100 में से 62 लोगों ने इन 2 कंपनी की इलेक्ट्रिक कार खरीदीं; MG या हुंडई को मॉडल से बनाई दूरी!
देश के इलेक्ट्रिक कार बाजार में मई में बाजार हिस्सेदारी में बड़ा फेरबदल देखा गया, जिसमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और नए ब्रांड विनफास्ट ने बढ़त हासिल की, जबकि JSW MG मोटर और हुंडई मोटर इस रेस में पीछे रह गए। बीते महीने में इलेक्ट्रिक कार की बिक्री में 79% की शानदार ग्रोथ मिली।
भारतीय बाजार के लिए हर महीने इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट से सुकून की खबर आ रही है। इस सेगमेंट में तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं, कुछ कंपनियों का दबदबा इंडस्ट्री के दूसरे प्लेयर को डोमिनेट कर रहा है। दरअसल, देश के इलेक्ट्रिक कार बाजार में मई में बाजार हिस्सेदारी में बड़ा फेरबदल देखा गया, जिसमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और नए ब्रांड विनफास्ट ने बढ़त हासिल की, जबकि JSW MG मोटर और हुंडई मोटर इस रेस में पीछे रह गए। बीते महीने में इलेक्ट्रिक कार की बिक्री में 79% की शानदार ग्रोथ मिली और 26,319 यूनिट्स की ग्रोथ हुई, क्योंकि फ्यूल की बढ़ती कीमतों ने कई लोगों को इलेक्ट्रिक कार अपनाने के लिए इंस्पायर्ड किया।
|टॉप-5 इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर कंपनी मार्केट शेयर मई 2026
|कंपनी
|मई 2026 (%)
|मई 2025 (%)
|टाटा मोटर्स
|38.90%
|34.50%
|महिंद्रा
|23.30%
|19.60%
|MG मोटर
|18.80%
|31.20%
|मारुति सुजुकी
|6%
|-
|विनफास्ट
|4.70%
|-
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
Mahindra 3XO EV
₹ 13.89 - 15.46 लाख
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
Revolt Motors RV1
₹ 99,999 - 1.05 लाख
JSW MG की बाजार हिस्सेदारी एक साल पहले के 31.2% से घटकर 18.8% हो गई। खास तौर से विंडसर और कॉमेट मॉडल बनाने वाली कंपनी भारत में दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता थी। हालांकि, मार्च में उसने महिंद्रा से अपनी रैंकिंग को खो दिया था। बाद में XEV 9S जैसे मॉडल के लॉन्च से मदद मिली और बाद में उसने अपनी बढ़त को बढ़ाना जारी रखा। दक्षिण कोरिया की हुंडई में 3.16% अंक की गिरावट आई और पिछले महीने इसकी बाजार हिस्सेदारी गिरकर 1.7% हो गई।
जनवरी 2025 से लगातार 17 महीनों तक बैटरी ऑपरेटेड कारों और यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री बढ़ रही है। नए मॉडल लॉन्च, चार्जिंग बुनियादी ढांचे में सुधार और पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में लगातार वृद्धि ने उछाल को बढ़ावा दिया है। टाटा मोटर्स ने मई में 38.9% बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए वॉल्यूम लगभग दोगुना कर दिया, जबकि महिंद्रा की बाजार हिस्सेदारी 3.6% पॉइंट बढ़कर 23.3% हो गई। दोनों भारतीय व्हीकल मैन्युफैक्चरर ने मिलकर घरेलू इलेक्ट्रिक कार बाजार के लगभग 62% हिस्से को कंट्रोल करते हैं। दोनों कंपनियां अपनी कॉम्पटीटर्स से काफी आगे हैं।
फाइनेंशियल ईयर 2027 में अब तक 52,274 यूनिट्स की बिक्री के साथ, एक साल पहले की 29,536 यूनिट्स से 77% अधिक है। टाटा की बढ़त भी बढ़ रही है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2027 में अब तक 19,526 यूनिट्स बेचीं, जबकि एक साल पहले यह संख्या 10,419 थी, जो आधा दर्जन ईवी के पोर्टफोलियो द्वारा डेडिकेटड थी। अकेले मई में वॉल्यूम 112% बढ़कर 6,133 यूनिट होने के साथ महिंद्रा सबसे अग्रेसिव चुनौती बनकर उभरी है। इस बीच, भारतीय बाजार की सबसे नई कंपनी यानी वियतनाम की विनफास्ट तेजी से बढ़ते बाजार का एक प्रमुख हिस्सा बन चुकी है। उसने इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक 2,512 व्हीकल की बिक्री के साथ 4.7% हिस्सेदारी हासिल की है। कंपनी ने जुलाई 2025 में बिक्री शुरू की।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।