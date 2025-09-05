GST का तोहफा! ₹1.55 लाख तक सस्ती होगी नेक्सन, टाटा ने जारी की नई प्राइस लिस्ट; पंच तो बस इतने में ही मिल जाएगी

सरकार ने कार ग्राहकों को GST का बड़ा तोहफा दिया है, जिसके कारण टाटा मोटर्स (Tata Motors) की कारें 1.55 लाख तक सस्ती हो जाएंगी। इसमें सबसे बड़ी कटौती नेक्सन (Nexon) की कीमतों में देखने को मिलेगा।

भारत में 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले GST कटौती का सीधा फायदा अब कार खरीदारों को मिलने जा रहा है। देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनियों में से एक टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने घोषणा की है कि वह अपनी पैसेंजर कारों और SUVs की कीमतों में 65,000 रुपये से 1.55 लाख तक की कटौती करेगी। आइए जरा विस्तार से नीचे जानते हैं कि टाटा की कारें कितनी सस्ती होने वाली हैं।

कौन-सी कार कितनी सस्ती होगी? मॉडल (कार) सेगमेंट/टाइप कितनी सस्ती हुई? टियागो (Tiago) हैचबैक ₹75,000 टिगोर (Tigor) सेडान ₹80,000 अल्ट्रोज (Altroz) प्रीमियम हैचबैक ₹1,10,000 पंच (Punch) कॉम्पैक्ट SUV ₹85,000 नेक्सन (Nexon) सब-4m SUV ₹1,55,000 कर्व (Curvv) मिड-साइज़ SUV ₹65,000 हैरियर (Harrier) प्रीमियम SUV ₹1,40,000 सफारी (Safari) 7-सीटर SUV ₹1,45,000

यानी अब टाटा मोटर्स (Tata Motors) की लगभग हर सेगमेंट की गाड़ी पर आपको भारी डिस्काउंट का फायदा मिलेगा।

क्यों हुई कीमतों में कटौती?

हाल ही में GST काउंसिल ने पैसेंजर व्हीकल्स पर टैक्स स्ट्रक्चर बदला है। अब छोटी गाड़ियों (Petrol, LPG, CNG – 1200cc तक और लंबाई 4000mm तक / Diesel – 1500cc तक और लंबाई 4000mm तक) पर सिर्फ 18% GST लगेगा। वहीं, बड़ी गाड़ियों (1200cc से ऊपर और 4000mm से ज्यादा लंबाई वाली) पर अब 40% GST लगेगा, जो पहले 45–50% तक लगता था। इसका फायदा ग्राहकों को कीमतों में कमी के तौर पर मिलेगा।

कंपनी की प्रतिक्रिया

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के MD शैलेश चंद्रा ने कहा कि हम अपने ग्राहकों तक इस टैक्स सुधार का पूरा फायदा पहुंचाएंगे। इससे पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए पर्सनल मोबिलिटी आसान होगी और हमारी पॉपुलर SUVs और कारें और भी किफायती होंगी।

ग्राहकों के लिए सुनहरा मौका

त्योहारी सीजन (नवरात्रि से शुरू) में टाटा मोटर्स (Tata Motors) की गाड़ियां पहले से सस्ती हो जाएंगी। इससे न सिर्फ ग्राहकों को फायदा मिलेगा बल्कि ऑटो मार्केट में सेल्स को भी बूस्ट मिलेगा।