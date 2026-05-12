Tata ने किया बड़ा धमाका, इस iCNG हैचबैक में हुई ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की एंट्री, कीमत भी शानदार
टाटा ने अपनी पॉप्युलर हैचबैक यानी ऑल्ट्रोज iCNG में AMT ट्रांसमिशन को इंट्रोड्यूस कर दिया है। नई Altroz iCNG AMT टोटल पांच वेरिएंट - Pure, Pure S, Creative, Creative S और Accomplished S में आती है।
CNG हैचबैक लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। टाटा ने अपनी पॉप्युलर हैचबैक यानी ऑल्ट्रोज iCNG में AMT ट्रांसमिशन को इंट्रोड्यूस कर दिया है। नई Altroz iCNG AMT टोटल पांच वेरिएंट - Pure, Pure S, Creative, Creative S और Accomplished S में आती है। इसकी शुरुआती कीमत (एक्स-शोरूम, दिल्ली) 8,69,990 रुपये है। वहीं, इसके टॉप-एंड वेरिएंट यानी Accomplished S की कीमत 10.77 लाख रुपये है। आइए डीटेल में जानते हैं इस नई ऑल्ट्रोज के बारे में।
पावरफुल इंजन और दमदार टॉर्क
अल्ट्रोज सीएनजी में पेट्रोल वेरिएंट की तरह ही 1.2-लीटर का 3-सिलेंडर इंजन दिया गया है, लेकिन इसमें फैक्ट्री-फिटेड ट्विन-सिलेंडर किट लगी है। सीएनजी मोड में यह इंजन 73.5 हॉर्सपावर और 103 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है, जबकि पेट्रोल मोड में यह 88 हॉर्सपावर और 115 एनएम का टॉर्क ऑफर करता है। 5-स्पीड एएमटी भी वही यूनिट है, जो पेट्रोल अल्ट्रोज वेरिएंट में ऑफर किया जा रहा है।
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Tata Tiago EV
₹ 7.99 - 11.14 लाख
Tata Tigor EV
₹ 12.49 - 13.75 लाख
Tata Nexon EV
₹ 12.49 - 17.49 लाख
Tata Curvv EV
₹ 16.99 - 22.24 लाख
पेट्रोल और डीजल वेरिएंट से कम बूट स्पेस
ऑल्ट्रोज के पेट्रोल और डीजल वेरिएंट के 345 लीटर के बूट स्पेस के मुकाबले, सीएनजी वर्जन की लगेज कैपेसिटी 210 लीटर है। टोयोटा ग्लान्जा और मारुति बलेनो जैसी राइवल कारों में सीएनजी इंजन कम फीचर्स वाले लोअर ट्रिम लेवल में ही उपलब्ध है। वहीं, टाटा ने सीएनजी एएमटी इंजन को ऑल्ट्रोज के सबसे लोअर ट्रिम, अकम्प्लिश्ड एस तक ऑफर किया है। इस ट्रिम में एलईडी हेडलाइट्स और टेललाइट्स, सनरूफ, 10.25 इंच का इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन, 7 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग पैड, एम्बिएंट लाइटिंग, 16 इंच के अलॉय वील्स के साथ कई और धांसू फीचर्स शामिल हैं।
नई टियागो ईवी लॉन्च करने की भी तैयारी
टाटा अपनी अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक हैचबैक टियागो ईवी को अपडेट देने की तैयारी कर रही है। इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इसमें बड़े मैकेनिकल बदलाव करने जा रही है। टाटा मोटर्स पुरानी 19 kWh की छोटी बैटरी को बेस मॉडल में ही 24 kWh की बैटरी से रिप्लेस करने वाला है। जबकि, टॉप मॉडल्स में कंपनी 30 kWh का बड़ा बैटरी पैक देने वाली है। इस अपडेट के बाद कार की रेंज बढ़कर करीब 366 किलोमीटर तक हो सकती है। नई Tiago.ev को इसी महीने के आखिर में मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है।
सिएरा EV भी होने वाली है लॉन्च
टाटा ने सिएरा को पिछले साल लॉन्च किया था। ICE वर्जन के बाद, टाटा अब सिएरा के EV वर्जन पर काम कर रही है। टाटा काफी समय से इसकी टेस्टिंग कर रही है और सिएरा ईवी को बाजार में लॉन्च करने के लिए लगभग तैयार है। इसको 2026 की सेकेंड क्वॉर्टर में लॉन्च किया जा सकता है। इसका एक्सटीरियर लुक लगभग ICE वर्जन जैसा ही होगा।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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