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2 CNG सिलेंडर वाली इस SUV को 69168 लोगों ने खरीदा; इसके सामने पंच, टियागो, अल्ट्रोज भी फेल!

May 01, 2026 10:56 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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इस कंपनी का हुंडई और महिंद्रा से कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। वहीं, CNG सेगमेंट में ये मारुति सुजुकी के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी भी है। दरअसल, टाटा के पोर्टफोलियो में 5 CNG कार शामिल हैं. इसमें नेक्सन, पंच, टियागो, अल्ट्रोज और टिगोर शामिल हैं।

2 CNG सिलेंडर वाली इस SUV को 69168 लोगों ने खरीदा; इसके सामने पंच, टियागो, अल्ट्रोज भी फेल!
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टाटा मोटर्स देश की सबसे बड़ी टॉप-3 कार कंपनियों की लिस्ट शामिल रहती है। इसका हुंडई और महिंद्रा से कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। वहीं, CNG सेगमेंट में ये मारुति सुजुकी के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी भी है। दरअसल, टाटा के पोर्टफोलियो में 5 CNG कार शामिल हैं. इसमें नेक्सन, पंच, टियागो, अल्ट्रोज और टिगोर शामिल हैं। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के दौरान कुल 1.72 लाख से ज्यादा CNG कारों को बेचा। कंपनी के लिए नेक्सन और पंच सबसे ज्यादा बिकने वाले CNG मॉडल रहे। इन दोनों की सेल्स में महज 1,700 यूनिट का अंतर रहा। बता दें कि नेक्सन CNG की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 914,890 रुपए है। चलिए एक बार कंपनी की मॉडल वाइज CNG सेल्स पर नजर डालते हैं।

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टाटा मोटर्स मॉडल वाइज CNG कार सेल्स FY2026
रैंकमॉडलसेल्स FY2026
1टाटा नेक्सन69,168
2टाटा पंच67,468
3टाटा टियागो19,883
4टाटा अल्ट्रोज10,663
5टाटा टियागो4,907
टोटल172,089

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टाटा मोटर्स की मॉडल वाइज CNG कार सेल्स की बात करें तो टाटा नेक्सन CNG की FY2026 में 69,168 यूनिट बिकीं। टाटा पंच CNG की FY2026 में 67,468 में 6.60% यूनिट बिकीं। टाटा टियागो CNG की FY2026 में ,883 में 2.00% यूनिट बिकीं। टाटा अल्ट्रोज CNG की FY2026 में 10,663 में 1.10% यूनिट बिकीं। टाटा टियागो CNG की FY2026 में 4,907 में 0.50% यूनिट बिकीं। इस तरह कंपनी ने इस 5 CNG कारों की FY2026 में 172,089 यूनिट बेचीं।

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टाटा नेक्सन के वैरिएंट वाइज फीचर्स

टाटा नेक्सन स्मार्ट
इसमें पेट्रोल-5MT और CNG-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ISOFIX, सेंट्रल लॉकिंग, हिल-होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, मैनुअल डे/नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर, मल्टी ड्राइव मोड (ईको, सिटी, स्पोर्ट्स), LED हेडलाइट्स और DRLs, टेल-लाइट्स को जोड़ने वाली LED स्ट्रिप, 16-इंच स्टील व्हील, इलुमिनेटेड लोगो और टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्ट के साथ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, फ्रंट पावर विंडो, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैनुअल AC, फ्रंट में 12V चार्जिंग पोर्ट, फोल्डिंग रियर सीट्स और सभी यात्रियों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट शामिल है।

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टाटा नेक्सन प्योर+ S
इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-6AMT, CNG-6MT और डीजल-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन प्योर + के फीचर्स के साथ ऑटो हेडलैम्प, ऑटोमैटिक वाइपर और सनरूफ शामिल है। इसमें नेक्सन स्मार्ट + S के फीचर्स के साथ रियर कैमरा, ऑटो-फोल्ड आउटसाइड रियर-व्यू मिरर, बॉडी-कलर डोर हैंडल, शार्क फिन एंटीना, 10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 4 स्पीकर, 4-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हाइट-एडजेस्टेबल ड्राइवर की सीट, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और रियर AC वेंट शामिल हैं।

टाटा नेक्सन क्रिएटिव+ PS
इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-7DCT, CNG-6MT, डीजल-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन क्रिएटिव + S के फीचर्स के साथ टायर प्रेशर मॉनिटर, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फ्रंट फॉग लाइट, रियर डिफॉगर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, पैनोरमिक सनरूफ, बायो-LED हेडलाइट्स, LED टेल-लाइट्स, कीलेस एंट्री, 60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीटें, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, वायरलेस चार्जर, 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर और रियर में USB A और C टाइप चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं।

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टाटा नेक्सन फियरलेस+ PS
इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-7DCT, CNG-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन क्रिएटिव + PS के फीचर्स के साथ रियर-व्यू मिरर के अंदर ऑटो-डिमिंग, हाइट-एडजेस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट, LED DRLs, वेलकम/गुडबाय टेल-लाइट्स एनीमेशन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, लेदरेट सीट और स्टीयरिंग अपहोल्स्ट्री, क्रोम इनर डोर हैंडल, एयर प्यूरीफायर, रिमोट फीचर्स के साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, नेविगेशन के साथ 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक्सप्रेस कूलिंग, वायरलेस चार्जर, 4 स्पीकर, 4 ट्वीटर और एक सबवूफर JBL सिस्टम, OTA अपडेट और इमरजेंसी और ब्रेकडाउन कॉल असिस्ट शामिल है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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