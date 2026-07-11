₹5.70 लाख ये SUV कंपनी के सभी 8 मॉडल पर पड़ी भारी; 21000 लोगों ने खरीद बनाया नंबर-1; 5-स्टार सेफ्टी से लैस
टाटा मोटर्स के लिए पिछला महीना शानदार निकला है। दरअसल, कंपनी ने कुल 62,076 गाड़ियां बेचीं। जबकि जून 2025 में 37,083 यूनिट बिकी थीं। यानी उसे साल-दर-साल के आधार पर 67% की ग्रोथ मिली। वहीं, मई में कंपनी ने 59,090 यूनिट बेची थीं। यानी 5% की मंथली ग्रोथ मिली। कंपनी के लिए टाटा पंच उसकी नंबर-1 कार रही।
टाटा मोटर्स की जून 2026 की मॉडल वाइज सेल्स रिपोर्ट सामने आ गई है। कंपनी भारतीय बाजार में 9 मॉडल बेच रही है। इनमें से ज्यादातर को इलेक्ट्रिक वैरिएंट में भी खरीद सकते हैं। उसके पास देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो भी है। इस लिस्ट में अब सिएरा EV भी शामिल हो चुकी है। टाटा मोटर्स के लिए पिछला महीना बेहद शानदार निकला है। दरअसल, कंपनी ने कुल 62,076 गाड़ियां बेचीं। जबकि जून 2025 में 37,083 यूनिट बिकी थीं। यानी उसे साल-दर-साल के आधार पर 67% की ग्रोथ मिली। वहीं, मई में कंपनी ने 59,090 यूनिट बेची थीं। यानी 5% की मंथली ग्रोथ मिली। कंपनी के लिए टाटा पंच उसकी नंबर-1 कार रही। इसने देश के कार सेल्स चार्ट को भी टॉप किया।
|टाटा मोटर्स मॉडल वाइज सेल्स जून 2026
|मॉडल
|जून 2026
|जून 2025
|ग्रोथ YoY %
|मई 2026
|ग्रोथ MoM %
|पंच
|21,006
|10,446
|101%
|20,208
|4%
|नेक्सन
|18,335
|11,602
|58%
|19,100
|-4%
|टियागो
|7,329
|6,032
|22%
|4,178
|75%
|सिएरा
|6,392
|–
|NA
|6,606
|-3%
|हैरियर
|2,962
|1,259
|135%
|2,815
|5%
|अल्ट्रोज
|2,426
|3,974
|-39%
|2,915
|-17%
|कर्व
|1,753
|2,060
|-15%
|1,680
|4%
|सफारी
|1,271
|922
|38%
|1,057
|20%
|टिगोर
|602
|788
|-24%
|531
|13%
|टोटल
|62,076
|37,083
|67%
|59,090
|5%
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Force Motors Gurkha
₹ 16.75 - 18 लाख
Force Motors Urbania
₹ 30.51 - 37.21 लाख
Tata Nexon
₹ 7.37 - 14.22 लाख
Tata Sierra.ev
₹ 18.79 - 26.48 लाख
टाटा मोटर्स की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो पंच की जून 2026 में 21,006 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 10,446 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 101% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, मई में इसकी 20,208 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की MoM ग्रोथ मिली। नेक्सन की जून 2026 में 18,335 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 11,602 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 58% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, मई में इसकी 19,100 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की MoM डिग्रोथ मिली।
टियागो की जून 2026 में 7,329 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 6,032 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 22% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, मई में इसकी 4,178 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 75% की MoM ग्रोथ मिली। सिएरा की जून 2026 में 6,392 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2026 में इसकी 6,606 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3% की MoM डिग्रोथ मिली।
हैरियर की जून 2026 में 2,962 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 1,259 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 135% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, मई में इसकी 2,815 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की MoM ग्रोथ मिली। अल्ट्रोज की जून 2026 में 2,426 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 3,974 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 39% की YoY डिग्रोथ मिली। वहीं, मई में इसकी 2,915 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 17% की MoM डिग्रोथ मिली।
