुजुकी ने भी दिखाया दम

मारुति सुजुकी की ब्रेजा और फ्रॉन्क्स की परफॉर्मेंस FY2026 में शानदार रही। बीते साल कंपनी ने ब्रेजा की 1.80 लाख यूनिट्स की सेल की। हालांकि, यह आकड़ा FY2025 के मुकाबले 4.8 पर्सेंट कम है। फ्रॉन्क्स की बात करें, इसकी सेल में FY2025 के मुकाबले 3.7 पर्सेंट की ग्रोथ हुई है और कंपनी ने FY2026 में इसके टोटल 1.72 लाख यूनिट्स को सेल किया।

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हुंडई और किया का ठीक-ठाक परफॉर्मेंस

हुंडई की पॉप्युलर कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू की सेल में FY2025 के मुकाबले FY2026 में कमी आई है। FY2026 में वेन्यू की टोटल सेल 1.17 लाख यूनिट रही, जो FY2025 से 1.2 पर्सेंट कम है। किआ की कॉम्पैक्ट एसयूवी सॉनेट की जहां तक बात है, तो इसकी सेल FY2025 की तुलना में FY2026 में 14.4 पर्सेंट बढ़ी है और कंपनी ने इसकी टोटल 1.14 लाख यूनिट्स को सेल किया।

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महिंद्रा और स्कोडा ने भी किया इंप्रेस

बीते फाइनेंशियल ईयर में महिंद्रा की कॉम्पैक्ट एसयूवी 3XO की 1.03 लाख यूनिट्स की सेल हुई, जो FY2025 से 5.4 पर्सेंट ज्यादा है। इस सेगमेंट में स्कोडा की कायलाक ने कमाल किया है। इसकी टोटल सेल इस साल 49 हजार यूनिट रही, जो FY2025 से 381 पर्सेंट ज्यादा है।

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23 पर्सेंट तक कम हुई इन एसयूवी की सेल

रिपोर्ट के अनुसार FY2026 में जिन गाड़ियों की सेल में FY2025 के मुकाबले कमी आई है, उनमें हुंडई एक्सटर (-13.6%), निसान मैग्नाइट (-21%), किआ सिरोस (-16%) और मारुति जिम्नी (-23%) है। बताते चलें कि FY2026 में सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट भारतीय ऑटो इंड्स्ट्री के लिए एक मेन ग्रोथ ड्राइवर बना रहा, जिसमें 6.3% की YoY बढ़ोतरी के साथ 12.9 लाख यूनिट्स की सेल हुई।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

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