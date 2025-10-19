लोगों के दिमाग में घुस गईं इस कंपनी की कार, 3 दिन में 25,000 ग्राहक मिलेंगे; ये मारुति, हुंडई या महिंद्रा नहीं

संक्षेप: टाटा मोटर्स को फेस्टिव सीजन और GST 2.0 के चलते सितंबर में शानदार सेल्स मिली थी। कंपनी ने पैसेंजर व्हीकल्स सेगमेंट में अपनी सेल्स की रफ्तार को बनाए रखा है। कंपनी को धनतेरस से दिवाली के 3 दिन के दौरान 25,000 से ज्यादा कारों की डिलीवरी की उम्मीद है।

टाटा मोटर्स को फेस्टिव सीजन और GST 2.0 के चलते सितंबर में शानदार सेल्स मिली थी। कंपनी ने पैसेंजर व्हीकल्स सेगमेंट में अपनी सेल्स की रफ्तार को बनाए रखा है। कंपनी को धनतेरस से दिवाली के 3 दिन के दौरान 25,000 से ज्यादा कारों की डिलीवरी की उम्मीद है। कंपनी के पैसेंजर व्हीकल्स के चीफ कमर्शियल ऑफिसर अमित कामत ने कहा, "इस साल, क्षेत्रीय मुहूर्तों के अनुसार डिलीवरी दो से तीन दिनों में हो रही है। डिमांड स्थिर रही है और GST 2.0 ने इसके बढ़ने की उम्मीद है। खासकर टियर-2 और टियर-3 शहरों में जहां फेस्टिव सीजन में खरीदारी एक पारंपरिक चलन है।"

कंपनी अपनी कारों पर दिवाली तक धमाकेदार डिस्काउंट भी दे रही है। हालांकि, कई डीलर्स इस ऑफर का बेनिफिट पूरे अक्टूबर तक दे सकते हैं। फिर भी आप इस कंपनी की कोई कार खरीदना चाहते हैं तब बिना दे किए दिवाली तक या उससे पहले ही खरीद लेना चाहिए। इस डिस्काउंट की लिस्ट में कंपनी की सबसे सस्ती टियागो से लेकर उसकी मोस्ट सेलिंग नेक्सन भी शामिल है।

टियागो पर कुल 25,000 रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इसके चुनिंदा वैरिएंट पर 10,000 रुपए का कैश और 15,000 रुपए का एक्सचेंज बेनिफिट शामिल है।

टिगोर पर 30,000 रुपए तक का फायदा मिल रहा है। इसमें 15,000 रुपए का कैश और 15,000 रुपए का एक्सचेंज शामिल है।

पॉपुलर पंच पर 20,000 रुपए तक फायदा मिल रहा है। इसमें 5,000 रुपए का कैश और 15,000 का एक्सचेंज बोनस शामिल है।

नेक्सन पर कुल 25,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें 10,000 रुपए का कैश और 15,000 का एक्सचेंज बोनस शामिल है।

नेक्सन पर कुल 40,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें 20,000 रुपए का कैश और 20,000 का एक्सचेंज बोनस शामिल है।

हैरियर के फियरलेस एक्स वैरिएंट पर कुल 50,000 की छूट मिल रही है। इसमें 25,000 रुपए का कैश और 25,000 का एक्सचेंज बोनस शामिल है।

सफारी अकम्पलिश्ड एक्स वैरिएंट पर कुल 50,000 की छूट मिल रही है। इसमें 25,000 रुपए का कैश और 25,000 का एक्सचेंज बोनस शामिल है।