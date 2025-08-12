टाटा का ओणम धमाका! कारों पर आई पूरे ₹2 लाख की बंपर छूट, अब खरीदने वालों की लगेगी लाइन

टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने ओणम (Onam) पर धमाकेदार ऑफर दिया है। कंपनी अपनी कारों पर 2 लाख रुपये तक की छूट दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ओणम के त्योहार को खास बनाने के लिए टाटा मोटर्स ने केरल में अपने पैसेंजर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 2 लाख तक के डिस्काउंट का ऐलान किया है। यह ऑफर 25 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक लागू रहेगा और इसमें कंपनी के सभी ICE (पेट्रोल/डीजल) और EV (इलेक्ट्रिक) मॉडल शामिल हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ऑफर की मुख्य बातें इस त्योहार पर 2 लाख तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अलग-अलग मॉडल पर अलग-अलग बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ये ऑफर ICE और EV दोनों सेगमेंट पर लागू है। फाइनेंस ऑप्शन में बैलून स्कीम (Balloon Scheme), स्टेप-अप EMI और लो EMI Plan शामिल हैं। वहीं, EV खरीदारों के लिए 6 महीने की फंडिंग पर एक्सेसरीज, वारंटी और सर्विसिंग का फायदा मिलेगा।

केरला कम्स टूगेदर विथ टाटा मोटर्स (Kerala Comes Together With Tata Motors) कैंपेन के तहत आइकॉनिक मलयालम ट्रैक Nada Nada” by Avial पेश किया गया।

टाटा ICE मॉडल्स पर डिस्काउंट

मॉडल अधिकतम डिस्काउंट टाटा अल्ट्रोज ₹1,00,000 टाटा हैरियर ₹75,000 टाटा सफारी ₹75,000 टाटा पंच ₹65,000 टाटा टियागो ₹60,000 टाटा टिगोर ₹60,000 टाटा नेक्सन ₹60,000 टाटा कर्व (ICE) ₹40,000

टाटा EV मॉडल्स पर डिस्काउंट

मॉडल अधिकतम डिस्काउंट टाटा कर्व EV ₹2,00,000 टाटा टियागो EV ₹1,00,000 टाटा नेक्सॉन EV ₹1,00,000 टाटा हैरियर EV ₹1,00,000 टाटा पंच EV ₹85,000

टाटा मोटर्स का कहना टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि केरल हमारे लिए हमेशा एक अहम मार्केट रहा है। ओणम हमारे ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है और इस बार हम इसे और भी खास बनाना चाहते हैं। आकर्षक कैश ऑफर्स, आसान फाइनेंसिंग और प्रायोरिटी डिलीवरी के साथ ग्राहकों को बेहतरीन खरीद अनुभव मिलेगा।