न्यू पंच के क्रैश टेस्ट ने लोगों को किया कन्फ्यूज, डोर के पास दिखा डेंट हुआ गायब; इसे 5-स्टार रेटिंग मिली

न्यू पंच के क्रैश टेस्ट ने लोगों को किया कन्फ्यूज, डोर के पास दिखा डेंट हुआ गायब; इसे 5-स्टार रेटिंग मिली

संक्षेप:

टाटा मोटर्स की न्यू पंच फेसलिफ्ट को भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। हालांकि, अब इसके क्रैश टेस्ट का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल, कंपनी ने पंच के लॉन्च इवेंट में इसकी फुल-साइज ट्रक के साथ क्रैश टेस्टिंग का वीडियो दिखाया था। अब इसे देखने वालों के बीच कुछ कन्फ्यूजन भी पैदा कर दिया है।

Jan 15, 2026 08:06 pm IST
पंच के क्रैश टेस्ट वाले वीडियो पर जैसे-जैसे व्यूज बढ़ते गए, देखने वालों ने कुछ अजीब देखा। एक फ्रेम में ड्राइवर का डोर और उसके बगल का फेंडर का हिस्सा डेंटेड दिख रहा था। अगले फ्रेम में वे नॉर्मल और स्मूथ दिख रहे थे। अब यह अजीब था। इन विज़ुअल्स का क्रम अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वीडियो आगे बढ़ने के साथ डेंट पूरी तरह से गायब हो गया। ऐसे में ये अटकलें शुरू हो गईं। कई लोगों ने तर्क दिया कि टाटा मोटर्स ने एक से ज्यादा टेस्ट यूनिट्स का इस्तेमाल किया। ऐसा होने पर टेस्ट की विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो जाती। जिसके बाद कंपनी को सफाई देना पड़ी।

टाटा पंच के सेफ्टी फीचर्स
टाटा पंच में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग के साथ-साथ ESC, ABS, TPMS, 360-डिग्री कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। सेफ्टी को और भी बेहतर करने के लिए इसमें रेन सेंसिंग वाइपर, 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, LED ऑटो हेडलैम्प, ISOFIX चाइल्ड सीट जैसे कई फीचर्स मिलते हैं। इस तरह पंच साल 2026 में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल करने वाली पहली कार भी बन गई है। नई पंच अब अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट देती है, जिसमें पेट्रोल वेरिएंट में 366 लीटर की लगेज कैपेसिटी है, जबकि CNG वर्जन में 210-लीटर का इस्तेमाल करने लायक बूट मिलता है।

