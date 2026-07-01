इस कंपनी की इलेक्ट्रिक कारों की मची लूट! हर 3 बुकिंग में से एक EV को मिली; सेल 62000 के पार

EV की कुल बिक्री के 23% की नई ऊंचाई पर पहुंच गई, जबकि टाटा ने यह भी खुलासा किया कि महीने के दौरान प्राप्त प्रत्येक तीन नई बुकिंग (33%) में से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए थी, जो भारत में EV की बढ़ती मेनस्ट्रीम की एडॉप्शन को दिखाता है।

₹ 21,901 / माह

EMI केवल ₹ 21,901 / माह

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) के लिए जून 2026 बेहद शानदार रहा है। कंपनी की पिछले महीने पैसेंजर व्हीकल की बिक्री साल-दर-साल के आधार पर बढ़कर 69.41% हो गई। कंपनी ने कुल 63,083 यूनिट बेचीं। घरेलू बिक्री 62,076 यूनिट रही, जो पिछले साल जून की तुलना में 67.40% अधिक है, जबकि एक्सपोर्ट 1,000 यूनिट का आंकड़ा पार कर गया। कंपनी को अब तक की सबसे बड़ी मंथली EV बिक्री भी मिली है। जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी इसकी कुल मात्रा का लगभग एक-चौथाई थी।

महीने-दर-महीने आधार पर, घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री मई 2026 में 59,090 यूनिट से 5.05% बढ़ी, जो हाल के प्रोडक्ट लॉन्च की एक सीरीज के बाद रेगुलर ग्रोथ को दिखाती है। इस महीने के दौरान इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा मोटर्स के लिए ग्रोथ का सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड भी रहा। कंपनी ने जून 2026 में 14,800 इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर बेचे, जबकि पिछले साल जून में 5,228 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। जिससे साल-दर-साल 183% की बड़ी ग्रोथ दर्ज की गई।

EV की कुल बिक्री के 23% की नई ऊंचाई पर पहुंच गई, जबकि टाटा ने यह भी खुलासा किया कि महीने के दौरान प्राप्त प्रत्येक तीन नई बुकिंग (33%) में से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए थी, जो भारत में EV की बढ़ती मेनस्ट्रीम की एडॉप्शन को दिखाता है। एक्सपोर्ट में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो एक साल पहले 154 यूनिट से बढ़कर 1,007 यूनिट हो गई।

टाटा मोटर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही के दौरान 1,82,574 यूनिट की कुल पैसेंजर व्हीकल सेल दर्ज की, जो पिछले साल की इसी अवधि के दौरान बेची गई 1,24,809 यूनिट से 46.28% अधिक है। घरेलू बिक्री बढ़कर 1,80,166 यूनिट हो गई, जबकि एक्सपोर्ट दोगुना से अधिक होकर 2,408 यूनिट हो गया।

इस तिमाही के दौरान EV की बिक्री भी साल-दर-साल 112% बढ़कर 34,467 यूनिट हो गई, जिससे भारत के इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल मार्केट में टाटा मोटर्स का लीडरशिप मजबूत हुआ। कंपनी ने इस बात पर भी जोर दिया कि तिमाही के दौरान उसकी रिटेल सेल्स मजबूत रही, व्हीकल रजिस्ट्रेशन साल-दर-साल लगभग 40% बढ़ रहा है, जो इंडस्ट्री की ओवरऑल विकास दर से लगभग दोगुना है।