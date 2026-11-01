टाटा मोटर्स की अक्टूबर 2026 में जबरदस्त सेल, पहली बार एक महीने में बिकीं 75 हजार से ज्यादा गाड़ियां
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने अक्टूबर 2026 में अब तक की सबसे ज्यादा मंथली सेल दर्ज की है। ऐसा पहली बार हुआ है जब टाटा मोटर्स की एक महीने में सेल 75,000 यूनिट के पार पहुंची है।
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने अक्टूबर 2026 में अब तक की सबसे ज्यादा मंथली सेल दर्ज की है। कंपनी ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट को मिलाकर टोटल 75,426 कारें और एसयूवी सेल कीं। ऐसा पहली बार हुआ है जब टाटा मोटर्स की एक महीने में सेल 75 हजार यूनिट के पार पहुंची है। अक्टूबर 2025 में कंपनी ने टोटल 61,295 व्हीकल सेल किए थे। इस तरह ईयर-ऑन-ईयर सेल में 23.05% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के मुताबिक, अक्टूबर में उसे अब तक की सबसे ज्यादा बुकिंग भी मिली है। खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक और सीएनजी कारों की मांग सप्लाई से ज्यादा बनी हुई है।
घरेलू बाजार में 20.87% की बढ़ोतरी
अक्टूबर 2026 में टाटा मोटर्स ने घरेलू बाजार में 73,894 पैसेंजर व्हीकल बेचे, जबकि पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 61,134 यूनिट था। इस तरह घरेलू बिक्री में सालाना आधार पर 20.87% की बढ़ोतरी हुई। सितंबर 2026 के मुकाबले भी बिक्री बेहतर रही। सितंबर में कंपनी ने डोमेस्टिक मार्केट में 68,810 व्हीकल सेल किए थे। यह मंथ-ऑन-मंथ बेसिस पर 7.39% की ग्रोथ है।
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EV बिक्री में करीब 75% का उछाल
टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में भी शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली। अक्टूबर में कंपनी ने टोटल 16,244 ईवी को सेल किया, जो पिछले साल अक्टूबर में बिकी 9,286 यूनिट के मुकाबले 74.93% ज्यादा हैं। सितंबर 2026 में कंपनी ने 15,384 इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल किए थे। इस तरह मंथ-ऑन-मंथ बेसिस पर भी ईवी सेल में 5.59% की बढ़ोतरी हुई। अक्टूबर में कंपनी की टोटल पैसेंजर व्हीकल बिक्री में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी करीब 21.54% रही।
पंच ईवी की बिक्री 5,000 यूनिट के पार
टाटा पंच ईवी ने अक्टूबर में एक महीने में 5,000 यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया। कंपनी के मुताबिक यह शानदार माइलस्टोन हासिल करने वाला उसका पहला अलग ईवी मॉडल है। टाटा का कहना है कि उसकी इलेक्ट्रिक कारों के साथ सीएनजी मॉडल की मांग भी सप्लाई से ज्यादा बनी हुई है। कंपनी इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन और सप्लाई बढ़ाने पर काम कर रही है।
एक्सपोर्ट में 851% से ज्यादा की बढ़ोतरी
टाटा मोटर्स ने अक्टूबर 2026 में 1,532 पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट किए। जबकि, पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 161 यूनिट था। इस तरह एक्सपोर्ट में 851.55% की बढ़ोतरी हुई। बताते चलें कि टाटा मोटर्स के मुताबिक अक्टूबर में उसकी टोटल सेल में करीब 23% की बढ़ोतरी हुई। जबकि, इस दौरान इंडस्ट्री की ग्रोथ करीब 10% रहने का अनुमान है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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