बड़ा झटका! इस दिन से महंगी हो जाएंगी टाटा मोटर्स की कारें; जानिए क्या है वजह

Mar 20, 2026 05:53 pm IST

टाटा मोटर्स 1 अप्रैल, 2026 से अपने पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है। यह फैसला इनपुट कॉस्ट (कच्चे माल की लागत) में लगातार हो रही बढ़ोतरी के असर को कम करने के लिए लिया गया है।

देसी कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स 1 अप्रैल, 2026 से अपने पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है। कंपनी के अनुसार, यह फैसला इनपुट कॉस्ट (कच्चे माल की लागत) में लगातार हो रही बढ़ोतरी के असर को कम करने के लिए लिया गया है। टाटा मोटर्स अपनी पेट्रोल-डीजल (ICE) गाड़ियों की कीमतों में औसतन 0.50 पर्सेंट का इजाफा करेगी। हालांकि, यह बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडल और उनके वैरिएंट्स के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

क्या है बढ़ोतरी की वजह टाटा मोटर्स ने साफ किया है कि कच्चे माल और कलपुर्जों की बढ़ती कीमतों की वजह से कंपनी पर काफी दबाव है। ग्राहकों को वही क्वालिटी और स्टैंडर्ड देने के लिए कीमतों में यह मामूली बदलाव करना जरूरी हो गया है। कंपनी ने केवल पैसेंजर गाड़ियां ही नहीं, बल्कि इसी हफ्ते अपने कमर्शियल वाहनों (ट्रक और बस आदि) की कीमतों में भी 1.50 पर्सेंट तक की बढ़ोतरी का एलान किया था। टाटा मोटर्स का कहना है कि वे इस बढ़ती लागत का केवल एक छोटा हिस्सा ही ग्राहकों पर डाल रहे हैं। बाकी का बोझ कंपनी खुद उठा रही है।

ऑटो इंडस्ट्री पर महंगाई की मार हैरानी की बात यह है कि केवल टाटा ही नहीं, बल्कि पूरी ऑटो इंडस्ट्री इस समय महंगाई की मार झेल रही है। जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता कंपनी ऑडी भी 1 अप्रैल से अपनी गाड़ियों के दाम 2 पर्सेंट तक बढ़ाने जा रही है। वहीं, देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी भी कीमतों की समीक्षा कर रही है। मारुति के सीनियर एग्जीक्यूटिव पार्थो बनर्जी का कहना है कि कीमती धातुओं और कमोडिटी की कीमतों में उछाल की वजह से वे लागत पर करीबी नजर रख रहे हैं। जल्द ही दाम बढ़ाए जा सकते हैं।