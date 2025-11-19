टाटा का नया गेम प्लान, ग्राहकों को खींचने अब 4 मीटर से बड़ी कारों में भी मिलेगा CNG और हाइब्रिड ऑप्शन
संक्षेप: टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड अपनी बड़ी कार और SUVs के लिए CNG और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन का मूल्यांकन कर रही है। यह 4 मीटर से कम के सेगमेंट से आगे अपनी प्रोपल्शन स्ट्रैटजी के एक कैलिब्रेटेड डायवर्सिफिकेशन का संकेत है।
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड अपनी बड़ी कार और SUVs के लिए CNG और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन का मूल्यांकन कर रही है। यह 4 मीटर से कम के सेगमेंट से आगे अपनी प्रोपल्शन स्ट्रैटजी के एक कैलिब्रेटेड डायवर्सिफिकेशन का संकेत है। इसकी ऐसे समय में चर्चा हो रही है जब उद्योग CAFE 3 के तहत कम लागत वाले पावरट्रेन और कड़े ईंधन दक्षता मानदंडों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब कॉम्पटीटर मारुति सुजुकी ने विक्टोरिस जैसे मॉडलों के साथ प्रीमियम सेगमेंट में CNG का विस्तार किया है, जिसमें अंडरबॉडी CNG है, जो बड़ी SUV में CNG के लिए ग्राहकों की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है।
ऑप्शनल फ्यूल सेगमेंट में टाटा मोटर्स की अपनी गति तेजी से मजबूत हुई है। कंपनी ने कैलेंडर ईयर 2024 में 1.2 लाख से ज्यादा CNG व्हीकल बेचे और इस कैलेंडर वर्ष में बिक्री 1.5 लाख यूनिट की तरफ बढ़ रही है। जिससे कॉम्पैक्ट कारों से आगे CNG का विस्तार करने के व्यावसायिक मामले को बल मिलता है। फाइनेंशियल ईयर 26 की दूसरी तिमाही के आय कॉल के दौरान, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के MG और CEO शैलेश चंद्रा ने पुष्टि की कि 4 मीटर से ज्यादा की कैटेगरी में CNG के विस्तार पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।
चंद्रा ने कहा, "हम 4 मीटर से कम लंबाई वाली सभी कारों के लिए CNG का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम 4.3 मीटर सेगमेंट पर भी कड़ी नजर रख रहे हैं। अगर हमें वहां डिमांड दिखाई देती है, तो हम उस सेगमेंट में भी CNG प्रोडक्ट के अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर सकते हैं।" CNG में बढ़ती दिलचस्पी ऐसे बाजार के माहौल में देखी जा रही है जहां मिडिमय साइज के खरीदार पेट्रोल की ऊंची कीमतों, डीजल की घटती डिमांड और शहरी आवागमन की बढ़ती जरूरतों के कारण कम ईंधन लागत वाले विकल्पों की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं।
इसके विपरीत, टाटा मोटर्स के लिए मजबूत हाइब्रिड कारें एक प्रतिक्रियाशील और प्रतिस्पर्धात्मक विकल्प बनी हुई हैं। चंद्रा ने कहा, "जैसा कि मैंने कहा, हाइब्रिड प्रतिक्रियाशील है, हम प्रतिस्पर्धात्मकता के नजरिए से बाजार का और अध्ययन करेंगे। शुरुआत में जिन सेगमेंट पर ध्यान देना होगा, वे ऊंची और बड़ी कारें होंगी।" उन्होंने आगे कहा कि टाटा मोटर्स तकनीकी रूप से तैयार है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अभी मूल्यांकन के चरण में है। उम्मीद है कि कंपनी अपनी कर्व और न्यू सिएरा SUV में भी इन ऑप्शन के साथ आगे बढ़ सकती है।