कर्व की जून 2026 में 1,753 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 2,060 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 15% की YoY डिग्रोथ मिली। वहीं, मई में इसकी 1,680 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की MoM ग्रोथ मिली। सफारी की जून 2026 में 1,271 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 922 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 38% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, मई में इसकी 1,057 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 20% की MoM ग्रोथ मिली।
टिगोर की जून 2026 में 602 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 788 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 24% की YoY डिग्रोथ मिली। वहीं, मई में इसकी 531 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 13% की MoM ग्रोथ मिली। इस तरह कंपनी ने जून 2026 में कुल 62,076 गाड़ियां बेचीं। जबकि जून 2025 में 37,083 यूनिट बिकी थीं। यानी उसे 67% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, मई में कंपनी ने 59,090 यूनिट बेची थीं। यानी 5% की मंथली ग्रोथ मिली।
टाटा पंच फेसलिफ्ट का डिजाइन और फीचर्स
2026 टाटा पंच अपने बॉक्सी, कॉम्पैक्ट लुक को बरकरार रखती है, लेकिन इसे अब पहले से ज्यादा शार्प लुक दिया गया है। स्लिम LED DRLs, ब्लैक-आउट ग्रिल, नए LED हेडलैंप और रीडिजाइन किए गए बंपर इसे फ्रेश लुक देते हैं। पीछे की तरफ, कनेक्टेड LED टेल-लैंप और एक रिवाइज्ड बंपर इसे मॉडर्न टच देते हैं, जबकि साइड में नए 16-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील हैं।
टाटा ने पंच लाइनअप को 6 वैरिएंट में बांटा है। इसमें स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस S शामिल है। ग्राहकों को 6 कलर्स का ऑप्शन भी मिलेगा। इसमें बंगाल रूज, कैरामल, कूर्ग क्लाउड्स और सियानटैफिक के साथ-साथ डेटोना ग्रे और प्रिस्टीन व्हाइट शामिल हैं। पंच 2024 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर उभरी, जो 4 दशकों से भी ज्यादा समय में पहली बार है कि किसी नॉन-मारुति सुजुकी मॉडल ने टॉप स्थान हासिल किया है।
नई टाटा पंच में कई शानदार फीचर्स को शामिल किया गया है, इसमें आसान पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ऑटो-डिमिंग IRVM, एक बड़ा 10.24 HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, हरमन ऑडियो सिस्टम और भी बहुत कुछ शामिल है। नई टाटा पंच अब अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट देती है, जिसमें पेट्रोल वेरिएंट में 366 लीटर की लगेज कैपेसिटी है, जबकि CNG वर्जन में 210-लीटर का इस्तेमाल करने लायक बूट मिलता है।
टाटा पंच फेसलिफ्ट के पावरट्रेन
इसमें दो इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें 1.2L NA पेट्रोल शामिल है जिसे i-CNG फिटमेंट के साथ भी लिया जा सकता है। फिर पहली बार ज्यादा परफॉर्मेंस वाला 1.2L टर्बो पेट्रोल इंजन भी है। i-CNG वैरिएंट के साथ, टाटा डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी देना जारी रखे हुए है जो काफी ज्यादा इस्तेमाल करने लायक कार्गो वॉल्यूम देती है।
टाटा पंच फेसलिफ्ट की सेफ्टी
पंच फेसलिफ्ट मॉडल में सेफ्टी पर खास ध्यान दिया गया है। नई पंच में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग के साथ-साथ ESC, ABS, TPMS, 360-डिग्री कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। सेफ्टी पर अपने फोकस को दिखाने के लिए, टाटा मोटर्स ने नई पंच का क्रैश टेस्ट किया, जिसमें चार डमी यात्रियों के साथ एक ट्रक से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आमने-सामने की टक्कर का सिमुलेशन किया गया। इम्पैक्ट के बावजूद, बॉडी स्ट्रक्चर सही सलामत रहा, और क्रैश के बाद चारों डोर खोले जा सके। ये 5-स्टार सेफ्टी वाली कार है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,69,990 रुपए है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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