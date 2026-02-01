इस देसी कंपनी की कारों पर टूट पड़े ग्राहक, जनवरी में 71066 यूनिट बिकीं; EV में 72% की ग्रोथ मिली

संक्षेप: टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने जनवरी 2026 की सेल्स के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस नए साल के पहले महीने कंपनी ने शानदार शुरुआत की है। दरअसल, बीत महीने कंपनी ने कुल 71,066 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। जनवरी 2025 में यह आंकड़ा 48,316 यूनिट्स था।

Feb 01, 2026 11:26 am IST

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने जनवरी 2026 की सेल्स के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस नए साल के पहले महीने कंपनी ने शानदार शुरुआत की है। दरअसल, बीत महीने कंपनी ने कुल 71,066 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। जनवरी 2025 में यह आंकड़ा 48,316 यूनिट्स था। यानी कंपनी ने 22,750 यूनिट ज्यादा बेचीं। इन आंकड़ों में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड की सब्सिडियरी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की बिक्री भी शामिल है।

घरेलू पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 70,222 यूनिट्स रही। इस आंकड़े में कंपनी की इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स भी शामिल है। ये एक साल पहले के 48,076 यूनिट्स से 46.1% ज्यादा है। इंटरनेशनल बिजनेस (IB) की बिक्री 240 यूनिट्स से बढ़कर 844 यूनिट्स हो गई, जो 251.7% की बढ़ोतरी है। कुल पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में साल-दर-साल 47.1% की बढ़ोतरी हुई है, इसमें EV भी शामिल है। घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट में EV की बिक्री जनवरी 2026 में 9,052 यूनिट्स रही, जो जनवरी 2025 के 5,240 यूनिट्स से 72.7% ज्यादा है।

सिएरा ने पोर्टफोलियो को मजबूत किया

टाटा के पोर्टफोलियो को उसकी न्यू सिएरा ने काफी मजबूत किया है। इस इतनी ज्यादा बुकिंग मिल रही हैं जिसके चलते कंपनी को इसके प्रोडक्शन में इजाफा करना पड़ा है। कंपनी की शुरुआती योजनाओं के अनुसार, बिल्कुल नई सिएरा के लिए प्रोडक्शन लक्ष्य लगभग 7,000 यूनिट प्रति महीने तय किया गया था। हालांकि, अच्छे मार्केट फीडबैक के साथ, प्रोडक्शन लक्ष्य बढ़ाकर लगभग 12,000 से 15,000 यूनिट प्रति माह कर दिया गया है। ये नंबर नवंबर में रिपोर्ट किए गए थे, जो पहले 24 घंटों के बाद मिली कुल बुकिंग के आधार पर बदले गए। बता दें कि सिएरा को 24 घंटे में ही 70,000 से ज्यादा बुकिंग मिल गई थीं।