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विदेशी मार्केट में देसी ब्रांड का डंका: महिंद्रा, मारुति, हुंडई से भी ज्यादा बेचीं कारें; 263.5% बढ़ गया एक्सपोर्ट

Apr 20, 2026 11:21 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा मोटर्स की कारों को भारतीय मार्केट में खूब पसंद किया जाता है। इसके अलावा, अगर FY2026 के दौरान हुए एक्सपोर्ट की बात करें तो टाटा मोटर्स की डिमांड सबसे ज्यादा रही।

विदेशी मार्केट में देसी ब्रांड का डंका: महिंद्रा, मारुति, हुंडई से भी ज्यादा बेचीं कारें; 263.5% बढ़ गया एक्सपोर्ट

टाटा मोटर्स की कारों को भारतीय मार्केट में खूब पसंद किया जाता है। हालांकि, अब विदेशी मार्केट में भी टाटा के कारों की डिमांड ताबड़तोड़ बढ़ रही है। अगर FY2026 के दौरान हुए एक्सपोर्ट की बात करें तो टाटा मोटर्स की डिमांड सबसे ज्यादा रही। टाटा मोटर्स ने इस दौरान 263.5 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,350 यूनिट कारों का निर्यात किया। इस तरह डिमांड के मामले में टाटा ने मारुति सुजुकी, हुंडई, टोयोटा, होंडा, महिंद्रा और किया जैसे ब्रांड्स को भी पीछे छोड़ दिया। आइए जानते हैं आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स की प्लानिंग के बारे में विस्तार से।

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क्या है कंपनी की प्लानिंग

टाटा मोटर्स आने वाले समय में भारतीय मार्केट पर पूरी तरह छाने की तैयारी में है। कंपनी सबसे बड़ी प्लानिंग 'इलेक्ट्रिक' और 'प्रीमियम' सेगमेंट को लेकर है। इस साल और 2026 की शुरुआत तक हमें टाटा सिएरा (Sierra EV) और सफारी इलेक्ट्रिक जैसी दमदार गाड़ियां सड़कों पर दिख सकती हैं। सिएरा के साथ टाटा अपनी पुरानी यादों को एक मॉडर्न अवतार में वापस ला रहा है। इसके अलावा, कंपनी अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार टियागो ईवी (Tiago EV) का फेसलिफ्ट भी लाने वाली है।

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जल्द शुरू होगी अविन्या सीरीज

टाटा की असली चाल 'अविन्या' (Avinya) सीरीज के साथ शुरू होगी। इसे लग्जरी कारों को टक्कर देने के लिए बनाया जा रहा है। कंपनी का इरादा सिर्फ नई गाड़ियां लॉन्च करना ही नहीं, बल्कि भारतीय ग्राहकों की हर जरूरत को समझना है। टाटा अब अपनी कारों में ADAS (सेफ्टी फीचर्स) और बड़ी टचस्क्रीन जैसे हाई-टेक फीचर्स पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। साथ ही, कंपनी पेट्रोल और डीजल के साथ-साथ CNG सेगमेंट में भी नए ऑप्शन पर ध्यान दे रही है।

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सारे ऑप्शन पर कर रही काम

टाटा मोटर्स की स्ट्रैटजी अब हर बजट और हर कैटेगरी में एक ऐसी गाड़ी देना है जो दिखने में शानदार और मजबूती में नंबर-1 हो। कंपनी अपने सर्विस नेटवर्क और चार्जिंग स्टेशनों के जाल को भी तेजी से फैला रही है ताकि इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को रेंज की चिंता न रहे। कुल मिलाकर कहें तो टाटा आने वाले कुछ सालों में खुद को एक 'देसी' ब्रांड से ऊपर उठाकर एक ग्लोबल स्टैंडर्ड वाला ब्रांड बनाने की दिशा में काम कर रहा है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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