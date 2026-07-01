इस कंपनी की इलेक्ट्रिक कारों की मची लूट! हर 3 बुकिंग में से एक EV को मिली; सेल 62000 के पार
EV की कुल बिक्री के 23% की नई ऊंचाई पर पहुंच गई, जबकि टाटा ने यह भी खुलासा किया कि महीने के दौरान प्राप्त प्रत्येक तीन नई बुकिंग (33%) में से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए थी, जो भारत में EV की बढ़ती मेनस्ट्रीम की एडॉप्शन को दिखाता है।
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) के लिए जून 2026 बेहद शानदार रहा है। कंपनी की पिछले महीने पैसेंजर व्हीकल की बिक्री साल-दर-साल के आधार पर बढ़कर 69.41% हो गई। कंपनी ने कुल 63,083 यूनिट बेचीं। घरेलू बिक्री 62,076 यूनिट रही, जो पिछले साल जून की तुलना में 67.40% अधिक है, जबकि एक्सपोर्ट 1,000 यूनिट का आंकड़ा पार कर गया। कंपनी को अब तक की सबसे बड़ी मंथली EV बिक्री भी मिली है। जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी इसकी कुल मात्रा का लगभग एक-चौथाई थी।
महीने-दर-महीने आधार पर, घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री मई 2026 में 59,090 यूनिट से 5.05% बढ़ी, जो हाल के प्रोडक्ट लॉन्च की एक सीरीज के बाद रेगुलर ग्रोथ को दिखाती है। इस महीने के दौरान इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा मोटर्स के लिए ग्रोथ का सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड भी रहा। कंपनी ने जून 2026 में 14,800 इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर बेचे, जबकि पिछले साल जून में 5,228 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। जिससे साल-दर-साल 183% की बड़ी ग्रोथ दर्ज की गई।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Force Motors Gurkha
₹ 16.75 - 18 लाख
Force Motors Urbania
₹ 30.51 - 37.21 लाख
Force Motors Traveller N
₹ 14.92 - 22.16 लाख
Tata Nexon
₹ 7.37 - 14.22 लाख
Tata Sierra.ev
₹ 18.79 - 26.48 लाख
Tata Altroz
₹ 6.3 - 10.77 लाख
EV की कुल बिक्री के 23% की नई ऊंचाई पर पहुंच गई, जबकि टाटा ने यह भी खुलासा किया कि महीने के दौरान प्राप्त प्रत्येक तीन नई बुकिंग (33%) में से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए थी, जो भारत में EV की बढ़ती मेनस्ट्रीम की एडॉप्शन को दिखाता है। एक्सपोर्ट में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो एक साल पहले 154 यूनिट से बढ़कर 1,007 यूनिट हो गई।
टाटा मोटर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही के दौरान 1,82,574 यूनिट की कुल पैसेंजर व्हीकल सेल दर्ज की, जो पिछले साल की इसी अवधि के दौरान बेची गई 1,24,809 यूनिट से 46.28% अधिक है। घरेलू बिक्री बढ़कर 1,80,166 यूनिट हो गई, जबकि एक्सपोर्ट दोगुना से अधिक होकर 2,408 यूनिट हो गया।
इस तिमाही के दौरान EV की बिक्री भी साल-दर-साल 112% बढ़कर 34,467 यूनिट हो गई, जिससे भारत के इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल मार्केट में टाटा मोटर्स का लीडरशिप मजबूत हुआ। कंपनी ने इस बात पर भी जोर दिया कि तिमाही के दौरान उसकी रिटेल सेल्स मजबूत रही, व्हीकल रजिस्ट्रेशन साल-दर-साल लगभग 40% बढ़ रहा है, जो इंडस्ट्री की ओवरऑल विकास दर से लगभग दोगुना है।
सिएरा EV भी लॉन्च हुई
कंपनी के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में अब सिएरा EV की एंट्री हो चुकी है। कंपनी ने इसे 18.79 लाख रुपए की शुरुआती एक्स-शोरू कीमत पर लॉन्च किया है। ये टॉप वैरिएंट के लिए 25.99 लाख रुपए तक जाती हैं। अपने स्टाइलिश लुक, शानदार फीचर्स और लग्जरी इंटीरियर से ये पहले ही सुर्खियां बटोर चुकी थी। ऐसे में इसके आने से कंपनी की EV सेगमेंट में पकड़ और भी मजबूत हो सकती है। भारतीय बाजार में सिएरा EV का सीधा मुकाबला महिंद्रा BE 6, मारुति सुजुकी ई विटारा, विनफास्ट VF6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और MG ZS EV जैसे मॉडल से होगा। लॉन्च के साथ कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है। वहीं, डिलीवरी 15 जुलाई से शुरू होगी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।