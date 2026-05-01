2 CNG सिलेंडर वाली इस SUV को 69168 लोगों ने खरीदा; इसके सामने पंच, टियागो, अल्ट्रोज भी फेल!

इस कंपनी का हुंडई और महिंद्रा से कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। वहीं, CNG सेगमेंट में ये मारुति सुजुकी के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी भी है। दरअसल, टाटा के पोर्टफोलियो में 5 CNG कार शामिल हैं. इसमें नेक्सन, पंच, टियागो, अल्ट्रोज और टिगोर शामिल हैं।

टाटा मोटर्स देश की सबसे बड़ी टॉप-3 कार कंपनियों की लिस्ट शामिल रहती है। इसका हुंडई और महिंद्रा से कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। वहीं, CNG सेगमेंट में ये मारुति सुजुकी के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी भी है। दरअसल, टाटा के पोर्टफोलियो में 5 CNG कार शामिल हैं. इसमें नेक्सन, पंच, टियागो, अल्ट्रोज और टिगोर शामिल हैं। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के दौरान कुल 1.72 लाख से ज्यादा CNG कारों को बेचा। कंपनी के लिए नेक्सन और पंच सबसे ज्यादा बिकने वाले CNG मॉडल रहे। इन दोनों की सेल्स में महज 1,700 यूनिट का अंतर रहा। बता दें कि नेक्सन CNG की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 914,890 रुपए है। चलिए एक बार कंपनी की मॉडल वाइज CNG सेल्स पर नजर डालते हैं।

टाटा मोटर्स मॉडल वाइज CNG कार सेल्स FY2026 रैंक मॉडल सेल्स FY2026 1 टाटा नेक्सन 69,168 2 टाटा पंच 67,468 3 टाटा टियागो 19,883 4 टाटा अल्ट्रोज 10,663 5 टाटा टियागो 4,907 टोटल 172,089

टाटा मोटर्स की मॉडल वाइज CNG कार सेल्स की बात करें तो टाटा नेक्सन CNG की FY2026 में 69,168 यूनिट बिकीं। टाटा पंच CNG की FY2026 में 67,468 में 6.60% यूनिट बिकीं। टाटा टियागो CNG की FY2026 में ,883 में 2.00% यूनिट बिकीं। टाटा अल्ट्रोज CNG की FY2026 में 10,663 में 1.10% यूनिट बिकीं। टाटा टियागो CNG की FY2026 में 4,907 में 0.50% यूनिट बिकीं। इस तरह कंपनी ने इस 5 CNG कारों की FY2026 में 172,089 यूनिट बेचीं।

टाटा नेक्सन के वैरिएंट वाइज फीचर्स टाटा नेक्सन स्मार्ट

इसमें पेट्रोल-5MT और CNG-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ISOFIX, सेंट्रल लॉकिंग, हिल-होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, मैनुअल डे/नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर, मल्टी ड्राइव मोड (ईको, सिटी, स्पोर्ट्स), LED हेडलाइट्स और DRLs, टेल-लाइट्स को जोड़ने वाली LED स्ट्रिप, 16-इंच स्टील व्हील, इलुमिनेटेड लोगो और टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्ट के साथ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, फ्रंट पावर विंडो, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैनुअल AC, फ्रंट में 12V चार्जिंग पोर्ट, फोल्डिंग रियर सीट्स और सभी यात्रियों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट शामिल है।

टाटा नेक्सन प्योर+ S

इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-6AMT, CNG-6MT और डीजल-6MT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन प्योर + के फीचर्स के साथ ऑटो हेडलैम्प, ऑटोमैटिक वाइपर और सनरूफ शामिल है। इसमें नेक्सन स्मार्ट + S के फीचर्स के साथ रियर कैमरा, ऑटो-फोल्ड आउटसाइड रियर-व्यू मिरर, बॉडी-कलर डोर हैंडल, शार्क फिन एंटीना, 10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 4 स्पीकर, 4-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हाइट-एडजेस्टेबल ड्राइवर की सीट, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और रियर AC वेंट शामिल हैं।

टाटा नेक्सन क्रिएटिव+ PS

इसमें पेट्रोल-6MT, पेट्रोल-7DCT, CNG-6MT, डीजल-6MT और डीजल-6AMT पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें नेक्सन क्रिएटिव + S के फीचर्स के साथ टायर प्रेशर मॉनिटर, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फ्रंट फॉग लाइट, रियर डिफॉगर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, पैनोरमिक सनरूफ, बायो-LED हेडलाइट्स, LED टेल-लाइट्स, कीलेस एंट्री, 60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीटें, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, वायरलेस चार्जर, 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर और रियर में USB A और C टाइप चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं।