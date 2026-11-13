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पंच, सिएरा, हैरियर समेत टाटा के सभी मॉडल पर भारी पड़ी ये SUV; अक्टूबर में बनी नंबर-1, यह सफारी या कर्व नहीं

By Narendra Jijhontiya
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कंपनी के पास देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो भी है। कंपनी के पास छोटी कारों से लेकर महंगे मॉडल तक शामिल हैं। वहीं, कंपनी की ज्यादातर कारों को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

Tata Motors Sales Breakup October 2026, Nexon and Punch Lead
टाटा के सभी 9 मॉडल पर भारी पड़ी ये SUV
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टाटा मोटर्स की मॉडल वाइज सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 10 मॉडल बेच रही है। इसमें ICE के साथ इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल है। खास बात ये है कि कंपनी के पास देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो भी है। कंपनी के पास छोटी कारों से लेकर महंगे मॉडल तक शामिल हैं। वहीं, कंपनी की ज्यादातर कारों को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। कंपनी के लिए अक्टूबर में नेक्सन सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। हालांकि, पंच से उसका जोरदार मुकाबला देखने को मिला। इन दोनों SUVs की 20-20 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। कंपनी की छोटी टियागो हैचबैक बिक्री में तीसरे नंबर पर आ गई।

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टाटा मोटर्स मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2026
मॉडलअक्टूबर 2026अक्टूबर 2025YoY %MoM %
नेक्सन21,96622,083-1%7%
पंच20,52516,81022%1%
टियागो8,0438,850-9%14%
सिएरा7,2050न्यू0%
एरिस4,0050न्यू66%
हैरियर3,8954,483-13%26%
अल्ट्रोज3,2573,770-14%11%
कर्व2,3771,43266%-9%
सफारी2,2872,510-9%12%
टिगोर3341,196-72%-51%
टोटल73,89461,13421%7%

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टाटा मोटर्स की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो नेक्सन की अक्टूबर 2026 में 21,966 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 22,083 यूनिट बिकीं। यानी इसे 1% की YoY डिग्रोथ और 0.07% की MoM ग्रोथ मिली। पंच की अक्टूबर 2026 में 20,525 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 16,810 यूनिट बिकीं। यानी इसे 22% की YoY ग्रोथ और 1% की MoM ग्रोथ मिली। टियागो की अक्टूबर 2026 में 8,043 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 8,850 यूनिट बिकीं। यानी इसे 9% की YoY डिग्रोथ और 14% की MoM ग्रोथ मिली।

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सिएरा की अक्टूबर 2026 में 7,205 यूनिट बिकीं। एरिस की अक्टूबर 2026 में 4,005 यूनिट बिकीं। हैरियर की अक्टूबर 2026 में 3,895 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 4,483 यूनिट बिकीं। यानी इसे 13% की YoY डिग्रोथ और 26% की MoM ग्रोथ मिली। अल्ट्रोज की अक्टूबर 2026 में 3,257 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 3,770 यूनिट बिकीं। यानी इसे 14% की YoY डिग्रोथ और 11% की MoM ग्रोथ मिली।

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कर्व की अक्टूबर 2026 में 2,377 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,432 यूनिट बिकीं। यानी इसे 66% की YoY ग्रोथ और 9% की MoM डिग्रोथ मिली। सफारी की अक्टूबर 2026 में 2,287 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,510 यूनिट बिकीं। यानी इसे 9% की YoY डिग्रोथ और 12% की MoM ग्रोथ मिली।

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टिगोर की अक्टूबर 2026 में 334 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,196 यूनिट बिकीं। यानी इसे 72% की YoY डिग्रोथ और 51% की MoM डिग्रोथ मिली। इस तरह कंपनी ने अक्टूबर 2026 में कुल 73,894 यूनिट बेचीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में 61,134 यूनिट बिकी थीं। यानी कंपनी को 21% की YoY ग्रोथ और 7% की MoM ग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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