टाटा का ओणम धमाका! कारों पर आई पूरे ₹2 लाख की बंपर छूट, अब खरीदने वालों की लगेगी लाइन

टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने ओणम (Onam) पर धमाकेदार ऑफर दिया है। कंपनी अपनी कारों पर 2 लाख रुपये तक की छूट दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 12 Aug 2025 09:18 PM
टाटा का ओणम धमाका! कारों पर आई पूरे ₹2 लाख की बंपर छूट, अब खरीदने वालों की लगेगी लाइन

ओणम के त्योहार को खास बनाने के लिए टाटा मोटर्स ने केरल में अपने पैसेंजर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 2 लाख तक के डिस्काउंट का ऐलान किया है। यह ऑफर 25 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक लागू रहेगा और इसमें कंपनी के सभी ICE (पेट्रोल/डीजल) और EV (इलेक्ट्रिक) मॉडल शामिल हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ऑफर की मुख्य बातें

इस त्योहार पर 2 लाख तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अलग-अलग मॉडल पर अलग-अलग बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ये ऑफर ICE और EV दोनों सेगमेंट पर लागू है। फाइनेंस ऑप्शन में बैलून स्कीम (Balloon Scheme), स्टेप-अप EMI और लो EMI Plan शामिल हैं। वहीं, EV खरीदारों के लिए 6 महीने की फंडिंग पर एक्सेसरीज, वारंटी और सर्विसिंग का फायदा मिलेगा।

केरला कम्स टूगेदर विथ टाटा मोटर्स (Kerala Comes Together With Tata Motors) कैंपेन के तहत आइकॉनिक मलयालम ट्रैक Nada Nada” by Avial पेश किया गया।

टाटा ICE मॉडल्स पर डिस्काउंट

मॉडलअधिकतम डिस्काउंट
टाटा अल्ट्रोज₹1,00,000
टाटा हैरियर₹75,000
टाटा सफारी₹75,000
टाटा पंच₹65,000
टाटा टियागो₹60,000
टाटा टिगोर₹60,000
टाटा नेक्सन₹60,000
टाटा कर्व (ICE)₹40,000

टाटा EV मॉडल्स पर डिस्काउंट

मॉडलअधिकतम डिस्काउंट
टाटा कर्व EV₹2,00,000
टाटा टियागो EV₹1,00,000
टाटा नेक्सॉन EV₹1,00,000
टाटा हैरियर EV₹1,00,000
टाटा पंच EV₹85,000

टाटा मोटर्स का कहना

टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि केरल हमारे लिए हमेशा एक अहम मार्केट रहा है। ओणम हमारे ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है और इस बार हम इसे और भी खास बनाना चाहते हैं। आकर्षक कैश ऑफर्स, आसान फाइनेंसिंग और प्रायोरिटी डिलीवरी के साथ ग्राहकों को बेहतरीन खरीद अनुभव मिलेगा।

इस ऑफर के साथ केरल के कार बायर्स को न सिर्फ बड़े डिस्काउंट का फायदा मिलेगा, बल्कि फाइनेंस और सर्विसिंग में भी आसानी होगी। अगर आप नई टाटा कार या EV लेने की सोच रहे हैं, तो ओणम का यह मौका हाथ से जाने लायक नहीं है।

