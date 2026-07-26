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बड़ा धमाका करने की तैयारी में Tata, नए अवतार में वापस आ सकती है Sumo, मिलेंगे जबर्दस्त फीचर

By Kumar Prashant Singh
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रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा मोटर्स आइकॉनिक सूमो को 2028 तक मार्केट में लॉन्च कर सकती है। इसमें मॉडर्न फीचर्स, 5-स्टार सेफ्टी, पेट्रोल और डीजल के साथ EV ऑप्शन मिल सकते हैं। इसकी कीमत 18-30 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

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टाटा मोटर्स मार्केट में सूमो को फिर से लॉन्च कर सकती है। कंपनी पहले ही अनाउंस कर चुकी है कि वह 2030 तक 6 नई पेट्रोल और डीजल कारें इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी। मोटरऑक्टेन की रिपोर्ट के अनुसार सूमो इनमें से एक हो सकती है। टाटा सूमो कंपनी की सिएरा एसयूवी वाले प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसे ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है और न ही किसी टेस्टिंग मॉडल को सड़कों पर देखा गया है। फिर भी माना जा रहा है कि टाटा अपनी इस आइकॉनिक एसयूवी को मॉडर्न अवतार में वापस ला सकती है।

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पुरानी सूमो जैसा दमदार डिजाइन

फिलहाल नई सूमो के डिजाइन से जुड़ी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह कंपनी ने नई सिएरा में पुराने मॉडल की पहचान को बरकरार रखा है, उसी तरह नई सूमो में भी पुराने मॉडल की झलक देखने को मिल सकती है। नई सूमो में बॉक्सी और अपराइट डिजाइन, मजबूत बॉडी और बड़ा केबिन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसे मॉडर्न लुक देने के लिए नई फ्रंट ग्रिल, 19-इंच अलॉय व्हील्स, स्लिम LED हेडलैंप, नई LED टेललाइट्स, इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो और दूसरे कई स्टाइलिंग अपडेट दिए जा सकते हैं।

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फीचर्स में मिलेगा बड़ा अपग्रेड

नई सूमो फीचर्स के मामले में मौजूदा मॉडल से बिल्कुल अलग और ज्यादा प्रीमियम हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें सिएरा जैसी फीचर लिस्ट देखने को मिल सकती है। संभावित फीचर्स में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप (डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इन्फोटेनमेंट और पैसेंजर डिस्प्ले), 12-स्पीकर JBL Black ऑडियो सिस्टम, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, AR हेड-अप डिस्प्ले (HUD), पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर शामिल हो सकते हैं।

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सेफ्टी पर रहेगा पूरा फोकस

टाटा मोटर्स अपनी मजबूत और सेफ गाड़ियों के लिए जानी जाती है। ऐसे में नई सूमो में भी सेफ्टी का खास ध्यान रखा जा सकता है। इस एसयूवी में हाई-स्ट्रेंथ स्टील से बनी मजबूत बॉडी मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360-डिग्री कैमरा, Level 2+ ADAS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), हिल होल्ड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और अन्य एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए जा सकते हैं। अगर यह एसयूवी लॉन्च होती है, तो उम्मीद की जा रही है कि इसे भी टाटा की दूसरी गाड़ियों की तरह 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल सकती है।

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पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक का ऑप्शन

नई सूमो को मल्टी-पावरट्रेन ऑप्शन्स के साथ पेश किया जा सकता है। माना जा रहा है कि इसमें सिएरा वाले इंजन ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। इनमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा टाटा इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी ला सकता है। EV मॉडल में 63kWh और 75kWh बैटरी पैक मिलने की संभावना है।

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लॉन्च और संभावित कीमत

कंपनी ने नई सूमो को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है और इसकी टेस्टिंग भी अभी शुरू नहीं हुई है। इसलिए इसके बाजार में आने में अभी समय लग सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, नई सूमो को 2028 तक लॉन्च किया जा सकता है। इसकी संभावित ऑन-रोड कीमत 18 लाख रुपये से 30 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

(Photo: MotorOctane)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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