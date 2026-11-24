भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी कड़ी में 2027 में देश की दो पॉपुलर इलेक्ट्रिक कारों टाटा नेक्सन EV और MG विंडसर EV को बड़ा अपडेट मिलने वाला है।

नए लुक में आएंगी टाटा नेक्सन और एमजी विंडसर EV

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MG Windsor EV

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। साल 2026 में पहली बार इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 3 लाख यूनिट के पार पहुंच गई है। वाहन पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी से 9 नवंबर, 2026 के बीच देश में कुल 3,04,701 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकीं। इस तरह सालाना आधार पर बिक्री में 66 पर्सेंट की तेजी देखी गई। इस बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनियां अपने नए मॉडल और मौजूदा गाड़ियों के अपडेट लाने की तैयारी कर रही हैं। इसी कड़ी में 2027 में देश की दो पॉपुलर इलेक्ट्रिक कारों टाटा नेक्सन EV और MG विंडसर EV को बड़ा अपडेट मिलने वाला है।

2027 Tata Nexon EV टाटा मोटर्स अपनी अगली जनरेशन की नेक्सन पर काम कर रही है। इसे कंपनी के अंदर 'गरुड़' कोडनेम दिया गया है। नई नेक्सन में मौजूदा मॉडल के मुकाबले कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें नया प्लेटफॉर्म भी दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि इसके इलेक्ट्रिक मॉडल यानी नई नेक्सन EV में भी यही बदलाव मिलेंगे। हालांकि, इसका मौजूदा शेप और साइज बरकरार रखा जा सकता है। इसके फ्रंट लुक को पूरी तरह नया बनाया जा सकता है। इसमें नई ग्रिल, नए हेडलैंप, LED DRL और बदला हुआ बंपर देखने को मिल सकता है।

कुछ ऐसा हो सकता है पावरट्रेन नई नेक्सन EV के केबिन में भी कई बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों के अनुसार, इसमें नया डैशबोर्ड और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिल सकता है। इसके टॉप वैरिएंट में डुअल स्क्रीन सेटअप दिया जा सकता है। इसके अलावा, पैनोरमिक सनरूफ और आगे की सीटों में वेंटिलेशन जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी बैटरी, मोटर की पावर, चार्जिंग टाइम और ड्राइविंग रेंज का खुलासा नहीं किया है। माना जा रहा है कि इसमें मौजूदा मॉडल की तरह 30kWh और 45kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिल सकते हैं।

2027 MG Windsor EV जेएसडब्ल्यू मोटर इंडिया 2027 में MG विंडसर EV का बड़ा अपडेट लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, नई विंडसर EV में 61kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया जा सकता है। यह मौजूदा मॉडल में मिलने वाले 52.9kWh बैटरी पैक से बड़ा होगा। हालांकि, इसकी मोटर की पावर और ड्राइविंग रेंज को लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है। कंपनी इसके बाहरी लुक में भी कुछ बदलाव कर सकती है। इसमें आगे और पीछे के नए बंपर, अपडेटेड हेडलैंप और टेललैंप के साथ नए अलॉय व्हील देखने को मिल सकते हैं।