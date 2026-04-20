विदेशी मार्केट में देसी ब्रांड का डंका: महिंद्रा, मारुति, हुंडई से भी ज्यादा बेचीं कारें; 263.5% बढ़ गया एक्सपोर्ट

Apr 20, 2026 11:21 am IST

टाटा मोटर्स की कारों को भारतीय मार्केट में खूब पसंद किया जाता है। इसके अलावा, अगर FY2026 के दौरान हुए एक्सपोर्ट की बात करें तो टाटा मोटर्स की डिमांड सबसे ज्यादा रही।

टाटा मोटर्स की कारों को भारतीय मार्केट में खूब पसंद किया जाता है। हालांकि, अब विदेशी मार्केट में भी टाटा के कारों की डिमांड ताबड़तोड़ बढ़ रही है। अगर FY2026 के दौरान हुए एक्सपोर्ट की बात करें तो टाटा मोटर्स की डिमांड सबसे ज्यादा रही। टाटा मोटर्स ने इस दौरान 263.5 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,350 यूनिट कारों का निर्यात किया। इस तरह डिमांड के मामले में टाटा ने मारुति सुजुकी, हुंडई, टोयोटा, होंडा, महिंद्रा और किया जैसे ब्रांड्स को भी पीछे छोड़ दिया। आइए जानते हैं आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स की प्लानिंग के बारे में विस्तार से।

क्या है कंपनी की प्लानिंग टाटा मोटर्स आने वाले समय में भारतीय मार्केट पर पूरी तरह छाने की तैयारी में है। कंपनी सबसे बड़ी प्लानिंग 'इलेक्ट्रिक' और 'प्रीमियम' सेगमेंट को लेकर है। इस साल और 2026 की शुरुआत तक हमें टाटा सिएरा (Sierra EV) और सफारी इलेक्ट्रिक जैसी दमदार गाड़ियां सड़कों पर दिख सकती हैं। सिएरा के साथ टाटा अपनी पुरानी यादों को एक मॉडर्न अवतार में वापस ला रहा है। इसके अलावा, कंपनी अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार टियागो ईवी (Tiago EV) का फेसलिफ्ट भी लाने वाली है।

जल्द शुरू होगी अविन्या सीरीज टाटा की असली चाल 'अविन्या' (Avinya) सीरीज के साथ शुरू होगी। इसे लग्जरी कारों को टक्कर देने के लिए बनाया जा रहा है। कंपनी का इरादा सिर्फ नई गाड़ियां लॉन्च करना ही नहीं, बल्कि भारतीय ग्राहकों की हर जरूरत को समझना है। टाटा अब अपनी कारों में ADAS (सेफ्टी फीचर्स) और बड़ी टचस्क्रीन जैसे हाई-टेक फीचर्स पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। साथ ही, कंपनी पेट्रोल और डीजल के साथ-साथ CNG सेगमेंट में भी नए ऑप्शन पर ध्यान दे रही है।