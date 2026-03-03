Holi Offers: टाटा की 3 कारों पर ₹1 लाख तक डिस्काउंट, खरीदने से पहले यहां चेक करें पूरी लिस्ट

टाटा ने अपनी कुछ कारों के लिए होली डिस्काउंट का एलान किया है। कंपनी जिन कारों पर ये डिस्काउंट दे रही है उसमें हैरियर, टिगोर और टियागो शामिल हैं। कंपनी इन कारों पर 1 लाख रुपए तक के डिस्काउंट दे रही है। ग्राहकों को कैश ऑफर, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट ऑफर और डीलरशिप स्पेशल डिस्काउंट के फायदे मिलेंगे।

टाटा मोटर्स ने अपनी कुछ कारों के लिए होली डिस्काउंट का एलान किया है। कंपनी जिन कारों पर ये डिस्काउंट दे रही है उसमें हैरियर, टिगोर और टियागो शामिल हैं। कंपनी इन कारों पर 1 लाख रुपए तक के डिस्काउंट दे रही है। ग्राहकों को कैश ऑफर, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट ऑफर और डीलरशिप स्पेशल डिस्काउंट के फायदे मिलेंगे। साथ ही, EMI स्कीम और कंपनी प्रोसेसिंग फीस का भी फायदा मिलेगा। वहं, कुछ डीलरशिप होली फेस्टिव प्रमोशन के तहत एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज भी दे रहे हैं। ऐसे में आप इन कारों को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब एक बार इन पर मिलने वाले डिस्काउंट को जरूर देख लेना चाहिए।

टाटा कारों पर होली डिस्काउंट मार्च 2026 मॉडल डिस्काउंट टाटा हैरियर ₹1 लाख तक बेनिफिट टाटा टिगोर ₹60,000 तक बेनिफिट टाटा टियागो ₹55,000 तक बेनिफिट

टाटा टियागो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस 2025 टाटा टियागो वर्जन में फ्रंट ग्रिल के निचले हिस्से में नया पैटर्न पेश किया गया है। इसके सिल्हूट में चेंजेस नहीं किए गए हैं। एलॉय व्हील्स का डिजाइन वही है। LED हेडलाइट्स और DRLs को भी अपडेट किया गया है। इंटीरियर में नई कलर स्कीम है और मेलेंज फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी है। फीचर्स की बात करें तो इसके इसके बेस वैरिएंट से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हाइट-एडजस्टेबल सीटें और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। हाई-एंड वैरिएंट में 10.25-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन और नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील होगा।

2025 टाटा टियागो में मैकेनिकली कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 1.2-लीटर इनलाइन थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 82bhp का पावर और 114Nm टॉर्क जनरेट करता है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। ग्राहकों को इसमें CNG का ऑप्शन भी मिलेगा। इसमें सेफ्टी के लिए डुअल-फ्रंट एयरबैग, ABS, EBD, TPMS और ESC मिलेंगे। बता दें कि टियागो हैचबैक की एक्स-शोरूम कीमतें 4.57 लाख से 7.82 लाख रुपए तक हैं।

टाटा टिगोर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस 2025 टिगोर के एक्सटीरियर की तरफ हल्के स्टाइलिंग चेंजेस किए गए हैं। ग्रिल और फ्रंट बंपर में मामूली डिजाइन अपडेट किए गए हैं और कुछ वैरिएंट में छोटा बूटलिड स्पॉइलर दिया गया है। एलॉय व्हील का डिजाइन वही है, लेकिन हाइपरस्टाइल व्हील का लुक बदला हुआ है। इंटीरियर थीम नई है और सभी वैरिएंट अब नए एल्युमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील के साथ आते हैं, जिसमें हायर ट्रिम्स में डुअल-टोन लेदर फिनिश है।

वैरिएंट अपग्रेड की बात करें तो 2025 टिगोर XT में 3.5-इंच का म्यूजिक सिस्टम डिस्प्ले, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, फॉलो-मी-होम हेडलैंप और अन्य फीचर्स दिए गए हैं। 2025 टिगोर में दो नए कलर ऑप्शन मिलते हैं। इसके टॉप ट्रिम में 10.25-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा दिया है। इसमें नया इंटीरियर शेड और ज्यादा कम्फर्ट का भी ध्यान रखा गया है।

नई टिगोर XZ में डे-टाइम रनिंग लैंप के साथ LED हेडलैंप, 15 इंच के हाइपरस्टाइल व्हील, अलग-अलग फ्रंट आर्मरेस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ 7-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, साथ ही वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले दिया गया है। बाजार में इसका मुकाबला मारुति डिजायर, हुंडई ऑरा जैसे मॉडल से होता है। टिगोर, डिजायर, ऑरा और वरना से बहुत सस्ती सेडान भी है। इस कॉम्पैक्ट सेडान की एक्स-शोरूम कीमतें 5.49 लाख से 8.74 लाख रुपए के बीच हैं।