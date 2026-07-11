₹5.70 लाख ये SUV कंपनी के सभी 8 मॉडल पर पड़ी भारी; 21000 लोगों ने खरीद बनाया नंबर-1; 5-स्टार सेफ्टी से लैस

टाटा मोटर्स के लिए पिछला महीना शानदार निकला है। दरअसल, कंपनी ने कुल 62,076 गाड़ियां बेचीं। जबकि जून 2025 में 37,083 यूनिट बिकी थीं। यानी उसे साल-दर-साल के आधार पर 67% की ग्रोथ मिली। वहीं, मई में कंपनी ने 59,090 यूनिट बेची थीं। यानी 5% की मंथली ग्रोथ मिली। कंपनी के लिए टाटा पंच उसकी नंबर-1 कार रही।

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टाटा मोटर्स की जून 2026 की मॉडल वाइज सेल्स रिपोर्ट सामने आ गई है। कंपनी भारतीय बाजार में 9 मॉडल बेच रही है। इनमें से ज्यादातर को इलेक्ट्रिक वैरिएंट में भी खरीद सकते हैं। उसके पास देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो भी है। इस लिस्ट में अब सिएरा EV भी शामिल हो चुकी है। टाटा मोटर्स के लिए पिछला महीना बेहद शानदार निकला है। दरअसल, कंपनी ने कुल 62,076 गाड़ियां बेचीं। जबकि जून 2025 में 37,083 यूनिट बिकी थीं। यानी उसे साल-दर-साल के आधार पर 67% की ग्रोथ मिली। वहीं, मई में कंपनी ने 59,090 यूनिट बेची थीं। यानी 5% की मंथली ग्रोथ मिली। कंपनी के लिए टाटा पंच उसकी नंबर-1 कार रही। इसने देश के कार सेल्स चार्ट को भी टॉप किया।

टाटा मोटर्स मॉडल वाइज सेल्स जून 2026 मॉडल जून 2026 जून 2025 ग्रोथ YoY % मई 2026 ग्रोथ MoM % पंच 21,006 10,446 101% 20,208 4% नेक्सन 18,335 11,602 58% 19,100 -4% टियागो 7,329 6,032 22% 4,178 75% सिएरा 6,392 – NA 6,606 -3% हैरियर 2,962 1,259 135% 2,815 5% अल्ट्रोज 2,426 3,974 -39% 2,915 -17% कर्व 1,753 2,060 -15% 1,680 4% सफारी 1,271 922 38% 1,057 20% टिगोर 602 788 -24% 531 13% टोटल 62,076 37,083 67% 59,090 5%

टाटा मोटर्स की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो पंच की जून 2026 में 21,006 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 10,446 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 101% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, मई में इसकी 20,208 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की MoM ग्रोथ मिली। नेक्सन की जून 2026 में 18,335 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 11,602 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 58% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, मई में इसकी 19,100 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की MoM डिग्रोथ मिली।

टियागो की जून 2026 में 7,329 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 6,032 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 22% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, मई में इसकी 4,178 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 75% की MoM ग्रोथ मिली। सिएरा की जून 2026 में 6,392 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2026 में इसकी 6,606 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3% की MoM डिग्रोथ मिली।

हैरियर की जून 2026 में 2,962 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 1,259 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 135% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, मई में इसकी 2,815 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की MoM ग्रोथ मिली। अल्ट्रोज की जून 2026 में 2,426 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 3,974 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 39% की YoY डिग्रोथ मिली। वहीं, मई में इसकी 2,915 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 17% की MoM डिग्रोथ मिली।

कर्व की जून 2026 में 1,753 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 2,060 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 15% की YoY डिग्रोथ मिली। वहीं, मई में इसकी 1,680 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की MoM ग्रोथ मिली। सफारी की जून 2026 में 1,271 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 922 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 38% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, मई में इसकी 1,057 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 20% की MoM ग्रोथ मिली।

टिगोर की जून 2026 में 602 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 788 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 24% की YoY डिग्रोथ मिली। वहीं, मई में इसकी 531 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 13% की MoM ग्रोथ मिली। इस तरह कंपनी ने जून 2026 में कुल 62,076 गाड़ियां बेचीं। जबकि जून 2025 में 37,083 यूनिट बिकी थीं। यानी उसे 67% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, मई में कंपनी ने 59,090 यूनिट बेची थीं। यानी 5% की मंथली ग्रोथ मिली।

टाटा पंच फेसलिफ्ट का डिजाइन और फीचर्स

2026 टाटा पंच अपने बॉक्सी, कॉम्पैक्ट लुक को बरकरार रखती है, लेकिन इसे अब पहले से ज्यादा शार्प लुक दिया गया है। स्लिम LED DRLs, ब्लैक-आउट ग्रिल, नए LED हेडलैंप और रीडिजाइन किए गए बंपर इसे फ्रेश लुक देते हैं। पीछे की तरफ, कनेक्टेड LED टेल-लैंप और एक रिवाइज्ड बंपर इसे मॉडर्न टच देते हैं, जबकि साइड में नए 16-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील हैं।

टाटा ने पंच लाइनअप को 6 वैरिएंट में बांटा है। इसमें स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस S शामिल है। ग्राहकों को 6 कलर्स का ऑप्शन भी मिलेगा। इसमें बंगाल रूज, कैरामल, कूर्ग क्लाउड्स और सियानटैफिक के साथ-साथ डेटोना ग्रे और प्रिस्टीन व्हाइट शामिल हैं। पंच 2024 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर उभरी, जो 4 दशकों से भी ज्यादा समय में पहली बार है कि किसी नॉन-मारुति सुजुकी मॉडल ने टॉप स्थान हासिल किया है।

नई टाटा पंच में कई शानदार फीचर्स को शामिल किया गया है, इसमें आसान पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ऑटो-डिमिंग IRVM, एक बड़ा 10.24 HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, हरमन ऑडियो सिस्टम और भी बहुत कुछ शामिल है। नई टाटा पंच अब अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट देती है, जिसमें पेट्रोल वेरिएंट में 366 लीटर की लगेज कैपेसिटी है, जबकि CNG वर्जन में 210-लीटर का इस्तेमाल करने लायक बूट मिलता है।

टाटा पंच फेसलिफ्ट के पावरट्रेन

इसमें दो इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें 1.2L NA पेट्रोल शामिल है जिसे i-CNG फिटमेंट के साथ भी लिया जा सकता है। फिर पहली बार ज्यादा परफॉर्मेंस वाला 1.2L टर्बो पेट्रोल इंजन भी है। i-CNG वैरिएंट के साथ, टाटा डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी देना जारी रखे हुए है जो काफी ज्यादा इस्तेमाल करने लायक कार्गो वॉल्यूम देती है।