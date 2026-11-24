नए लुक में आएंगी टाटा नेक्सन और एमजी विंडसर EV, मिलेंगे कई बड़े अपडेट; जानिए कितनी बदल जाएंगी कारें
भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी कड़ी में 2027 में देश की दो पॉपुलर इलेक्ट्रिक कारों टाटा नेक्सन EV और MG विंडसर EV को बड़ा अपडेट मिलने वाला है।
भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। साल 2026 में पहली बार इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 3 लाख यूनिट के पार पहुंच गई है। वाहन पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी से 9 नवंबर, 2026 के बीच देश में कुल 3,04,701 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकीं। इस तरह सालाना आधार पर बिक्री में 66 पर्सेंट की तेजी देखी गई। इस बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनियां अपने नए मॉडल और मौजूदा गाड़ियों के अपडेट लाने की तैयारी कर रही हैं। इसी कड़ी में 2027 में देश की दो पॉपुलर इलेक्ट्रिक कारों टाटा नेक्सन EV और MG विंडसर EV को बड़ा अपडेट मिलने वाला है।
2027 Tata Nexon EV
टाटा मोटर्स अपनी अगली जनरेशन की नेक्सन पर काम कर रही है। इसे कंपनी के अंदर 'गरुड़' कोडनेम दिया गया है। नई नेक्सन में मौजूदा मॉडल के मुकाबले कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें नया प्लेटफॉर्म भी दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि इसके इलेक्ट्रिक मॉडल यानी नई नेक्सन EV में भी यही बदलाव मिलेंगे। हालांकि, इसका मौजूदा शेप और साइज बरकरार रखा जा सकता है। इसके फ्रंट लुक को पूरी तरह नया बनाया जा सकता है। इसमें नई ग्रिल, नए हेडलैंप, LED DRL और बदला हुआ बंपर देखने को मिल सकता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MG Windsor EV
₹ 14.7 - 19 लाख
Tata Nexon EV
₹ 12.49 - 17.89 लाख
MG 4 EV
₹ 30 - 32 लाख
MG M9 EV
₹ 75.9 लाख
MG ZS EV
₹ 17.99 - 20.75 लाख
MG Comet EV
₹ 7.9 - 10.17 लाख
कुछ ऐसा हो सकता है पावरट्रेन
नई नेक्सन EV के केबिन में भी कई बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों के अनुसार, इसमें नया डैशबोर्ड और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिल सकता है। इसके टॉप वैरिएंट में डुअल स्क्रीन सेटअप दिया जा सकता है। इसके अलावा, पैनोरमिक सनरूफ और आगे की सीटों में वेंटिलेशन जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी बैटरी, मोटर की पावर, चार्जिंग टाइम और ड्राइविंग रेंज का खुलासा नहीं किया है। माना जा रहा है कि इसमें मौजूदा मॉडल की तरह 30kWh और 45kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिल सकते हैं।
2027 MG Windsor EV
जेएसडब्ल्यू मोटर इंडिया 2027 में MG विंडसर EV का बड़ा अपडेट लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, नई विंडसर EV में 61kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया जा सकता है। यह मौजूदा मॉडल में मिलने वाले 52.9kWh बैटरी पैक से बड़ा होगा। हालांकि, इसकी मोटर की पावर और ड्राइविंग रेंज को लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है। कंपनी इसके बाहरी लुक में भी कुछ बदलाव कर सकती है। इसमें आगे और पीछे के नए बंपर, अपडेटेड हेडलैंप और टेललैंप के साथ नए अलॉय व्हील देखने को मिल सकते हैं।
मिल सकते हैं नए कलर ऑप्शन
नई MG विंडसर EV में नए एक्सटीरियर कलर ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं। वहीं, इसके केबिन में भी कुछ छोटे-मोटे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मौजूदा मॉडल में पहले से ही बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक ग्लास रूफ और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें मिलती हैं। इसके अलावा इसमें इनफिनिटी साउंड सिस्टम, 6 एयरबैग और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि कंपनी नए मॉडल में इन फीचर्स को बरकरार रखते हुए बैटरी और डिजाइन को बेहतर बनाएगी। हालांकि, नई विंडसर EV की कीमत और लॉन्च डेट का खुलासा अभी नहीं हुआ है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें