धकाधक सेल हो रहीं इस कंपनी की इलेक्ट्रिक कारें, अगस्त बिक्री में आई 44% की उछाल; EVs ने बनाया नया रिकॉर्ड
अगस्त 2025 में टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपनी सेल्स रिपोर्ट शेयर कर दी है। कंपनी ने पिछले महीने 73,178 यूनिट्स की बिक्री सेल की है। कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल (EVs) की बिक्री में रिकॉर्ड देखी गई है।
भारत की अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अगस्त 2025 की बिक्री रिपोर्ट जारी कर दी है। कंपनी ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार मिलाकर कुल 73,178 यूनिट बेचीं, जो पिछले साल अगस्त 2024 (71,693 यूनिट्स) से थोड़ी ज्यादा है। GST में कटौती के बाद कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में टाटा की बिक्री में उछाल आएगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
कंपनी की कुल परफॉर्मेंस
अगस्त 2025 की कुल बिक्री 73,178 यूनिट रही। वहीं, एक साल पहले अगस्त 2024 की कुल बिक्री 71,693 यूनिट थी, जिसका मतलब है कि इसमें लगभग 2% की वृद्धि दर्ज की गई है।
कुल पैसेंजर व्हीकल (PV) की सेल (घरेलू + इंटरनेशनल) 43,315 यूनिट रही, जो पिछले साल 44,486 यूनिट्स के मुकाबले 3% की गिरावट है। वहीं, घरेलू पैसेंजर व्हीकल (PV) की बिक्री 41,001 यूनिट रही, जो 7% की गिरावट को दर्शाता है। हालांकि, एक्सपोर्ट की बात करें तो इसमें 2,314 यूनिट्स भेजी गईं, जो 573% की उछाल है।
EVs ने संभाली कमान
सबसे बड़ी उपलब्धि EV सेगमेंट की रही। जी हां, क्योंकि अगस्त 2025 में EV सेल्स 8,540 यूनिट्स तक पहुंच गई। यह अगस्त 2024 की तुलना में 5,935 यूनिट्स से काफी ज्यादा है। यानी कि इसमें 44% की ग्रोथ है। अब कंपनी के लिए अब तक का सबसे ज्यादा EV बिक्री वाला महीना रहा है।
कॉमर्शियल व्हीकल्स (CV) की दमदार प्रदर्शन
पिछले महीने कुल कॉमर्शियल व्हीकल्स (CV) की सेल 29,863 यूनिट रही, जो पिछले साल की 27,207 यूनिट से ज्यादा है। कॉमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री में यह 10% की ग्रोथ है।
इसमें HCV ट्रक्स की 7,451 यूनिट्स (5% की वृद्धि) सेल हुई। इसमें ILMCV ट्रक्स की 5,711 यूनिट (15% की वृद्धि) सेल हुई। इसमें पैसेंजर कैरियर्स की बिक्री 3,577 यूनिट (5% की वृद्धि) रही। वहीं, इसमें SCV कार्गो और पिकअप की बिक्री 10,742 यूनिट्स रही, जो 4% की वृद्धि है। इसमें इंटरनेशनल CV बिजनेस में 2,382 यूनिट्स (77% की वृद्धि) की सेल देखने को मिली।
भारी और मिड ट्रक्स (MH&ICV) की घरेलू और इंटरनेशनल बिक्री मिलाकर 14,667 यूनिट्स रही, जो पिछले साल के मुकाबले अच्छी बढ़त है। हालांकि, पैसेंजर व्हीकल्स (PV) की बिक्री में हल्की गिरावट देखने को मिली।
टाटा मोटर्स (Tata Motors) के लिए अगस्त 2025 का महीना मिला-जुला रहा, जहां पैसेंजर व्हीकल्स की डोमेस्टिक सेल्स में गिरावट दर्ज हुई, वहीं कॉमर्शियल व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जबरदस्त डिमांड ने कंपनी को मजबूती दी। EVs का रिकॉर्ड-ब्रेकिंग परफॉर्मेंस यह साफ दिखाता है कि टाटा मोटर्स (Tata Motors) तेजी से ग्रीन मोबिलिटी की ओर बढ़ रही है।
