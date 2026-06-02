100 में से 62 लोगों ने इन 2 कंपनी की इलेक्ट्रिक कार खरीदीं; MG या हुंडई को मॉडल से बनाई दूरी!

देश के इलेक्ट्रिक कार बाजार में मई में बाजार हिस्सेदारी में बड़ा फेरबदल देखा गया, जिसमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और नए ब्रांड विनफास्ट ने बढ़त हासिल की, जबकि JSW MG मोटर और हुंडई मोटर इस रेस में पीछे रह गए। बीते महीने में इलेक्ट्रिक कार की बिक्री में 79% की शानदार ग्रोथ मिली।

भारतीय बाजार के लिए हर महीने इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट से सुकून की खबर आ रही है। इस सेगमेंट में तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं, कुछ कंपनियों का दबदबा इंडस्ट्री के दूसरे प्लेयर को डोमिनेट कर रहा है। दरअसल, देश के इलेक्ट्रिक कार बाजार में मई में बाजार हिस्सेदारी में बड़ा फेरबदल देखा गया, जिसमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और नए ब्रांड विनफास्ट ने बढ़त हासिल की, जबकि JSW MG मोटर और हुंडई मोटर इस रेस में पीछे रह गए। बीते महीने में इलेक्ट्रिक कार की बिक्री में 79% की शानदार ग्रोथ मिली और 26,319 यूनिट्स की ग्रोथ हुई, क्योंकि फ्यूल की बढ़ती कीमतों ने कई लोगों को इलेक्ट्रिक कार अपनाने के लिए इंस्पायर्ड किया।

टॉप-5 इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर कंपनी मार्केट शेयर मई 2026 कंपनी मई 2026 (%) मई 2025 (%) टाटा मोटर्स 38.90% 34.50% महिंद्रा 23.30% 19.60% MG मोटर 18.80% 31.20% मारुति सुजुकी 6% - विनफास्ट 4.70% -

JSW MG की बाजार हिस्सेदारी एक साल पहले के 31.2% से घटकर 18.8% हो गई। खास तौर से विंडसर और कॉमेट मॉडल बनाने वाली कंपनी भारत में दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता थी। हालांकि, मार्च में उसने महिंद्रा से अपनी रैंकिंग को खो दिया था। बाद में XEV 9S जैसे मॉडल के लॉन्च से मदद मिली और बाद में उसने अपनी बढ़त को बढ़ाना जारी रखा। दक्षिण कोरिया की हुंडई में 3.16% अंक की गिरावट आई और पिछले महीने इसकी बाजार हिस्सेदारी गिरकर 1.7% हो गई।

जनवरी 2025 से लगातार 17 महीनों तक बैटरी ऑपरेटेड कारों और यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री बढ़ रही है। नए मॉडल लॉन्च, चार्जिंग बुनियादी ढांचे में सुधार और पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में लगातार वृद्धि ने उछाल को बढ़ावा दिया है। टाटा मोटर्स ने मई में 38.9% बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए वॉल्यूम लगभग दोगुना कर दिया, जबकि महिंद्रा की बाजार हिस्सेदारी 3.6% पॉइंट बढ़कर 23.3% हो गई। दोनों भारतीय व्हीकल मैन्युफैक्चरर ने मिलकर घरेलू इलेक्ट्रिक कार बाजार के लगभग 62% हिस्से को कंट्रोल करते हैं। दोनों कंपनियां अपनी कॉम्पटीटर्स से काफी आगे हैं।