इस कंपनी की ई-कारों पर लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा, ग्राहकों ने खरीद-खरीदकर बनाया नंबर-1; सितंबर में 9,191 यूनिट सेल
सितंबर 2025 महीने में टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में एक नया इतिहास रच दिया है। भारत में ये कंपनी पिछले कई महीनों से हिट है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) बाजार तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है और इसमें टाटा मोटर्स का नाम उभरकर सामने आया है। सितंबर 2025 कंपनी के लिए अब तक का सबसे सफल महीना रहा, जब टाटा ने 9,191 इलेक्ट्रिक कारों की डिलीवरी की। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 96% ज्यादा है। यह उपलब्धि उस समय आई है, जब MG मोटर अपने EV शिपमेंट में गिरावट का सामना कर रही हैं। सितंबर 2025 में टाटा मोटर्स ने लगातार तीसरे महीने रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन किया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
EV बिक्री में लगातार बढ़त
जुलाई 2025 में कंपनी ने 7,124 यूनिट की बिक्री की। वहीं, अगस्त 2025 में 8,540 यूनिट की बिक्री हुई। सितंबर 2025 में 9,191 यूनिट की बिक्री हुई। यानी हर महीने टाटा EV की डिमांड नई ऊंचाई पर पहुंच रही है। अगस्त में जहां EVs ने टाटा की कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री का 21% हिस्सा बनाया, वहीं सितंबर में भी यह आंकड़ा 15% से ऊपर रहा।
टाटा हैरियर EV बना गेमचेंजर
टाटा की सफलता की सबसे बड़ी वजह हैरियर ईवी (Harrier EV) का लॉन्च था, जिसकी कीमत 21.49 लाख से शुरू होती है। इसकी रेंज 627 किमी. (ARAI प्रमाणित) है। इसमें मिलने वाला मोटर 390 bhp की पावर और 505 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है।
खास फीचर्स
इसके खास फीचर्स की बात करें तो इसमें डुअल मोटर AWD, व्हीकल-टू-लोड और व्हीकल-टू-व्हीकल चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें 14.5 इंच का Neo QLED टचस्क्रीन, JBL ब्लैक ऑडियो सिस्टम (Dolby Atmos सपोर्ट) और लेवल 2 ADAS और सेल्फ पार्किंग (Self-parking) जैसे फीचर्स मिलते हैं। टाटा हैरियर ईवी (Harrier EV) के एडवेंचर वैरिएंट की इतनी ज्यादा डिमांड है कि अगस्त से ही इस पर दो महीने का वेटिंग चल रहा है।
टाटा का EV पोर्टफोलियो
टाटा मोटर्स ने EV सेगमेंट को हर बजट और सेगमेंट में कवर कर लिया है। आइए इसकी ईवी पर नजर डालते हैं।
1- Harrier EV – प्रीमियम AWD SUV
2-Curvv EV – स्टाइलिश कूपे-SUV
3-Nexon EV – सबसे ज्यादा बिकने वाला EV
4-Punch EV – कॉम्पैक्ट SUV
5-Tiago EV – बजट फ्रेंडली हैचबैक
6-Tigor EV – सिडान सेगमेंट
मार्केट शेयर और कॉम्पिटिशन
अगस्त 2025 में भारत का पैसेंजर EV मार्केट नया रिकॉर्ड छू गया। टाटा का मार्केट शेयर लगभग 41% रहा। महिंद्रा की BE 6 और XEV 9e जैसी नई कारें और MG का Windsor EV टाटा को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन, GST 2.0 में EV पर 5% टैक्स बनाए रखने से टाटा के लिए कीमतें आकर्षक बनी हुई हैं।
