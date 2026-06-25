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Tata का बड़ा प्लान, आ रहीं 6 नई पेट्रोल-डीजल कारें, 4 नई EV और 20 से ज्यादा फेसलिफ्ट भी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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अपने ऐनुअल इन्वेस्टर डे में कंपनी ने खुलासा किया कि मार्च 2031 तक वह 6 नए ICE मॉडल लॉन्च करेगी। फिलहाल टाटा के पोर्टफोलियो में 9 ICE मॉडल मौजूद हैं, लेकिन नए लॉन्च के बाद यह संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी।

Tata का बड़ा प्लान, आ रहीं 6 नई पेट्रोल-डीजल कारें, 4 नई EV और 20 से ज्यादा फेसलिफ्ट भी
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टाटा मोटर्स ने इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तहलका मचाने की तैयारी कर ली है। कंपनी अगले पांच सालों में अपने पोर्टफोलियो को बड़े लेवल पर एक्सपैंड करने वाली है। 23 जून को हुए अपने ऐनुअल इन्वेस्टर डे में कंपनी ने खुलासा किया कि मार्च 2031 तक वह 6 नए ICE (पेट्रोल और डीजल) मॉडल लॉन्च करेगी। फिलहाल टाटा के पोर्टफोलियो में 9 ICE मॉडल मौजूद हैं, लेकिन नए लॉन्च के बाद यह संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी। साथ ही कंपनी अपनी सेल को FY2026 के 6,40,000 यूनिट्स मुकाबले FY2031 तक बढ़ा कर 1.2 मिलियन यूनिट करने का टारगेट लेकर चल रही है। आइए जानते हैं डीटेल।

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टाटा स्कारलेट की हो सकती है एंट्री

कंपनी ने अभी तक लॉन्च होने वाले नए मॉडल्स का नाम नहीं बताया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ नए प्रोडक्ट्स की चर्चा शुरू हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा एक नई सब-4 मीटर बॉक्सी SUV की है, जिसका कोडनेम 'Tata Scarlet' बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह SUV 2027 में लॉन्च हो सकती है। इसकी टक्कर रेनो ब्रिजर और महिंद्रा विजन S से होगी। इसके अलावा टाटा एक नई MPV पर भी काम कर रहा है। माना जा रहा है कि यह मॉडल नई सिएरा के ARGOS प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा। यह प्लेटफॉर्म 4.6 मीटर तक लंबाई वाले वाहनों को सपोर्ट करता है, जिससे बेहतर स्पेस और कंफर्ट मिलने की उम्मीद है।

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आएंगी कई नई इलेक्ट्रिक कारें

नए इलेक्ट्रिक वीइकल्स को लॉन्च करने का प्लान भी टाटा मोटर्स ने काफी अग्रेसिव रखा है। फिलहाल टाटा मोटर्स भारत में 6 इलेक्ट्रिक कारें सेल करती है। इसी महीने कंपनी की सिएरा ईवी की भी एंट्री होने वाली है। इसके बाद Avinya ब्रैंड के तहत पहली इलेक्ट्रिक कार बाजार में एंट्री करेगी। इसके अलावा दो और नए EV मॉडल भी लॉन्च किए जाएंगे।

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रिपोर्ट्स के अनुसार इन दो नए इलेक्ट्रिक मॉडलों में से एक Safari.ev हो सकती है, जिसे इस साल के फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। वहीं, दूसरा मॉडल अपकमिंग स्कारलेट SUV का इलेक्ट्रिक वर्जन हो सकता है। कंपनी का टारगेट मार्च 2031 तक अपने इलेक्ट्रिक वीइकल पोर्टफोलियो को बढ़ाकर 10 मॉडल तक पहुंचाने का है।

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मार्च 2031 तक टोटल 25 मॉडल

ICE और EV दोनों को मिलाकर टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में मार्च 2031 तक टोटल 25 मॉडल होंगे। हालांकि, इनमें से कई मॉडल मौजूदा गाड़ियों के इलेक्ट्रिक या दूसरे डेरिवेटिव वर्जन होंगे। इसीलिए अलग-अलग मॉडल्स की संख्या करीब 15 से 20 के बीच रहने की संभावना है। नई गाड़ियों के अलावा कंपनी मौजूदा मॉडलों को भी लगातार अपडेट करती रहेगी। टाटा मोटर्स ने बताया है कि मार्च 2031 तक 20 से ज्यादा ICE मॉडलों और 10 से अधिक इलेक्ट्रिक मॉडलों में फेसलिफ्ट, रिफ्रेश और अन्य बड़े अपडेट लाए जाएंगे।

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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