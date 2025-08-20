Tata Motors reenters South Africa with Tiago, Punch, Curvv and Harrier, check all details टाटा ने इस देश में की ग्रैंड एंट्री, उतार दिए हैरियर, कर्व, पंच समेत ये 4 गजब मॉडल; 2026 तक 60 डीलरशिप करने का है लक्ष्य, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata Motors reenters South Africa with Tiago, Punch, Curvv and Harrier, check all details

टाटा ने इस देश में की ग्रैंड एंट्री, उतार दिए हैरियर, कर्व, पंच समेत ये 4 गजब मॉडल; 2026 तक 60 डीलरशिप करने का है लक्ष्य

साउथ अफ्रीका में टाटा ने ग्रैंड एंट्री ली है। कंपनी ने अपने हैरियर, कर्व, पंच समेत 4 गजब मॉडल उतार दिए हैं। कंपनी के पास मौजूदा समय में 40 डीलरशिप हैं, जिन्हें 2026 तक कंपनी का टारगेट 60 तक पहुंचाने का है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 20 Aug 2025 07:14 PM
भारत की कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने दक्षिण अफ्रीका में जोरदार वापसी करते हुए चार नए मॉडल हैरियर, कर्व, पंच और टियागो लॉन्च कर दिए हैं। जोहान्सबर्ग के सैंडटन में हुए इस इवेंट ने साफ कर दिया कि टाटा मोटर्स अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग-अलग बाजारों में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने पर फोकस कर रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कंपनी ने यह लॉन्च दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मोटर्स होल्डिंग्स के साथ साझेदारी में किया है। खास बात यह है कि इन गाड़ियों को दक्षिण अफ्रीकी उपभोक्ताओं की लाइफस्टाइल और स्थानीय सड़कों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। हैरियर दमदार पावर और प्रीमियम SUV का अनुभव देती है, कर्व स्पोर्टी डिजाइन और एडवांस फीचर्स के साथ आती है, पंच कॉम्पैक्ट लेकिन स्टाइलिश SUV है और टियागो शहरों के लिए परफेक्ट स्मार्ट हैचबैक है।

भारत में जहां टाटा मोटर्स ने पिछले पांच सालों में 350% तक की बिक्री वृद्धि हासिल की है, वहीं अब कंपनी का लक्ष्य है कि दक्षिण अफ्रीका में भी मजबूत पहचान बनाई जाए। लॉन्च के समय कंपनी के पास 40 डीलरशिप हैं, जिन्हें 2026 तक बढ़ाकर 60 करने की योजना है। इससे ग्राहकों को आसान पहुंच और बेहतर आफ्टरसेल्स सर्विस मिलेगी।

टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा का कहना है कि यह कदम उनके वैश्विक सफर का अहम पड़ाव है। वहीं मोटस होल्डिंग्स के सीईओ ओकेर्ट जांस वैन रेनस्बर्ग का कहना है कि यह साझेदारी सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए भरोसे और बेहतर मोबिलिटी का भविष्य गढ़ने के बारे में है।

कंपनी न सिर्फ गाड़ियां बेचेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी निवेश करेगी। साथ ही ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए किफायती फाइनेंसिंग विकल्प भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

सीधे शब्दों में कहें तो टाटा मोटर्स ने दक्षिण अफ्रीका में अपनी वापसी सिर्फ एक ऑटो लॉन्च तक सीमित नहीं रखी, बल्कि इसे आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी बदलाव का हिस्सा बना दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय ऑटो दिग्गज की यह नई रणनीति वहां कितनी तेजी से कामयाब होती है।

