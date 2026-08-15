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Safari EV से लेकर Avinya तक, आने वाली हैं टाटा मोटर्स की तीन नई इलेक्ट्रिक कारें

By Kumar Prashant Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा मोटर्स की नई इलेक्ट्रिक कारें आने वाली हैं। कंपनी अगले कुछ सालों में बड़े और ज्यादा प्रीमियम सेगमेंट में जाने के लिए कई नई इलेक्ट्रिक कारों पर काम कर रही है। इनमें Safari EV, एक नई इलेक्ट्रिक MPV और Avinya EV मेन हैं।

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टाटा मोटर्स मार्केट में नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी के पास फिलहाल मास-मार्केट सेगमेंट में सबसे बड़ा EV पोर्टफोलियो है, जिसमें Tiago EV, Punch EV, Nexon EV, Curvv EV, Harrier EV और हाल ही में लॉन्च हुई Sierra EV शामिल हैं। अब कंपनी अगले कुछ सालों में बड़े और ज्यादा प्रीमियम सेगमेंट में जाने के लिए कई नई इलेक्ट्रिक कारों पर काम कर रही है। इनमें Safari EV, एक नई इलेक्ट्रिक MPV और Avinya EV मेन हैं। आइए जानते हैं कि कंपनी इन एसयूवी में क्या कुछ ऑफर कर सकती है।

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इन अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारों में सबसे पहले सफारी EV के बाजार में आने की उम्मीद है। इसे Harrier EV वाले acti.ev+ इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर पर तैयार किया जाएगा। थ्री-रो वाली यह इलेक्ट्रिक एसयूवी मौजूदा सफारी के डिजाइन से काफी हद तक इंस्पायर्ड रह सकती है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के हिसाब से कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। सफारी EV में हैरियर EV वाला बैटरी पैक यूज किया जा सकता है। हालांकि, थ्री-रो लेआउट और एक्स्ट्रा वजन को देखते हुए इसकी रेंज और बैटरी सेटअप में कुछ अंतर हो सकता है। कंपनी इसे अगले 12 से 18 महीनों के अंदर लॉन्च कर सकती है।

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नई इलेक्ट्रिक MPV पर भी काम

कंपनी एक नई इलेक्ट्रिक MPV पर भी विचार कर रही है। अभी इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया गया है, लेकिन बढ़ती EV डिमांड के बीच थ्री-रो और ज्यादा स्पेस वाली इलेक्ट्रिक एमपीवी कंपनी के पोर्टफोलियो में एक अहम जगह बना सकती है। भारत में इलेक्ट्रिक कारों का बाजार अब केवल छोटी एसयूवी तक सीमित नहीं रह गया है। ऐसे में टाटा की इलेक्ट्रिक एमपीवी उन फैमिली को आकर्षित कर सकती है, जो ज्यादा केबिन स्पेस और थ्री-रो सीटिंग के साथ EV खरीदना चाहते हैं। इसका मुकाबला आने वाली Maruti Suzuki YMC जैसी इलेक्ट्रिक एमपीवी से हो सकता है।

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Tata Avinya बनेगी कंपनी की प्रीमियम EV

टाटा मोटर्स के भविष्य के EV पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा नाम Avinya का होगा। इसे शुरुआत में एक futuristic concept के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन इसके प्रोडक्शन मॉडल के डिवेलपमेंट के दौरान प्रोजेक्ट में काफी बदलाव हुए हैं। शुरुआत में अविन्या को JLR से जुड़ी एक आर्किटेक्चर पर बेस्ड बताया गया था। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इसके लिए Chery-JLR के Freelander प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकती है। यह आर्किटेक्चर अलग-अलग बॉडी स्टाइल को सपोर्ट करेगा। अविन्या रेंज का प्रोडक्शन करीब 2027 के मिड में शुरू होने की उम्मीद है।

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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