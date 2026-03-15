पैसों का रखिए इंतजाम! मार्केट में तहलका मचाने आ रहीं टाटा की ये 3 धांसू इलेक्ट्रिक कार; 600 km तक मिलेगा रेंज

Mar 15, 2026 09:20 pm IST

भारतीय इलेक्ट्रिक कार मार्केट में टाटा मोटर्स का दबदबा बरकरार है। कंपनी के पास फिलहाल टियागो ईवी, टिगोर ईवी, पंच ईवी, नेक्सन ईवी, कर्व ईवी और हैरियर ईवी जैसे छह मॉडल्स का मजबूत पोर्टफोलियो है।

भारतीय इलेक्ट्रिक कार मार्केट में टाटा मोटर्स का दबदबा बरकरार है। कंपनी के पास फिलहाल टियागो ईवी, टिगोर ईवी, पंच ईवी, नेक्सन ईवी, कर्व ईवी और हैरियर ईवी जैसे छह मॉडल्स का मजबूत पोर्टफोलियो है। मार्केट में अपनी इस बादशाहत को और मजबूत करने के लिए टाटा मोटर्स ने साल 2026 के अंत तक 3 और नई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करने की प्लानिंग की है। इन नई कारों के साथ कंपनी प्रीमियम और अफोर्डेबल दोनों ही सेगमेंट में अपनी पकड़ को और मजबूत करने की तैयारी में है। आइए जानते हैं टाटा की इन तीन मोस्ट-अवेटेड इलेक्ट्रिक कारों के बारे में विस्तार से।

टाटा सिएरा ईवी टाटा सिएरा का इलेक्ट्रिक अवतार भारतीय मार्केट में एंट्री करने की तैयारी कर रहा है। इसे वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून 2026 के दौरान बाजार में उतारा जा सकता है। यह प्रीमियम एसयूवी टाटा के 'acti.ev+' प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसे कर्व ईवी और हैरियर ईवी के बीच पोजीशन किया जाएगा। सिएरा ईवी में 55 kWh और 65 kWh के बड़े बैटरी पैक मिलने की संभावना है। ग्राहकों को ईवी में 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज मिल सकती है।

2026 टाटा टियागो ईवी टाटा की सबसे छोटी और किफायती इलेक्ट्रिक कार टियागो ईवी जल्द ही नए अवतार में नजर आएगी। इसे 2026 की तीसरी तिमाही में दिवाली के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि इसमें नए डिजाइन के हेडलाइट्स, स्पोर्टी बंपर्स और नए अलॉय व्हील्स मिलेंगे। इसके इंटीरियर में कुछ हल्के बदलावों के साथ प्रीमियम फीचर्स को अपग्रेड किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी इसमें ज्यादा कैपिसिटी वाली बैटरी दे सकती है।