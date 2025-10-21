रिकॉर्ड! इस कंपनी की लोहालाट SUVs पर झपट पड़े लोग, नवरात्रि से दिवाली तक 1 लाख से ज्यादा कारें सेल; हिट हुए ये 2 मॉडल

संक्षेप: नवरात्रि से दिवाली तक टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने 1 लाख से ज्यादा कारें बेचकर एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। ये देश की टॉप ऑटो कंपनी बनने की रेस में तेजी से आगे बढ़ रही है। आइए जानते हैं कि कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाने में किन मॉडलों का सबसे ज्यादा योगदान रहा।

देश के ऑटो सेक्टर में इस फेस्टिव सीजन की सबसे बड़ी खबर टाटा मोटर्स (Tata Motors) लेकर आई है। कंपनी ने नवरात्रि से लेकर दिवाली (लगभग 30 दिन की अवधि) के बीच 1 लाख से ज्यादा कारें और SUVs की डिलीवरी की है, जो पिछले साल की तुलना में 33% की शानदार ग्रोथ दर्शाती है। यह आंकड़ा न केवल टाटा मोटर्स (Tata Motors) के लिए बल्कि पूरे भारतीय ऑटो बाजार के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

SUV सेगमेंट में टाटा का दबदबा जारी

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड (Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.) के MD और CEO शैलेश चंद्र के मुताबिक, कंपनी की यह सफलता SUVs की जोरदार डिमांड से प्रेरित रही। टाटा नेक्सन (Tata Nexon) सितंबर 2025 में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इसने इस अवधि में 38,000 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। यह 73% साल-दर-साल (YoY) की जबरदस्त ग्रोथ है।

टाटा पंच ने हासिल की बंपर बिक्री

वहीं टाटा पंच (Tata Punch) ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 32,000 यूनिट्स बेचीं, जो 29% YoY की बढ़ोतरी दर्शाता है। इन दोनों मॉडलों ने टाटा मोटर्स (Tata Motors) की फेस्टिव सेल्स को नई ऊंचाई दी है।

EV सेगमेंट में भी टाटा का चार्ज ऑन

पेट्रोल-डीजल गाड़ियों के साथ-साथ टाटा (Tata) की इलेक्ट्रिक कारें (EVs) भी तेजी से ग्राहकों की पसंद बन रही हैं। कंपनी ने इस फेस्टिव पीरियड में 10,000 से ज्यादा EVs की डिलीवरी की, जो 37% की साल-दर-साल ग्रोथ है। यह साबित करता है कि टाटा मोटर्स (Tata Motors) भारत में EV रिवॉल्यूशन की सबसे आगे की खिलाड़ी है।

टाटा मोटर्स (Tata Motors) की ग्रोथ के पीछे की रणनीति शैलेश चंद्र के मुताबिक, इस शानदार प्रदर्शन के पीछे कंपनी की तीन बड़ी रणनीतियां हैं।

1- प्रोडक्ट लीडरशिप — नेक्सन (Nexon), पंच (Punch), हैरियर (Harrier) और सफारी (Safari) जैसे सेगमेंट-लीडर मॉडल्स।

2- मार्केट की डिमांड — हर बजट और जरूरत के लिए एक स्मार्ट ऑप्शन।

3- डिलीवरी एक्सीलेंस — ग्राहकों तक समय पर डिलीवरी और फेस्टिव ऑफर्स के साथ उत्सव जैसा अनुभव।