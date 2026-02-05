₹7.31 लाख की SUV का पूरा देश दीवाना, देखते ही देखते 10 लाख घरों तक पहुंची; ये देश की नंबर-1 कार

संक्षेप: टाटा मोटर्स ने जनवरी 2026 में 71,066 यूनिट की बिक्री के साथ इस साल की शानदार शुरुआत की है। ये पिछले साल के मुकाबले 47% की ग्रोथ है। वहीं, कंपनी के लिए नेक्सन SUV ने रिकॉर्ड सेल्स दर्ज की। नेक्सन की कुल 23,365 यूनिट बिकीं। इस शानदार सेल्स डेटा के साथ ये देश की नंबर-1 कार बनने में भी कामयाब रही।

टाटा मोटर्स ने जनवरी 2026 में 71,066 यूनिट की बिक्री के साथ इस साल की शानदार शुरुआत की है। ये पिछले साल की जनवरी के मुकाबले 47% की ग्रोथ है। वहीं, कंपनी के लिए नेक्सन SUV ने रिकॉर्ड सेल्स दर्ज की। नेक्सन की कुल 23,365 यूनिट बिकीं। इस शानदार सेल्स डेटा के साथ ये देश की नंबर-1 कार बनने में भी कामयाब रही। खास बात ये है कि नेक्सन ने इस महीने देश के अंदर 1 मिलियन यानी 10 लाख यूनिट की सेल्स का आंकड़ा भी पार कर लिया है। नेक्सन को पेट्रोल, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक वैरिएंट में खरीद सकते हैं। इसका इलेक्ट्रिक मॉडल भी 1 लाख यूनिट का आंकड़ा पार कर चुका है। नेक्सन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.31 लाख रुपए है।

टाटा नेक्सन के वैरिएंट वाइज फीचर्स टाटा नेक्सन स्मार्ट

इसमें पेट्रोल-5MT और CNG-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ISOFIX, सेंट्रल लॉकिंग, हिल-होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, मैनुअल डे/नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर, मल्टी ड्राइव मोड (ईको, सिटी, स्पोर्ट्स), LED हेडलाइट्स और DRLs, टेल-लाइट्स को जोड़ने वाली LED स्ट्रिप, 16-इंच स्टील व्हील, इलुमिनेटेड लोगो और टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्ट के साथ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, फ्रंट पावर विंडो, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैनुअल AC, फ्रंट में 12V चार्जिंग पोर्ट, फोल्डिंग रियर सीट्स और सभी यात्रियों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट शामिल है।

टाटा नेक्सन प्योर+ S

इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-6AMT, CNG-6MT और डीजल-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन प्योर + के फीचर्स के साथ ऑटो हेडलैम्प, ऑटोमैटिक वाइपर और सनरूफ शामिल है। इसमें नेक्सन स्मार्ट + S के फीचर्स के साथ रियर कैमरा, ऑटो-फोल्ड आउटसाइड रियर-व्यू मिरर, बॉडी-कलर डोर हैंडल, शार्क फिन एंटीना, 10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 4 स्पीकर, 4-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हाइट-एडजेस्टेबल ड्राइवर की सीट, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और रियर AC वेंट शामिल हैं।

टाटा नेक्सन क्रिएटिव+ PS

इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-7DCT, CNG-6MT, डीजल-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन क्रिएटिव + S के फीचर्स के साथ टायर प्रेशर मॉनिटर, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फ्रंट फॉग लाइट, रियर डिफॉगर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, पैनोरमिक सनरूफ, बायो-LED हेडलाइट्स, LED टेल-लाइट्स, कीलेस एंट्री, 60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीटें, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, वायरलेस चार्जर, 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर और रियर में USB A और C टाइप चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं।