न्यू पंच के क्रैश टेस्ट ने लोगों को किया कन्फ्यूज, डोर के पास दिखा डेंट हुआ गायब; इसे 5-स्टार रेटिंग मिली

संक्षेप: टाटा मोटर्स की न्यू पंच फेसलिफ्ट को भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। हालांकि, अब इसके क्रैश टेस्ट का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल, कंपनी ने पंच के लॉन्च इवेंट में इसकी फुल-साइज ट्रक के साथ क्रैश टेस्टिंग का वीडियो दिखाया था। अब इसे देखने वालों के बीच कुछ कन्फ्यूजन भी पैदा कर दिया है।

टाटा मोटर्स की न्यू पंच फेसलिफ्ट को भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। हालांकि, अब इसके क्रैश टेस्ट का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल, कंपनी ने पंच के लॉन्च इवेंट में इसकी फुल-साइज ट्रक के साथ क्रैश टेस्टिंग का वीडियो दिखाया था। अब इसे देखने वालों के बीच कुछ कन्फ्यूजन भी पैदा कर दिया है। क्रैश के बाद के फुटेज में कुछ फ्रेम्स में ड्राइवर की तरफ के फ्रंट फेंडर के पास एक डेंट दिख रहा है। यह दूसरे फ्रेम्स में गायब है। इससे कई लोगों को लगा कि टाटा मोटर्स ने टेस्ट के लिए दो अलग-अलग गाड़ियों का इस्तेमाल किया। ऐसी अटकलों को खारिज करते हुए कंपनी ने अब एक ऑफिशियल सफाई दी है। उसने कहा कि एक 'एडिटिंग एरर' की वजह से यह कन्फ्यूजन हुआ है।

टाटा ने एक बिल्कुल नई पंच (फेसलिफ्ट) को टाटा LPT ट्रक से टकराया। ट्रक खड़ा था और माइक्रो-SUV सीधे उससे टकरा गई। कोई अंडर-रन नहीं हुआ, क्योंकि टक्कर ट्रक के सामने वाले हिस्से से हुई थी। क्रैश के बाद, नई पंच का स्ट्रक्चर और बॉडी शेल सही सलामत रहा। अंदर बैठे लोग सुरक्षित रहे। इस टेस्ट का वीडियो टाटा मोटर्स द्वारा नई पंच की 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग की घोषणा के तुरंत बाद ऑनलाइन शेयर किया गया था। ज्यादातर प्रोग्राम्स के क्रैश टेस्ट में गाड़ियों को खास तौर पर डिजाइन किए गए बैरियर से टकराया जाता है। गाड़ियों को असली गाड़ियों से टकराना ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। टाटा मोटर्स ने नई सिएरा के साथ इस परंपरा की शुरुआत की। अब पंच के साथ इसे एक नए लेवल पर ले गई।

पंच के क्रैश टेस्ट वाले वीडियो पर जैसे-जैसे व्यूज बढ़ते गए, देखने वालों ने कुछ अजीब देखा। एक फ्रेम में ड्राइवर का डोर और उसके बगल का फेंडर का हिस्सा डेंटेड दिख रहा था। अगले फ्रेम में वे नॉर्मल और स्मूथ दिख रहे थे। अब यह अजीब था। इन विज़ुअल्स का क्रम अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वीडियो आगे बढ़ने के साथ डेंट पूरी तरह से गायब हो गया। ऐसे में ये अटकलें शुरू हो गईं। कई लोगों ने तर्क दिया कि टाटा मोटर्स ने एक से ज्यादा टेस्ट यूनिट्स का इस्तेमाल किया। ऐसा होने पर टेस्ट की विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो जाती। जिसके बाद कंपनी को सफाई देना पड़ी।