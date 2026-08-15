Safari EV से लेकर Avinya तक, आने वाली हैं टाटा मोटर्स की तीन नई इलेक्ट्रिक कारें

टाटा मोटर्स की नई इलेक्ट्रिक कारें आने वाली हैं। कंपनी अगले कुछ सालों में बड़े और ज्यादा प्रीमियम सेगमेंट में जाने के लिए कई नई इलेक्ट्रिक कारों पर काम कर रही है। इनमें Safari EV, एक नई इलेक्ट्रिक MPV और Avinya EV मेन हैं।

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Tata Avinya X

टाटा मोटर्स मार्केट में नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी के पास फिलहाल मास-मार्केट सेगमेंट में सबसे बड़ा EV पोर्टफोलियो है, जिसमें Tiago EV, Punch EV, Nexon EV, Curvv EV, Harrier EV और हाल ही में लॉन्च हुई Sierra EV शामिल हैं। अब कंपनी अगले कुछ सालों में बड़े और ज्यादा प्रीमियम सेगमेंट में जाने के लिए कई नई इलेक्ट्रिक कारों पर काम कर रही है। इनमें Safari EV, एक नई इलेक्ट्रिक MPV और Avinya EV मेन हैं। आइए जानते हैं कि कंपनी इन एसयूवी में क्या कुछ ऑफर कर सकती है।

Tata Safari EV इन अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारों में सबसे पहले सफारी EV के बाजार में आने की उम्मीद है। इसे Harrier EV वाले acti.ev+ इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर पर तैयार किया जाएगा। थ्री-रो वाली यह इलेक्ट्रिक एसयूवी मौजूदा सफारी के डिजाइन से काफी हद तक इंस्पायर्ड रह सकती है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के हिसाब से कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। सफारी EV में हैरियर EV वाला बैटरी पैक यूज किया जा सकता है। हालांकि, थ्री-रो लेआउट और एक्स्ट्रा वजन को देखते हुए इसकी रेंज और बैटरी सेटअप में कुछ अंतर हो सकता है। कंपनी इसे अगले 12 से 18 महीनों के अंदर लॉन्च कर सकती है।

नई इलेक्ट्रिक MPV पर भी काम कंपनी एक नई इलेक्ट्रिक MPV पर भी विचार कर रही है। अभी इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया गया है, लेकिन बढ़ती EV डिमांड के बीच थ्री-रो और ज्यादा स्पेस वाली इलेक्ट्रिक एमपीवी कंपनी के पोर्टफोलियो में एक अहम जगह बना सकती है। भारत में इलेक्ट्रिक कारों का बाजार अब केवल छोटी एसयूवी तक सीमित नहीं रह गया है। ऐसे में टाटा की इलेक्ट्रिक एमपीवी उन फैमिली को आकर्षित कर सकती है, जो ज्यादा केबिन स्पेस और थ्री-रो सीटिंग के साथ EV खरीदना चाहते हैं। इसका मुकाबला आने वाली Maruti Suzuki YMC जैसी इलेक्ट्रिक एमपीवी से हो सकता है।