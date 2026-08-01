ग्राहकों के सिर चढ़कर बोल रहा इस देसी कंपनी की कारों का जादू, जुलाई में 62,611 लोगों ने खरीदा; 58% बढ़ी बिक्री
टाटा मोटर्स के लिए जुलाई, 2026 का महीना बेहद शानदार रहा है। कंपनी ने हाल के सालों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। टाटा की पैसेंजर व्हीकल बिक्री में सालाना आधार पर करीब 59 पर्सेंट का बड़ा उछाल आया है।
टाटा मोटर्स के लिए जुलाई, 2026 का महीना बेहद शानदार रहा है। कंपनी ने हाल के सालों में अपनी बिक्री का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। टाटा की पैसेंजर व्हीकल बिक्री में सालाना आधार पर करीब 59 पर्सेंट का बड़ा उछाल आया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेगमेंट में भी कंपनी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार टाटा ने एक ही महीने में 15,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची हैं। बता दें कि जुलाई, 2026 में टाटा मोटर्स की कुल बिक्री (घरेलू और एक्सपोर्ट मिलाकर) 63,760 यूनिट पहुंच गई। आइए जानते हैं इस दौरान हुई बिक्री की डिटेल्स को विस्तार से।
58% से ज्यादा बढ़ी बिक्री
घरेलू मार्केट की बात करें तो टाटा मोटर्स ने जुलाई, 2026 में 62,611 पैसेंजर गाड़ियां बेची हैं। वहीं, पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 39,521 यूनिट का था। यानी घरेलू बिक्री में सीधे 58.42 पर्सेंट का जबरदस्त उछाल आया है। अगर जून 2026 से तुलना करें, तो बिक्री में 0.86 पर्सेंट की हल्की बढ़त दर्ज की गई। वहीं, एक्सपोर्ट की बात करें तो इसमें भी 75 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई है। बता दें कि जुलाई में टाटा ने 1,149 गाड़ियां एक्सपोर्ट की हैं।
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ताबड़तोड़ बिकी ईवी
कंपनी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से आई है। जुलाई महीने में टाटा ने रिकॉर्ड 15,217 इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EV) बेची हैं। जबकि पिछले साल जुलाई में यह आंकड़ा सिर्फ 7,124 यूनिट का था। यानी ईवी की बिक्री में 113.60 पर्सेंट की सीधी बढ़त हुई है। यह पहला मौका है जब टाटा ने 15,000 मंथली ईवी सेल्स का आंकड़ा पार किया है। कंपनी ने यह भी बताया कि 'वाहन' पोर्टल पर उनके गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। इससे साफ है कि शोरूम्स पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ रही है।
पंच ने रच दिया इतिहास
टाटा की सबसे पॉपुलर कारों में से एक टाटा पंच ने भी इतिहास रच दिया है। पंच ने जुलाई, 2026 में अपनी अब तक की सबसे ज्यादा मंथली सेल्स दर्ज की है। कंपनी को अपनी पैसेंजर और इलेक्ट्रिक दोनों ही रेंज के लिए ग्राहकों से लगातार भारी बुकिंग्स मिल रही हैं। भारत के इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल मार्केट में टाटा मोटर्स की बादशाहत पहले की तरह कायम है। वहीं, कंपनी की एसयूवी रेंज को भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं।
कई नए मॉडलों की होगी एंट्री
आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए टाटा मोटर्स कई नए मॉडल मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही है। कंपनी अपनी सबसे पसंदीदा एसयूवी नेक्सन का एक नया वैरिएंट पेश करने जा रही है। इसके अलावा, हाल ही में लॉन्च हुई सिएरा ईवी की कामयाबी के बाद जल्द ही सफारी ईवी को भी लॉन्च किया जा सकता है। इन नए मॉडलों के आने से इलेक्ट्रिक कार मार्केट में टाटा की पकड़ और ज्यादा मजबूत होगी। आने वाले महीनों में कंपनी बिक्री के नए कीर्तिमान कायम कर सकती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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