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1 अप्रैल से इन 5 कंपनियों की कार हो जाएंगी महंगी, फटाफट खरीद लें; इसमें टाटा और होंडा भी शामिल

Mar 26, 2026 02:53 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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1 अप्रैल से कई कंपनियां अपनी कारों की कीमतों में इजाफा करने वाली हैं। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में कीमतों में बढ़ोतरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आम बात हो चुकी है। इसकी प्रमुख वजह इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी, महंगाई का दबाव और ऑपरेशनल खर्चों में होने वाले बदलाव होते हैं।

1 अप्रैल से इन 5 कंपनियों की कार हो जाएंगी महंगी, फटाफट खरीद लें; इसमें टाटा और होंडा भी शामिल

1 अप्रैल, 2026 से ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़े फेरबदल होने वाले हैं। दरअसल, कई कार कंपनियां अप्रैल से अपनी कारों की कीमतों में इजाफा करने वाली हैं। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में कीमतों में बढ़ोतरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आम बात हो चुकी है। इसकी प्रमुख वजह इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी, महंगाई का दबाव और ऑपरेशनल खर्चों में होने वाले बदलाव होते हैं। अभी तक इस लिस्ट में टाटा मोटर्स, होंडा कार्स इंडिया, मर्सिडीज-बेंज, ऑडी और BMW जैसे ऑटोमेकर के नाम शामिल हो चुके हैं। ऐसे में आप भी इन कंपनियों की कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको नई कीमतों के बारे में जान लेना चाहिए।

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टाटा मोटर्स का कार 0.5% महंगी होंगी
टाटा मोटर्स ने एलान किया है कि वो 1 अप्रैल 2026 से अपने सभी ICE मॉडल की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। कंपनी के अनुसार, उसके इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) पोर्टफोलियो में कीमतों में औसत बढ़ोतरी लगभग 0.5% होगी। कीमतों में यह बदलाव मॉडल और वैरिएंट के आधार पर अलग-अलग होगा। कंपनी का कहना है कि यह बदलाव इनपुट लागत में लगातार हो रही बढ़ोतरी की आंशिक भरपाई करने के लिए किया जा रहा है। टाटा अभी कई सेगमेंट और बॉडी स्टाइल में मॉडलों की एक सीरीज पेश करती है। इसमें टियागो, टिगोर और अल्ट्रोज, पंच और नेक्सन जैसी कॉम्पैक्ट SUV के साथ हैरियर और सफारी जैसी मिड-साइज SUVs शामिल हैं।

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मर्सिडीज-बेंज 2% का कर रही इजाफा
मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने अपनी पैसेंजर कारों की पूरी रेंज की कीमतों में लगभग 2% की बढ़ोतरी का एलान कर दिया है। नई कीमतें 1 अप्रैल, 2026 से लागू हो जाएंगी। कंपनी ने इस बढ़ोतरी के लिए दो मुख्य कारण बताए हैं, जिसमें लगातार विदेशी मुद्रा विनिमय (Forex) में उतार-चढ़ाव, खासकर यूरो के मुकाबले भारतीय रुपए का लगातार कमजोर होना है। वहीं, बढ़ती इनपुट लागत के कारण कंपनी के लिए इन लागतों को खुद उठाना अब और मुश्किल होता जा रहा है। यह घोषणा इस कैलेंडर ईयर में भारतीय बाजार के लिए इस जर्मन लग्जरी कार निर्माता द्वारा किया गया पहला बड़ा प्राइस एडजेस्टमेंट है।

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ऑडी भी 2% का करेगी इजाफा
ऑडी इंडिया (Audi India) ने घोषणा की है कि वह 1 अप्रैल 2026 से अपनी पूरी मॉडल रेंज की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। कंपनी के मुताबिक यह फैसला इनपुट कॉस्ट बढ़ने और करेंसी रेट में उतार-चढ़ाव की वजह से लिया गया है। नई कीमतें लागू होने के बाद कंपनी की सभी कारों के एक्स-शोरूम प्राइस में बदलाव देखने को मिलेगा। ऑडी इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि हाल के समय में कच्चे माल की लागत बढ़ने और विदेशी मुद्रा दरों में बदलाव के कारण कीमतों में एडजस्टमेंट करना जरूरी हो गया है।

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BMW भी करेगी 2% का इजाफा
BMW ग्रुप इंडिया ने भी अपनी कारों और SUVs की कीमतों में 1 अप्रैल से 2% की बढ़ोतरी करने वाली है। यह बढ़ोतरी देश में बिकने वाले स्थानीय रूप से असेंबल किए गए BMW मॉडलों और पूरी तरह से मैन्युफैक्चरर BMW और MINI यूनिट्स दोनों पर लागू होगी। कंपनी ने कहा कि यह बदलाव उसकी पूरी रेंज पर लागू होगा। इसमें ICE, प्लग-इन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल हैं। कंपनी के प्रेसिडेंट और CEO हरदीप सिंह बरार ने कहा कि कंपनी लॉजिस्टिक्स और मटीरियल की बढ़ती लागत और कमजोर रुपए के असर की भरपाई के लिए यह कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि 2% तक की यह बढ़ोतरी इन लागत दबावों को संभालने और साथ ही ग्राहकों को प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवरी के मौजूदा स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।

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होंडा की कार भी महंगी हो जाएंगी
होंडा कार्स इंडिया का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि बढ़ोतरी कितनी होगी या किन मॉडलों पर इसका असर पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक कुछ मॉडलों की कीमतों में बदलाव होने की संभावना है। इसकी प्रमुख वजह इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी, महंगाई का दबाव और ऑपरेशनल खर्चों में होने वाले बदलाव होते हैं। होंडा के भारतीय पोर्टफोलियो में अमेज, सिटी और एलिवेट जैसे मॉडल शामिल हैं। कंपनी इन मॉडलों के साथ अपनी बिक्री का स्तर बनाए हुए है। साथ ही, अपकमिंग इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स के साथ अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी भी कर रही है। कीमतों में होने वाले इस बदलाव का असर कुछ मॉडलों पर पड़ने की उम्मीद है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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