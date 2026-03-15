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पैसों का रखिए इंतजाम! मार्केट में तहलका मचाने आ रहीं टाटा की ये 3 धांसू इलेक्ट्रिक कार; 600 km तक मिलेगा रेंज

Mar 15, 2026 09:20 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय इलेक्ट्रिक कार मार्केट में टाटा मोटर्स का दबदबा बरकरार है। कंपनी के पास फिलहाल टियागो ईवी, टिगोर ईवी, पंच ईवी, नेक्सन ईवी, कर्व ईवी और हैरियर ईवी जैसे छह मॉडल्स का मजबूत पोर्टफोलियो है।

पैसों का रखिए इंतजाम! मार्केट में तहलका मचाने आ रहीं टाटा की ये 3 धांसू इलेक्ट्रिक कार; 600 km तक मिलेगा रेंज

भारतीय इलेक्ट्रिक कार मार्केट में टाटा मोटर्स का दबदबा बरकरार है। कंपनी के पास फिलहाल टियागो ईवी, टिगोर ईवी, पंच ईवी, नेक्सन ईवी, कर्व ईवी और हैरियर ईवी जैसे छह मॉडल्स का मजबूत पोर्टफोलियो है। मार्केट में अपनी इस बादशाहत को और मजबूत करने के लिए टाटा मोटर्स ने साल 2026 के अंत तक 3 और नई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करने की प्लानिंग की है। इन नई कारों के साथ कंपनी प्रीमियम और अफोर्डेबल दोनों ही सेगमेंट में अपनी पकड़ को और मजबूत करने की तैयारी में है। आइए जानते हैं टाटा की इन तीन मोस्ट-अवेटेड इलेक्ट्रिक कारों के बारे में विस्तार से।

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टाटा सिएरा ईवी

टाटा सिएरा का इलेक्ट्रिक अवतार भारतीय मार्केट में एंट्री करने की तैयारी कर रहा है। इसे वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून 2026 के दौरान बाजार में उतारा जा सकता है। यह प्रीमियम एसयूवी टाटा के 'acti.ev+' प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसे कर्व ईवी और हैरियर ईवी के बीच पोजीशन किया जाएगा। सिएरा ईवी में 55 kWh और 65 kWh के बड़े बैटरी पैक मिलने की संभावना है। ग्राहकों को ईवी में 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज मिल सकती है।

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2026 टाटा टियागो ईवी

टाटा की सबसे छोटी और किफायती इलेक्ट्रिक कार टियागो ईवी जल्द ही नए अवतार में नजर आएगी। इसे 2026 की तीसरी तिमाही में दिवाली के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि इसमें नए डिजाइन के हेडलाइट्स, स्पोर्टी बंपर्स और नए अलॉय व्हील्स मिलेंगे। इसके इंटीरियर में कुछ हल्के बदलावों के साथ प्रीमियम फीचर्स को अपग्रेड किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी इसमें ज्यादा कैपिसिटी वाली बैटरी दे सकती है।

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टाटा अविन्या ईवी

टाटा मोटर्स की 'अविन्या' ब्रांड की पहली इलेक्ट्रिक कार 2026 के अंत तक सड़कों पर आने के लिए तैयार है। यह एक प्रीमियम स्पोर्टबैक होगी जिसे जगुआर लैंड रोवर के 'इलेक्ट्रिफाइड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर' (EMA) पर डेवलप किया गया है। टाटा के Gen 3 आर्किटेक्चर पर बनी यह कार एक लग्जरी एक्सपीरियंस प्रदान करेगी। इसका मुकाबला सीधे तौर पर हुंडई आयोनिक 5 और किआ ईवी6 जैसी लग्जरी कारों से होगा। यह 600 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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