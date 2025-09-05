Tata Motors to cut passenger vehicle prices by up to Rs 1.55 lakh from 22 Sep 2025, Check de GST का तोहफा! ₹1.55 लाख तक सस्ती होगी नेक्सन, टाटा ने जारी की नई प्राइस लिस्ट; पंच तो बस इतने में ही मिल जाएगी, Auto Hindi News - Hindustan
GST का तोहफा! ₹1.55 लाख तक सस्ती होगी नेक्सन, टाटा ने जारी की नई प्राइस लिस्ट; पंच तो बस इतने में ही मिल जाएगी

सरकार ने कार ग्राहकों को GST का बड़ा तोहफा दिया है, जिसके कारण टाटा मोटर्स (Tata Motors) की कारें 1.55 लाख तक सस्ती हो जाएंगी। इसमें सबसे बड़ी कटौती नेक्सन (Nexon) की कीमतों में देखने को मिलेगा।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 5 Sep 2025 10:28 PM
GST का तोहफा! ₹1.55 लाख तक सस्ती होगी नेक्सन, टाटा ने जारी की नई प्राइस लिस्ट; पंच तो बस इतने में ही मिल जाएगी

भारत में 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले GST कटौती का सीधा फायदा अब कार खरीदारों को मिलने जा रहा है। देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनियों में से एक टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने घोषणा की है कि वह अपनी पैसेंजर कारों और SUVs की कीमतों में 65,000 रुपये से 1.55 लाख तक की कटौती करेगी। आइए जरा विस्तार से नीचे जानते हैं कि टाटा की कारें कितनी सस्ती होने वाली हैं।

कौन-सी कार कितनी सस्ती होगी?

मॉडल (कार)सेगमेंट/टाइपकितनी सस्ती हुई?
टियागो (Tiago)हैचबैक₹75,000
टिगोर (Tigor)सेडान₹80,000
अल्ट्रोज (Altroz)प्रीमियम हैचबैक₹1,10,000
पंच (Punch)कॉम्पैक्ट SUV₹85,000
नेक्सन (Nexon)सब-4m SUV₹1,55,000
कर्व (Curvv)मिड-साइज़ SUV₹65,000
हैरियर (Harrier)प्रीमियम SUV₹1,40,000
सफारी (Safari)7-सीटर SUV₹1,45,000

यानी अब टाटा मोटर्स (Tata Motors) की लगभग हर सेगमेंट की गाड़ी पर आपको भारी डिस्काउंट का फायदा मिलेगा।

क्यों हुई कीमतों में कटौती?

हाल ही में GST काउंसिल ने पैसेंजर व्हीकल्स पर टैक्स स्ट्रक्चर बदला है। अब छोटी गाड़ियों (Petrol, LPG, CNG – 1200cc तक और लंबाई 4000mm तक / Diesel – 1500cc तक और लंबाई 4000mm तक) पर सिर्फ 18% GST लगेगा। वहीं, बड़ी गाड़ियों (1200cc से ऊपर और 4000mm से ज्यादा लंबाई वाली) पर अब 40% GST लगेगा, जो पहले 45–50% तक लगता था। इसका फायदा ग्राहकों को कीमतों में कमी के तौर पर मिलेगा।

कंपनी की प्रतिक्रिया

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के MD शैलेश चंद्रा ने कहा कि हम अपने ग्राहकों तक इस टैक्स सुधार का पूरा फायदा पहुंचाएंगे। इससे पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए पर्सनल मोबिलिटी आसान होगी और हमारी पॉपुलर SUVs और कारें और भी किफायती होंगी।

ग्राहकों के लिए सुनहरा मौका

त्योहारी सीजन (नवरात्रि से शुरू) में टाटा मोटर्स (Tata Motors) की गाड़ियां पहले से सस्ती हो जाएंगी। इससे न सिर्फ ग्राहकों को फायदा मिलेगा बल्कि ऑटो मार्केट में सेल्स को भी बूस्ट मिलेगा।

अगर आप नेक्सन (Nexon), हैरियर (Harrier), सफारी (Safari), अल्ट्रोज (Altroz) या पंच (Punch) खरीदने का सोच रहे थे, तो 22 सितंबर के बाद का समय आपके लिए सबसे अच्छा है। GST सुधार की वजह से टाटा मोटर्स (Tata Motors) की गाड़ियां अब पहले से काफी किफायती हो गई हैं और यह ग्राहकों के लिए एक बड़ा तोहफा है।

